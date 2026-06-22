ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σ. Αρναούτογλου: Η Δεξιά παγώνει την προστασία των υδάτων και στέλνει τον λογαριασμό στους πολίτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/06/2026 - 10:40
ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες
ΚΟΣΜΟΣ
22/06/2026 - 10:06
Στην πράσινη μετάβαση ναυτιλίας και λιμένων τα έσοδα του FuelEU Maritime με ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/06/2026 - 09:30
Εμβληματική ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ οδηγεί σε ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ισχυρά δίκτυα και μειώσεις στις τιμές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/06/2026 - 09:09
Revoil: Η Μαρία Ελένη Μπουζούρα το νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/06/2026 - 08:53
ΑVIN: Εκπληρώνουμε ευχές παιδιών του Make-A-Wish Ελλάδος, δεκαπλασιάζουμε την προσφορά μας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/06/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η «ατομική ευθύνη» για τις πυρκαγιές «καίει» τις τσέπες μας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/06/2026 - 08:07
Σταθερότητα στη χονδρική αγορά ρεύματος- Οι πρώτες ενδείξεις για τα τιμολόγια Ιουλίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/06/2026 - 08:05
Ανελκυστήρες: Αντίστροφη μέτρηση για την απογραφή- Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για όσους μείνουν εκτός μητρώου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/06/2026 - 08:01
Πώς να κρατήσετε το υπνοδωμάτιο δροσερό χωρίς ανεμιστήρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/06/2026 - 06:49
Πόσο καίει το κλιματιστικό ανάλογα με τα BTU;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/06/2026 - 06:49
Ο καύσωνας «φρενάρει» τα πυρηνικά εργοστάσια - Φόβοι για νέες αυξήσεις στις τιμές ρεύματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/06/2026 - 10:07
Ανεμιστήρας οροφής: Πώς πρέπει να δουλεύει για δροσιά και οικονομία;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/06/2026 - 07:11
Πού πρέπει να τοποθετούνται οι ανιχνευτές φωτιάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/06/2026 - 07:11
Πόσα λεφτά το μήνα μπορείς να εξοικονομήσεις με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αναλυτικά τα ποσά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/06/2026 - 07:11
Η Holcim, Μητρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ολοκληρώνει την εξαγορά της Xella
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/06/2026 - 18:36
Σ. Αρναούτογλου: Η Ελλάδα έχει τον γηραιότερο στόλο οχημάτων στην ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 15:37
Κουκουλόπουλος: Γιατί περιφρονείτε έτσι τον κόσμο της Δυτ. Μακεδονίας; Σεβαστείτε τουλάχιστον τους ανθρώπους και την ιστορία του τόπου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 15:04
Ετήσια αύξηση 23,0% τον Απρίλιο στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 14:45
Φάνης Σπανός: Ενεργειακή Δημοκρατία και προστασία της Στερεάς Ελλάδας- Αρνητική γνωμοδότηση επί του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/06/2026 - 14:11
ΡΑΑΕΥ: Καθορισμός χρέωσης του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης για το έτος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 13:26
Σταύρος Παπασταύρου: Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 12:57
Η ElvalHalcor και η Cenergy Holdings στηρίζουν το πρόγραμμα «Ζήσε την Επιστήμη» του Ιδρύματος Μποδοσάκη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/06/2026 - 12:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 9 Ιουλίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 11:59
Απειλητικό e-mail για βόμβα στον ΔΕΔΔΗΕ - Δικογραφία σε βάρος 42χρονου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 11:30
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας συμμετέχει στην Intersolar Europe 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/06/2026 - 11:15
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 10:19
Τέλος εποχής στα ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ στη Μαυροπηγή Κοζάνης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/06/2026 - 09:51
Αναβάθμιση αξιόχρεου ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 09:16
Κουκουλόπουλος: Ο “τζάμπας” δεν υπάρχει για κανέναν, ούτε και για τον Πρωθυπουργό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 08:46

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόσο καίει το κλιματιστικό ανάλογα με τα BTU;

Πόσο καίει το κλιματιστικό ανάλογα με τα BTU;
Christiaan on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 22/06/2026 - 06:49
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Όσοι διαθέτουν ήδη κλιματιστικό στο σπίτι ή στο γραφείο τους, κατά πάσα πιθανότητα έχουν ξεκινήσει να το λειτουργούν εντατικά.

Οι πρώτες υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι ήδη εδώ και τα κλιματιστικά έχουν επιστρέψει για τα καλά στην καθημερινότητά μας.

Μαζί τους, όμως, επιστρέφει και η μόνιμη πηγή άγχους για κάθε νοικοκυριό: οι «φουσκωμένοι» λογαριασμοί ρεύματος.

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί όλους είναι ένα: Πόσο ρεύμα καίει πραγματικά ένα σύγχρονο κλιματιστικό τεχνολογίας inverter;

Ευτυχώς, τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Οι μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες κλιματιστικών παγκοσμίως έχουν σημειώσει τεράστια τεχνολογική πρόοδο στα προϊόντα που προσφέρουν.

Η καθιέρωση των μοτέρ inverter επιτρέπει στη συσκευή να αυξομειώνει την έντασή της ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου, μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της σε σχέση με τα παλαιότερα On/Off μοντέλα.

Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό στην τσέπη μας, παραθέτουμε τα αναλυτικά κόστη με βάση μια μέση καθημερινή λειτουργία 8 ωρών, ξεκινώντας από τα μικρότερα κλιματιστικά για υπνοδωμάτια και φτάνοντας μέχρι τα μεγάλα συστήματα για σαλόνια:

Κλιματιστικό 9.000 BTU: Ιδανικό για μικρούς χώρους και υπνοδωμάτια. Αν λειτουργεί για 8 ώρες την ημέρα, το κόστος αγγίζει τα 1,51 ευρώ την ημέρα, το οποίο μεταφράζεται σε 45,29 ευρώ τον μήνα.

Κλιματιστικό 12.000 BTU: Η πιο δημοφιλής επιλογή για standard δωμάτια ή μικρά σαλόνια. Η 8ωρη καθημερινή του χρήση κοστίζει 2,15 ευρώ την ημέρα, δηλαδή περίπου 64,42 ευρώ τον μήνα.

Κλιματιστικό 18.000 BTU: Κατάλληλο για μεγαλύτερους ενιαίους χώρους. Εδώ το κόστος ανεβαίνει στα 3,94 ευρώ την ημέρα, επιβαρύνοντας τον μηνιαίο προϋπολογισμό με 118,30 ευρώ.

Κλιματιστικό 24.000 BTU: Προορίζεται για πολύ μεγάλους χώρους ή σπίτια με κακή μόνωση. Η λειτουργία του για ένα 8ωρο κοστίζει 5,40 ευρώ την ημέρα, φτάνοντας τα 161,85 ευρώ τον μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω τιμές αποτελούν έναν πολύ καλό οδηγό, ωστόσο το τελικό κόστος μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την ενεργειακή κλάση της συσκευής (π.χ. Α+++), τη μόνωση του σπιτιού, αλλά και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, καθώς κάθε βαθμός χαμηλότερα το καλοκαίρι αυξάνει την κατανάλωση κατά περίπου 7% με 10%.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/06/2026 - 06:49
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ετήσια αύξηση 23,0% τον Απρίλιο στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία
Ετήσια αύξηση 23,0% τον Απρίλιο στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία 19 Ιουνίου 2026
Πώς να κρατήσετε το υπνοδωμάτιο δροσερό χωρίς ανεμιστήρα 22 Ιουνίου 2026
Πώς να κρατήσετε το υπνοδωμάτιο δροσερό χωρίς ανεμιστήρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς να κρατήσετε το υπνοδωμάτιο δροσερό χωρίς ανεμιστήρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς να κρατήσετε το υπνοδωμάτιο δροσερό χωρίς ανεμιστήρα

Το σύστημα ψύξης που είναι οικολογικό και φθηνότερο από το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το σύστημα ψύξης που είναι οικολογικό και φθηνότερο από το κλιματιστικό

8+1 λόγοι που το σπίτι θυμίζει «φούρνο» το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

8+1 λόγοι που το σπίτι θυμίζει «φούρνο» το καλοκαίρι

Πόσο κοστίζει να αφήνεις ανοιχτά όλη τη νύχτα τα εξωτερικά φώτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόσο κοστίζει να αφήνεις ανοιχτά όλη τη νύχτα τα εξωτερικά φώτα

Το λάθος που κάνουμε με το πλυντήριο πιάτων - Πώς να γλυτώσετε έως €110 τον χρόνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το λάθος που κάνουμε με το πλυντήριο πιάτων - Πώς να γλυτώσετε έως €110 τον χρόνο

Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για το κλιματιστικό το καλοκαίρι, πότε θέλει αλλαγή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για το κλιματιστικό το καλοκαίρι, πότε θέλει αλλαγή