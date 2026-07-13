CONOU και ΕΝΔΙΑΛΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους για υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα στην ανακύκλωση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων

Με στόχο την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών της Κυκλικής Οικονομίας και την ενίσχυση πρωτοβουλιών βιωσιμότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η ιταλική κοινοπραξία CONOU και το ελληνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. εγκαινίασαν στρατηγική συνεργασία με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας από τον Πρόεδρο της CONOU, Riccardo Piunti, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., Γιώργο Δεληγιώργη.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στη συστηματική συλλογή του συνόλου των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, στην προώθηση της αναγέννησής τους σε βασικά λιπαντικά, καθώς και στην από κοινού ανάπτυξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει ένα ευρύ φάσμα δράσεων, όπως η προώθηση της έρευνας, η ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και η από κοινού εκπόνηση μελετών και η υποβολή προτάσεων για την υιοθέτηση κανονιστικών μέτρων. Παράλληλα, προβλέπει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων επικοινωνίας για την Κυκλική Οικονομία, την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και ευρύτερες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας με άλλα ευρωπαϊκά Συστήματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (Extended Producer Responsibility – EPR).

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων, η συμφωνία προβλέπει επίσης τη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα εποπτεύει την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας.

«Η συνέργεια αυτή», δήλωσε ο Riccardo Piunti, «αποτελεί το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από λιγότερο από έναν χρόνο. Μαζί με τους συναδέλφους μας στην ΕΝΔΙΑΛΕ μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα, το οποίο πιθανότατα εδράζεται τόσο στη στενή πολιτισμική μας συγγένεια όσο και στις εξαιρετικές επιδόσεις κυκλικότητας που έχουν επιτύχει και οι δύο οργανισμοί. Εργαζόμαστε με γνώμονα τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, επειδή θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ευημερία των κοινωνιών που υπηρετούμε. Στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας θα θέλαμε να δούμε την Ευρώπη να διαδραματίζει πιο ενεργό ρόλο από ό,τι σήμερα. Δυστυχώς, στον κλάδο μας δεν υπάρχει ακόμη ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας ούτε ένας κοινός στόχος κυκλικότητας. Επομένως, απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν για να επιτευχθεί ουσιαστική ευρωπαϊκή εναρμόνιση. Επιπλέον, χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους, ώστε να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε από κοινού τη σύνθετη πρόκληση που θέτουν οι επικίνδυνοι ρύποι».

«Στόχος μας», τόνισε ο Γιώργος Δεληγιώργης, «είναι να προωθήσουμε την έννοια της Κυκλικής Οικονομίας στην Ευρώπη στον τομέα των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία με τους Ιταλούς συναδέλφους μας. Από κοινού επιδιώκουμε να υπηρετήσουμε αυτή την αποστολή και με τη συμμετοχή και άλλων συστημάτων Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού, ώστε το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας να διαδοθεί ακόμη περισσότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη».