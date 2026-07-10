Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε πολύ άδειο χώρο στην κατάψυξη

Αξίζει τελικά τον κόπο το «έξυπνο κόλπο» της κατάψυξης που κάνει τον γύρο του διαδικτύου;

Πριν από λίγο καιρό, μια φωτογραφία στο Reddit προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον: έδειχνε μια κατάψυξη όπου κάθε εκατοστό άδειου χώρου ήταν γεμάτο με μεγάλα πλαστικά δοχεία πάγου.

Αν και η εικόνα ξενίζει, πίσω από αυτή την πρακτική κρύβεται μια απλή αλλά πολύ ισχυρή λογική.

Οι εταιρείες ηλεκτρικών συσκευών συνιστούν να διατηρούμε τις καταψύξεις γεμάτες κατά 75% με 80%. Ο λόγος κρύβεται στη θερμοδυναμική. Το νερό λειτουργεί ως μια «θερμική μπαταρία», που σημαίνει ότι απορροφά και απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Γεμίζοντας τα κενά με πάγο, ενισχύετε θεαματικά την ψυκτική ικανότητα της συσκευής. Όταν δε ανοίγετε την πόρτα, ο παγωμένος αέρας δεν δραπετεύει μαζικά, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ρεύματος και την καταπόνηση του συμπιεστή.

Μια διακοπή ρεύματος θα σας πείσει

Η χρησιμότητα αυτού του κόλπου γίνεται ακόμα πιο εμφανής σε μια διακοπή ρεύματος.

Σύμφωνα με την Whirlpool, τα τρόφιμα σε μια γεμάτη κατάψυξη παραμένουν παγωμένα για δύο έως τέσσερις ημέρες, ενώ σε μια μισογεμάτη θα άντεχαν μόλις για 24 ώρες. Επιπλέον, σε μια έκτακτη ανάγκη, αυτά τα δοχεία εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό.

Προσοχή στις υπερβολές

Η υπερβολή, ωστόσο, μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ. Η κατάψυξη χρειάζεται επαρκή κυκλοφορία του αέρα. Αν φράξετε τους αεραγωγούς και τους ανεμιστήρες με δοχεία, ο παγωμένος αέρας δεν θα κινείται ομοιόμορφα και η ικανότητα ψύξης θα μειωθεί κατακόρυφα.

Συμπερασματικά, το κόλπο ευσταθεί απόλυτα, αλλά ίσως είναι προτιμότερο να αποφύγετε τα τεράστια πλαστικά δοχεία.

Μπορείτε να πετύχετε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, κερδίζοντας παράλληλα χώρο, αν απλώς γεμίσετε τα κενά της κατάψυξής σας με περισσότερα τρόφιμα.

Πηγή: familyhandyman.com