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Κίνα: Νέο ρεκόρ κατέγραψε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις 10 Ιουλίου

Κίνα: Νέο ρεκόρ κατέγραψε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις 10 Ιουλίου
Newsroom
Τρίτη, 14/07/2026 - 09:36
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Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα κατέγραψε ρεκόρ υψηλής κατανάλωσης στα 1,518 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες στις 10 Ιουλίου, σύμφωνα με την Επιτροπή Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας (NDRC).

Η κατανάλωση αυτή ήταν κατά 10 εκατομμύρια κιλοβατώρες υψηλότερη από την καταγραφή του προηγούμενου ρεκόρ κατανάλωσης σύμφωνα με την NDRC, που πρόσθεσε ότι πολλές περιοχές επαρχιακού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της Γκουανγκντόνγκ, της Κουανγκσί, της Νινγκσιά και της Γκανσού ανέφεραν επίσης, υψηλή κατανάλωση ενέργειας από τις αρχές του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το NDRC που έχει την ευθύνη οικονομικού σχεδιασμού για την κινεζική κεντρική διοίκηση απέδωσε την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας που καταγράφηκε σε εθνικό επίπεδο, σε πολλαπλούς παράγοντες, όπως, η αυξημένη ζήτηση κατανάλωσης ενέργειας στην βιομηχανία, από την ταχεία αύξηση της εξελιγμένης τεχνολογικά βιομηχανικής παραγωγής, η ενεργειακή κατανάλωση των οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας, αλλά και η κατανάλωση ενέργειας από εξοπλισμό υπολογιστών.

Ο τομέας των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της φόρτισης μπαταριών, αλλά και των υπηρεσιών παροχής ψηφιακών δεδομένων στο διαδίκτυο, είχε επίσης, συνεισφορά στην αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, με τη συμμετοχή και της αυξημένης χρήσης των κλιματιστικών, σύμφωνα με την NDRC.

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