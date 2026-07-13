Κ. Βέττα: «Εξαφάνιση των λιγνιτικών υποδομών στη Δυτική Μακεδονία στερεί από την περιοχή και τη χώρα το δικαίωμα στο μέλλον

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «H “εξαφάνιση” των λιγνιτικών υποδομών στη Δυτική Μακεδονία στερεί από τη χώρα και τη Δυτική Μακεδονία το δικαίωμα στο μέλλον», κατέθεσε η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΥΖΑ ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα.

Στην ερώτηση αναφέρεται:

Η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή διαδικασία οριστικής αποξήλωσης του παραγωγικού και ενεργειακού της κεφαλαίου. Μετά τις πρόσφατες ανατινάξεις των γιγαντιαίων εκσκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής, η ΔΕΗ προχωράει σε διαγωνισμό για την κατεδάφιση των πύργων ψύξης και των συνοδών εγκαταστάσεων των μονάδων Ι–V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, ενώ αντίστοιχες διαδικασίες εξελίσσονται και στον ΑΗΣ Καρδιάς.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις αποδεικνύουν ότι κανένα ενεργειακό σενάριο δεν μπορεί να θεωρείται μόνιμο ή αμετάβλητο, η οριστική καταστροφή αυτών των εγκαταστάσεων που δημιουργήθηκαν με δημόσιους πόρους και με τις θυσίες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, αφαιρεί από τη χώρα τη δυνατότητα προσαρμογής σε μελλοντικές κρίσεις, έκτακτες ανάγκες ή νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

Ανησυχία προκαλεί επίσης και το γεγονός ότι καταστρέφονται εμβληματικά βιομηχανικά έργα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας της ηλεκτροπαραγωγής και της βιομηχανικής κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας, όταν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αντίστοιχες εγκαταστάσεις διατηρούνται και αξιοποιούνται ως μουσεία βιομηχανικής ιστορίας και χώροι πολιτισμού.

Επειδή, η προστασία της δημόσιας περιουσίας, η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, η διαφύλαξη της βιομηχανικής κληρονομιάς και η βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν ζητήματα ύψιστης εθνικής σημασίας,

Επειδή, η πρόσφατη διεθνής ενεργειακή κρίση κατέδειξε ότι οι ανάγκες ενεργειακής επάρκειας μπορούν να μεταβληθούν απρόβλεπτα και η κατεδάφιση ενεργειακών υποδομών αποτελεί μια μη αναστρέψιμη επιλογή που υποθηκεύει την ενεργειακή ασφάλεια της και το μέλλον των επόμενων γενεών.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Με βάση ποιον στρατηγικό σχεδιασμό κρίθηκε ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν θα χρειαστούν στο μέλλον για λόγους ενεργειακής επάρκειας ή εθνικής ασφάλειας, και ποιες τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές μελέτες, και γνωμοδοτήσεις, τεκμηριώνουν ότι η κατεδάφιση και η ανατίναξη αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή έναντι της διατήρησης ή της επαναχρησιμοποίησης τους; Προτίθεται η Κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική της πλήρους κατεδάφισης, αναστέλλοντας παράλληλα τους σχετικούς διαγωνισμούς και κατεδαφίσεις και να προχωρήσει σε ουσιαστική δημόσια διαβούλευση ιδιαίτερα με την τοπική κοινωνία;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Βέττα Καλλιόπη