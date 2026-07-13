Νέα Αριστερά: Να διασφαλιστούν άμεσα η εργασία και το εισόδημα των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ

Να διασφαλίσει την εργασία και το εισόδημα των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ που βρίσκονται σε καθεστώς παρατεταμένης εργασιακής και εισοδηματικής ανασφάλειας ζητούν από την κυβέρνηση, τέσσερις (4) Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με ερώτηση που κατέθεσαν, με πρωτοβουλία της Βουλεύτριας Φλώρινας, Πέτης Πέρκα.

Επισημαίνουν πως η κυβέρνηση, αφού οδήγησε στην παύση της παραγωγικής δραστηριότητας και στην απόλυση του συνόλου των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, επέλεξε να αντιμετωπίσει το οξύ κοινωνικό και εργασιακό πρόβλημα που δημιουργήθηκε μέσω ειδικών, προσωρινών προγραμμάτων απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε φορείς του δημόσιου τομέα. Προβλέφθηκε ειδικότερα, απασχόληση διάρκειας έως 24 μηνών για τους απολυμένους ηλικίας έως 54 ετών και 7ετούς διάρκειας για τους απολυμένους άνω των 55 ετών.

Υπογραμμίζουν πως το χρονικό διάστημα για τους εργαζόμενους κάτω των 55 ετών που εντάχθηκαν στα προγράμματα λήγει πλέον, με άμεσο τον κίνδυνο εκατοντάδες εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους να βρεθούν ξανά αντιμέτωποι με την ανεργία και την απώλεια του μοναδικού σταθερού εισοδήματός τους, χωρίς η κυβέρνηση να έχει παρουσιάσει ακόμη μία θεσμικά κατοχυρωμένη λύση για τη συνέχιση της εργασίας τους.

Τονίζουν επιπλέον μια ακόμη σοβαρή αδικία. Την πλήρη ή ουσιαστική εξαίρεση πρώην εργολαβικών εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ από το ειδικό πλαίσιο προστασίας. Προσθέτουν πως με ευθύνη της κυβέρνησης έχει δημιουργηθεί ένα απαράδεκτο καθεστώς εργαζομένων πολλών ταχυτήτων. Εργαζόμενοι άνω των 55 ετών με πολυετή διάρκεια προγράμματος, εργαζόμενοι κάτω των 55 ετών που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη λήξη της διετούς απασχόλησής τους και εργολαβικοί ή άλλοι πρώην εργαζόμενοι οι οποίοι έμειναν εξαρχής έξω από το ειδικό πλαίσιο προστασίας.

Οι Βουλευτές της Νέας Αριστεράς σημειώνουν τέλος, πως η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα συγκεκριμένες, δεσμευτικές απαντήσεις τόσο για τη συνέχεια της απασχόλησης των κάτω των 55 ετών όσο και για την αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας σε βάρος των εργολαβικών και όσων πρώην εργαζομένων έχουν παραμείνει εκτός των ειδικών προγραμμάτων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούν να μάθουν: Πότε θα υπογραφεί η εξαγγελθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επέκταση κατά δύο επιπλέον έτη της απασχόλησης των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ ηλικίας έως 54 ετών, τι πρόκειται να συμβεί μετά τη λήξη και της νέας διετούς παράτασης, εάν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για σταθερή και μόνιμη εργασιακή αποκατάσταση των πρώην εργαζομένων ή η κυβέρνηση προτίθεται να συνεχίσει την πολιτική διαδοχικών προγραμμάτων προσωρινής απασχόλησης, πόσοι πρώην εργολαβικοί εργαζόμενοι απασχολούνταν στις εγκαταστάσεις και στις δραστηριότητες της ΛΑΡΚΟ κατά τον χρόνο παύσης της παραγωγικής λειτουργίας και των απολύσεων και πόσοι παραμένουν εκτός κάθε σχετικής πρόβλεψης, εάν η κυβέρνηση προτίθεται να θεσπίσει άμεσα ειδική ρύθμιση για την ένταξη των πρώην εργολαβικών εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στα προγράμματα απασχόλησης και στα συναφή μέτρα προστασίας, καθώς και πόσοι ακόμη πρώην εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ έχουν παραμείνει εκτός των ειδικών προγραμμάτων λόγω τυπικών προϋποθέσεων ή κωλυμάτων και ποια άμεσα μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για την εργασιακή και εισοδηματική τους κάλυψη.

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