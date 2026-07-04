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Τι σημαίνει η «λειτουργία διακοπών» στο ψυγείο: Πώς να την χρησιμοποιείτε για οικονομία

Τι σημαίνει η «λειτουργία διακοπών» στο ψυγείο: Πώς να την χρησιμοποιείτε για οικονομία
Pexels
Newsroom
Σάββατο, 04/07/2026 - 06:41
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Το να αφήνετε το ψυγείο σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είναι η πιο απλή λύση, αλλά οδηγεί σε άσκοπη κατανάλωση ρεύματος.

Έχουν περάσει κάποιοι αιώνες από τότε που οι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι η διατήρηση των τροφίμων σε χαμηλή θερμοκρασία παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους. Ωστόσο, όσο εξελιγμένα κι αν γίνονται τα ψυγεία –συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων μοντέλων που συνδέονται με εφαρμογές– οι ιδιοκτήτες καταλήγουν πάντα σε δίλημμα όταν έρχεται η ώρα των διακοπών.

Το να αφήσουν το ψυγείο σε κανονική λειτουργία είναι η πιο απλή λύση, αλλά οδηγεί σε άσκοπη κατανάλωση ρεύματος. Από την άλλη πλευρά, η απενεργοποίηση της συσκευής απαιτεί προσεκτικό προγραμματισμό ώστε να διασφαλιστεί ότι το ψυγείο θα έχει αδειάσει εντελώς πριν από την αναχώρηση. Κατανοώντας αυτό το πρόβλημα και θέλοντας να διευκολύνουν τη ζωή των καταναλωτών, οι κατασκευαστές άρχισαν να προσφέρουν τη «λειτουργία διακοπών» σε επιλεγμένα μοντέλα ψυγείων.

Οι ειδικοί εξηγούν πως το «vacation mode» είναι απλώς μια εξεζητημένη ονομασία για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Λειτουργεί αυξάνοντας την καθορισμένη θερμοκρασία του θαλάμου της συντήρησης (όχι της κατάψυξης) από τους συνήθεις 4°C στους 11°C έως 15°C (αυτό ποικίλλει ανάλογα με τη μάρκα). Το μόνο τμήμα του ψυγείου που συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά στη λειτουργία διακοπών είναι ο θάλαμος της κατάψυξης.

Δεδομένου ότι η χρήση αυτής της λειτουργίας απαιτεί σχεδόν πάντα από τους καταναλωτές να αδειάσουν τη συντήρηση, οι κατασκευαστές συνιστούν την ενεργοποίησή της μόνο εάν η περίοδος απουσίας διαρκεί περισσότερο από 3 με 4 εβδομάδες.

Προσοχή! Η αυξημένη θερμοκρασία της συντήρησης στη λειτουργία διακοπών είναι αρκετά υψηλή ώστε να αλλοιωθεί οτιδήποτε αποθηκευτεί εκεί, αλλά αρκετά χαμηλή ώστε να περιορίσει τον σχηματισμό οσμών και μούχλας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κατασκευαστές συνιστούν να αδειάζει το τμήμα της συντήρησης πριν από την ενεργοποίηση της λειτουργίας. Επειδή το ψυγείο χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για να διατηρήσει αυτή την υψηλότερη θερμοκρασία, η συνολική κατανάλωση ρεύματος μειώνεται.

Σημειώνεται πως εάν το ψυγείο διαθέτει αυτόματο σύστημα παροχής νερού, θα πρέπει να κλείσετε τη βαλβίδα που τροφοδοτεί τη συσκευή με νερό. Είναι επίσης καλή ιδέα να καθαρίσετε και να στεγνώσετε τον θάλαμο της συντήρησης πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπών, καθώς αυτό μειώνει περαιτέρω τις πιθανότητες εμφάνισης οσμών και μούχλας.

Στα παλαιότερα ψυγεία που δεν διαθέτουν λειτουργία διακοπών, οι κατασκευαστές συνιστούν να απενεργοποιείται πλήρως η συσκευή μόνο εάν οι προγραμματισμένες διακοπές αναμένεται να διαρκέσουν έναν μήνα ή περισσότερο. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, πρέπει να αδειάσει και το τμήμα της κατάψυξης.

Για συντομότερα ταξίδια, που διαρκούν μόλις λίγες ημέρες ή μερικές εβδομάδες, πολλές εταιρείες δηλώνουν ότι είναι απλώς προτιμότερο να διατηρείται το ψυγείο σε λειτουργία για όλη τη διάρκεια. Ακόμη και σε ψυγεία που διαθέτουν λειτουργία διακοπών, τα συντομότερα ταξίδια (που συνήθως διαρκούν λιγότερο από 3 εβδομάδες) δεν δικαιολογούν τη χρήση αυτής της δυνατότητας.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 04/07/2026 - 06:41
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