ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον θεσμικό καταλύτη για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων του Λεκανοπεδίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/08/2026 - 11:54
Ρουμανία: Καθολική διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα
ΚΟΣΜΟΣ
13/08/2026 - 11:21
Από τις φθηνότερες αγορές ρεύματος σήμερα η Ελλάδα - Κοντά σε ιστορικό υψηλό η συμμετοχή των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/08/2026 - 10:20
Great Sea Interconnector: Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια και η διασύνδεση Κύπρου–Ισραήλ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/08/2026 - 09:28
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Πέμπτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/08/2026 - 09:07
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Ιούλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/08/2026 - 08:29
Κλειστός ο Λόφος Λυκαβηττού από τα μεσάνυχτα – Κλειστός παραμένει και ο Λόφος Φινόπουλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/08/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η βενζίνη «καίει» και η κυβέρνηση επιδοτεί … τις εντυπώσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/08/2026 - 08:05
Ηλεκτρισμός: Κόντρα στην Ευρώπη η ελληνική αγορά - Κάτω από τα 100 ευρώ η χονδρεμπορική τιμή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/08/2026 - 08:03
Φυσικό αέριο: Στις επτά χώρες της ΕΕ που μείωσαν την κατανάλωση η Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/08/2026 - 08:01
Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/08/2026 - 15:44
Καύσωνας στην Ευρώπη: Περισσότεροι από 90 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμούς Κελσίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/08/2026 - 15:01
Το Green Tank συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τη νομοθεσία για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/08/2026 - 14:32
ΔΟΕ: Αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/08/2026 - 13:47
Η easyJet εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών ρύπων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/08/2026 - 13:44
Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση και ορίστηκε ήδη Ανάδοχος Αποκατάστασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/08/2026 - 12:32
Παπαθανάσης: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ - «Δεν θα υπάρξει ύφεση» μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/08/2026 - 11:59
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόγραμμα 84 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες στη Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/08/2026 - 11:43
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 10:54
«Μπλόκο» Παρασύρη-Χνάρη στην αμφισβήτηση ιδιοκτησιών λόγω δασικών εκτάσεων στην Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/08/2026 - 10:02
ΔΕΔΔΗΕ: Οι επενδύσεις έχουν υπερπενταπλασιαστεί, οι υπογειοποιήσεις έχουν υπεροκταπλασιαστεί
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/08/2026 - 09:12
Η ElvalHalcor στήριξε το έργο της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της Σχολής Πεζικού Χαλκίδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 08:34
Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/08/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης με τα «θα» του 2030 ποντάρει ξανά στην προσδοκία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/08/2026 - 08:11
HELLENiQ ENERGY: Γιατί η Goldman Sachs ανεβάζει ξανά τον πήχη- Στα 15,20 ευρώ η τιμή-στόχος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/08/2026 - 08:09
Βιομηχανικές επενδύσεις 65,7 εκατ. ευρώ: Οι δύο νέες μονάδες σε Δράμα και Θήβα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 08:01
Γιατί ακούτε να στάζει νερό πίσω από το ψυγείο, πότε πρέπει να καλέσετε τεχνικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 07:36
Γιατί δεν δουλεύει πάντα το κλασικό «κόλπο» με τα κλειστά παράθυρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 07:36
Πέντε καθημερινά λάθη που κάνουν το σπίτι ανυπόφορα ζεστό το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 07:35
Ποιος είναι ο «κανόνας του 115%» στα κλιματιστικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/08/2026 - 07:35

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Από τις φθηνότερες αγορές ρεύματος σήμερα η Ελλάδα - Κοντά σε ιστορικό υψηλό η συμμετοχή των ΑΠΕ

Από τις φθηνότερες αγορές ρεύματος σήμερα η Ελλάδα - Κοντά σε ιστορικό υψηλό η συμμετοχή των ΑΠΕ
Newsroom
Πέμπτη, 13/08/2026 - 10:20
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην ΕΕ θα έχει σήμερα η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία από τα χρηματιστήρια ενέργειας, λόγω της υψηλής συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κάλυψη του φορτίου και παρά την αυξημένη - λόγω υψηλών θερμοκρασιών - ζήτηση που αναμένεται σήμερα, Πέμπτη.

Η τιμή στο ελληνικό χρηματιστήριο διαμορφώνεται για σήμερα στα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ κυμαίνεται πάνω από 140 ευρώ και σε πολλές ξεπερνά τα 160 ευρώ..

Ενδεικτικά στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία είναι 138,29 και 163,54 ευρώ αντίστοιχα, στην Αυστρία 161,55, στην Ουγγαρία 163,69, στη Γερμανία 147,07, στη Γαλλία 154,68 ευρώ. Στην Ισπανία είναι 141,7 ευρώ και στην Πορτογαλία 144,16 ευρώ.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε πως οι ΑΠΕ προβλέπεται να καλύψουν σήμερα ποσοστό της τάξης του 70% της ζήτησης, καθώς, εκτός από τα φωτοβολταϊκά, αναμένεται αυξημένη και η συμμετοχή των αιολικών.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, αιολικά και φωτοβολταϊκά θα συμμετάσχουν με 63,2% στο αυριανό φορτίο, τα υδροηλεκτρικά 5%, οι ΑΠΕ της Κρήτης 1,5% και οι μπαταρίες 0,6%. Κατά τι ίδιες εκτιμήσεις, η συμμετοχή των ΑΠΕ θα κυμανθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα προβλέπεται να είναι η δεύτερη υψηλότερη επίδοση.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόγραμμα 84 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες στη Δανία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόγραμμα 84 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες στη Δανία 12 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Great Sea Interconnector: Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια και η διασύνδεση Κύπρου–Ισραήλ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Great Sea Interconnector: Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια και η διασύνδεση Κύπρου–Ισραήλ

Φυσικό αέριο: Στις επτά χώρες της ΕΕ που μείωσαν την κατανάλωση η Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Φυσικό αέριο: Στις επτά χώρες της ΕΕ που μείωσαν την κατανάλωση η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόγραμμα 84 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες στη Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόγραμμα 84 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες στη Δανία

ΕΛΕΤΑΕΝ: Ψεύδος η συσχέτιση πυρκαγιών με Ανεμογεννήτριες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Ψεύδος η συσχέτιση πυρκαγιών με Ανεμογεννήτριες

ΠΟΣΠΗΕΦ: Η εισφοροδιαφυγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την απαλλαγή των μη συμμορφούμενων και την επιβολή νέου βάρους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΠΗΕΦ: Η εισφοροδιαφυγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την απαλλαγή των μη συμμορφούμενων και την επιβολή νέου βάρους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

Έκκληση της ΑΔΜ-Θ για περισσότερα μέτρα σε Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκκληση της ΑΔΜ-Θ για περισσότερα μέτρα σε Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα