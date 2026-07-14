ΠΑΣΟΚ: Υδρογονάνθρακες χωρίς κοινωνικό αντίκρισμα: Αφήνουν άδειο τον «κουμπαρά» του ασφαλιστικού των επόμενων γενεών

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Τρίτη, 14/07/2026 - 10:29
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Ανακοίνωση του Τομέα Ενέργειας και του Φραγκίσκου Παρασύρη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Δεκατρία ολόκληρα χρόνια μετά τη θέσπιση του Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών (ΕΛΚΑΓ) με τον Ν. 4162/2013, με ευθύνη και πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση παραδέχεται κυνικά ότι η απαιτούμενη ΚΥΑ υλοποίησης του νόμου δεν έχει ακόμη εκδοθεί!

Την ίδια στιγμή, ενώ ο νόμος επιτάσσει ρητά την κατεύθυνση τουλάχιστον του 70% των ετήσιων εσόδων προς το Ταμείο, το Υπουργείο Οικονομικών ομολογεί –σε απάντηση σχετικής κοινοβουλευτικής ερώτησης– ότι τα μοναδικά «διακριτά» έσοδα που κατέγραψε από το 2019 έως σήμερα δεν ξεπερνούν τις λίγες χιλιάδες ευρώ. Και όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει με υπογραφές συμβάσεων παραχώρησης, όπως η πρόσφατη με την κοινοπραξία Chevron–Helleniq Energy, και τα signature bonusesπου έχουν ήδη συσσωρευτεί αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, με τουλάχιστον αντίστοιχα ποσά να προκύπτουν από τις στρεμματικές παραχωρήσεις.

Ενώ το Υπουργείο Οικονομικών δηλώνει ότι «δεν υπάρχουν διακριτά στοιχεία για τυχόν άλλα έσοδα…», οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της αρμόδιας δημόσιας εταιρείας ΕΔΕΥΕΠ αποκαλύπτουν ένα σύνολο εσόδων από το 2019 έως το 2024 της τάξης των 29 εκατ. ευρώ. Και εφόσον το συντριπτικό μέρος των ποσών αυτών προέρχεται «από τη διάθεση αδειών για έρευνες» –δηλαδή αποτελεί νομοθετημένο πόρο του Ταμείου– το ερώτημα προς την κυβέρνηση είναι ένα και ευθύ: πού πήγαν αυτά τα χρήματα;

Πόροι που ανήκουν δικαιωματικά στη νέα γενιά, αντί να θωρακίζουν το ασφαλιστικό σύστημα και να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός πραγματικού «εθνικού κουμπαρά» κατά το νορβηγικό πρότυπο –ενός από τα μεγαλύτερα κρατικά επενδυτικά ταμεία παγκοσμίως– εξαφανίζονται μέσα στον δημοσιονομικό λαβύρινθο των γενικών εσόδων του προϋπολογισμού.

Το ζήτημα αποκτά τεράστιες και προκλητικές διαστάσεις όταν ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε πριν λίγες μέρες ότι η αξία ενός μόνο κοιτάσματος στο Ιόνιο θα φτάσει τα 10 δισ. ευρώ! Υπενθυμίζουμε ότι τα θαλάσσια οικόπεδα στον μεγάλο διαγωνισμό του 2014 που προκήρυξε το ΠΑΣΟΚ είναι είκοσι.

Ας μη γελιόμαστε: η μη έκδοση της ΚΥΑ δεν οφείλεται σε αμέλεια. Αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Είναι η απόφαση να στερηθεί το κοινωνικό κράτος έναν σημαντικό πόρο, την ώρα που οι υπουργοί επιδιώκουν φωτογραφικά στιγμιότυπα με πολυεθνικούς κολοσσούς, αλλά απουσιάζουν παντελώς όταν πρόκειται για την προστασία των επόμενων γενεών.

Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να υποθηκεύει το μέλλον της χώρας. Οι νέοι δεν χρειάζονται άλλα επικοινωνιακά σόου. Χρειάζονται πράξεις. Και η πρώτη πράξη είναι σαφής: άμεση έκδοση της ΚΥΑ και πλήρης ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών, τώρα!

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