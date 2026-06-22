Πόσο καίει το κλιματιστικό ανάλογα με τα BTU;

Όσοι διαθέτουν ήδη κλιματιστικό στο σπίτι ή στο γραφείο τους, κατά πάσα πιθανότητα έχουν ξεκινήσει να το λειτουργούν εντατικά.

Οι πρώτες υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι ήδη εδώ και τα κλιματιστικά έχουν επιστρέψει για τα καλά στην καθημερινότητά μας.

Μαζί τους, όμως, επιστρέφει και η μόνιμη πηγή άγχους για κάθε νοικοκυριό: οι «φουσκωμένοι» λογαριασμοί ρεύματος.

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί όλους είναι ένα: Πόσο ρεύμα καίει πραγματικά ένα σύγχρονο κλιματιστικό τεχνολογίας inverter;

Ευτυχώς, τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Οι μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες κλιματιστικών παγκοσμίως έχουν σημειώσει τεράστια τεχνολογική πρόοδο στα προϊόντα που προσφέρουν.

Η καθιέρωση των μοτέρ inverter επιτρέπει στη συσκευή να αυξομειώνει την έντασή της ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου, μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της σε σχέση με τα παλαιότερα On/Off μοντέλα.

Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό στην τσέπη μας, παραθέτουμε τα αναλυτικά κόστη με βάση μια μέση καθημερινή λειτουργία 8 ωρών, ξεκινώντας από τα μικρότερα κλιματιστικά για υπνοδωμάτια και φτάνοντας μέχρι τα μεγάλα συστήματα για σαλόνια:

Κλιματιστικό 9.000 BTU: Ιδανικό για μικρούς χώρους και υπνοδωμάτια. Αν λειτουργεί για 8 ώρες την ημέρα, το κόστος αγγίζει τα 1,51 ευρώ την ημέρα, το οποίο μεταφράζεται σε 45,29 ευρώ τον μήνα.

Κλιματιστικό 12.000 BTU: Η πιο δημοφιλής επιλογή για standard δωμάτια ή μικρά σαλόνια. Η 8ωρη καθημερινή του χρήση κοστίζει 2,15 ευρώ την ημέρα, δηλαδή περίπου 64,42 ευρώ τον μήνα.

Κλιματιστικό 18.000 BTU: Κατάλληλο για μεγαλύτερους ενιαίους χώρους. Εδώ το κόστος ανεβαίνει στα 3,94 ευρώ την ημέρα, επιβαρύνοντας τον μηνιαίο προϋπολογισμό με 118,30 ευρώ.

Κλιματιστικό 24.000 BTU: Προορίζεται για πολύ μεγάλους χώρους ή σπίτια με κακή μόνωση. Η λειτουργία του για ένα 8ωρο κοστίζει 5,40 ευρώ την ημέρα, φτάνοντας τα 161,85 ευρώ τον μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω τιμές αποτελούν έναν πολύ καλό οδηγό, ωστόσο το τελικό κόστος μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την ενεργειακή κλάση της συσκευής (π.χ. Α+++), τη μόνωση του σπιτιού, αλλά και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, καθώς κάθε βαθμός χαμηλότερα το καλοκαίρι αυξάνει την κατανάλωση κατά περίπου 7% με 10%.