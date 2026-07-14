HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η έκτακτη έκπτωση προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Τι προβλέπεται για αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης

Έκτακτη έκπτωση προς όλες τις εταιρείες εμπορίας αποκλειστικά για πωλήσεις προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα εφαρμόσει από σήμερα, 14 Ιουλίου και μέχρι την 31η Αυγούστου, η HELLENiQ ENERGY

«Η HELLENiQ ENERGY στηρίζει για άλλη μια φορά τον Έλληνα καταναλωτή, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων λόγω των συγκυριών που επικρατούν και της κλιμακούμενης γεωπολιτικής κρίσης στον Κόλπο, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του κόστους των μετακινήσεων κατά τη θερινή περίοδο.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, που προμηθεύει με καύσιμα την εσωτερικά αγορά και αγορές του εξωτερικού, θα δεσμεύσει ποσό ύψους €20 εκατ. για τη χρηματοδότηση μιας απευθείας έκτακτης έκπτωσης κατά τη θερινή περίοδο, στις τιμές των βασικών καυσίμων κίνησης (Αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και Πετρελαίου κίνησης) που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά. Η απευθείας μείωση προέκυψε μετά από παραίνεση της Ελληνικής Κυβέρνησης, θεωρώντας ότι αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο για την οριζόντια μείωση των τιμών.