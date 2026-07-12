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Κλιματιστικό ή ανοιχτά παράθυρα; Εξαρτάται, απαντούν οι ειδικοί

Κλιματιστικό ή ανοιχτά παράθυρα; Εξαρτάται, απαντούν οι ειδικοί
Liana S on Unsplash
Newsroom
Κυριακή, 12/07/2026 - 09:23
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Η επιλογή ανάμεσα στο κλιματιστικό και τα ανοιχτά παράθυρα δεν είναι πάντα τόσο προφανής όσο φαίνεται.

Όταν η ζέστη σφίγγει, η επιλογή ανάμεσα στο κλιματιστικό (AC) και τα ανοιχτά παράθυρα μοιάζει απλή.

Όμως, το συνεχές ανοιγοκλείσιμο του AC μπορεί να αποδειχθεί ασύμφορο. Ειδικοί στα συστήματα HVAC εξηγούν τι συμφέρει ανάλογα με την περίπτωση.

1. Όταν έχει πολλή υγρασία

Λύση: Κλιματιστικό. Αν ζείτε σε περιοχή με ζέστη και υγρασία, το AC είναι απαραίτητο. «Τα υψηλά επίπεδα υγρασίας προκαλούν δυσφορία και καταστρέφουν τα ξύλινα έπιπλα ή πατώματα», τονίζει ο Rex Anderson (Goodman Manufacturing). Για μείωση της υγρασίας, ο Luke Caldwell (American Standard) προτείνει επίσης τη χρήση αφυγραντήρα, τα συντομότερα ντους με κρύο νερό και το μαγείρεμα με σκεπασμένα σκεύη και απορροφητήρα.

2. Όταν ανησυχείτε για τον λογαριασμό ρεύματος

Λύση: Εξαρτάται. «Σε περιοχές με δροσερά καλοκαιρινά βράδια, τα ανοιχτά παράθυρα εξοικονομούν χρήματα μακροπρόθεσμα», λέει ο Caldwell.

Αν όμως κάνει πολλή ζέστη και σκοπεύετε να ανάψετε ξανά το AC κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφήστε το αναμμένο. Το σύστημα καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια για να ψύξει ένα σπίτι που έχει ήδη ζεσταθεί, παρά για να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία.

3. Όταν οι αλλεργίες σας είναι σε έξαρση

Λύση: Κλιματιστικό. Αν τα επίπεδα γύρης είναι υψηλά, κρατήστε τα παράθυρα κλειστά. Τα κεντρικά κλιματιστικά φιλτράρουν τον αέρα και εμποδίζουν την είσοδο αλλεργιογόνων και ρύπων. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, μπορείτε να προσθέσετε φίλτρα τύπου HEPA.

4. Όταν λείπετε για μερικές μέρες

Λύση: AC σε υψηλότερη θερμοκρασία. Μην σβήνετε τελείως το AC όταν λείπετε σε διακοπές ή στη δουλειά. «Ρυθμίστε τον θερμοστάτη 4 με 5 βαθμούς Κελσίου υψηλότερα από το κανονικό», συμβουλεύει ο Caldwell.

Έτσι, το σπίτι δεν θα υπερθερμανθεί και το AC θα επανέλθει εύκολα στα επιθυμητά επίπεδα. Οι έξυπνοι θερμοστάτες διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία.

5. Όταν ο προϋπολογισμός είναι πολύ περιορισμένος

Λύση: Φυσική Ψύξη. Αν δεν μπορείτε να κάψετε AC, ανοίξτε τα παράθυρα τη νύχτα για να μπει δροσερός αέρας. Το πρωί, κλείστε αμέσως παράθυρα, κουρτίνες και στόρια για να παγιδεύσετε τη δροσιά μέσα.

6. Όταν οι λογαριασμοί είναι μόνιμα στα ύψη

Λύση: Αναβάθμιση Συστήματος. Τα παλιά κλιματιστικά λειτουργούν μόνο στο 100% της ισχύος τους (on/off). Τα σύγχρονα συστήματα δύο ή πολλαπλών ταχυτήτων καταναλώνουν πολύ λιγότερο ρεύμα. Η αντικατάσταση μιας αρχαίας μονάδας μπορεί να κοστίζει αρχικά, αλλά η απόσβεση μέσω των χαμηλότερων λογαριασμών γίνεται πολύ γρήγορα.

Πηγή: realtor.com

Τελευταία τροποποίηση στις 12/07/2026 - 09:23
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