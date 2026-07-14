Η TÜV NORD Hellas απονέμει στη METLEN την πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009

Η TÜV NORD Hellas, κορυφαίος ανεξάρτητος Φορέας επιθεώρησης και πιστοποίησης, απένειμε στη METLEN τη βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009:2025 - Conflict of Interest in Organizations, επιβεβαιώνοντας την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες του προτύπου.

Η METLEN είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που λαμβάνει βεβαίωση συμμόρφωσης με το ISO 37009, το οποίο τέθηκε σε ισχύ σε διεθνές επίπεδο τον Μάιο του 2025.

Πρόκειται για ένα νέο διεθνές πρότυπο που παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία, εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση μηχανισμών διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών.

Η διαδικασία επιθεώρησης της TÜV NORD Hellas επιβεβαίωσε ότι η METLEN εφαρμόζει ένα δομημένο και αποτελεσματικό πλαίσιο πρόληψης, εντοπισμού και διαχείρισης θεμάτων σύγκρουσης συμφερόντων, ενσωματώνοντας διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές που ενισχύουν τη λογοδοσία και την υπεύθυνη λήψη αποφάσεων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.

Η απονομή της βεβαίωσης πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις της Metlen, από τον κο Θωμά Αραπογιάννη, Director Business Unit Certification της TÜV NORD Hellas, την κα Βασιλική Καλαμποκίδου, Vice President Systems Certification της TÜV NORD Hellas, και την κα Σταυρούλα Φίλη, Corporate Communication & Marketing Director της TÜV NORD Hellas.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η Διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κα Αλεξάνδρα Ρογκάκου, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), κα Ζέφη Νικολάου και η Πρόεδρος του Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Ελλάδας, κα Εύη Δημητρούλια, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποκτά η εφαρμογή του νέου προτύπου για την ενίσχυση της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης στη χώρα.

Με αφορμή την απονομή του πιστοποιητικού ο κος Θωμάς Αραπογιάννης τόνισε: «Η έκδοση του ISO 37009 σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς για πρώτη φορά οι οργανισμοί αποκτούν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο για τη συστηματική διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. Η TÜV NORD Hellas, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Ομίλου TÜV NORD, στηρίζει οργανισμούς που επενδύουν στη διαφάνεια και την ακεραιότητα.

Η πρώτη εφαρμογή του ISO 37009 από ελληνική εταιρεία, και συγκεκριμένα από τη METLEN, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο και ευχόμαστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την επιχειρηματική κοινότητα».

Ο κος Σοφοκλής Καραπιδάκης, Compliance Director and DPO της METLEN, σημείωσε: «Η συμμόρφωση με το ISO 37009 αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων στην METLEN. Ενισχύσαμε τις διαδικασίες αναγνώρισης και αξιολόγησης πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, τους μηχανισμούς πρόληψης και διαχείρισής τους, καθώς και την ευαισθητοποίηση και τη λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Το νέο διεθνές πρότυπο παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο για τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς εξελίσσονται οι προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

Η απονομή της πρώτης στην Ελλάδα βεβαίωσης συμμόρφωσης με το ISO 37009 επιβεβαιώνει τον ρόλο της TÜV NORD Hellas στην αξιολόγηση και πιστοποίηση νέων διεθνών προτύπων που ενισχύουν τη διαφάνεια, την κανονιστική συμμόρφωση και τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση.

Μέσω της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας του Ομίλου TÜV NORD, η εταιρεία συνεχίζει να υποστηρίζει οργανισμούς που επιδιώκουν να υιοθετούν βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την υιοθέτηση του ISO 37009, η METLEN συμπληρώνει μια σειρά σημαντικών πιστοποιήσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς διαθέτει ήδη τα πιστοποιητικά: