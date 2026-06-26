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Ευ. Μυτιληναίος: Η κυκλική οικονομία μπορεί να στηρίξει τόσο την ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού όσο και την περιβαλλοντική πρόοδο
Newsroom
Παρασκευή, 26/06/2026 - 13:13
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Ο Πρόεδρος της European Metals στο Ετήσιο Συνέδριο για τα Ευρωπαϊκά Μέταλλα και οι απόψεις του, σχετικά με μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία μετάλλων: την κυκλική οικονομία.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, αναφέρει;

«Σε μια θερμή και ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Maroš Šefčovič, συζητήσαμε για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τα κυκλικά μέταλλα και το γάλλιο - τομείς που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Η συζήτηση συνεχίστηκε στο Ετήσιο Συνέδριο για τα Ευρωπαϊκά Μέταλλα, όπου, ως Πρόεδρος της European Metals, μοιράστηκα απόψεις σχετικά με μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία μετάλλων: την κυκλική οικονομία.

Στην Metlen, μπορούμε να ανακτήσουμε βασικά και πολύτιμα μέταλλα, από ρεύματα μεταλλουργικών αποβλήτων δεκαετιών μέσω αποκλειστικής τεχνολογίας που έχει ήδη αποδειχθεί σε πιλοτική εργοστασιακή κλίμακα. Καθώς αυτό προχωρά σε παραγωγή μεγαλύτερης κλίμακας το επόμενο έτος, δείχνει πώς η κυκλικότητα μπορεί να στηρίξει τόσο την ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού όσο και την περιβαλλοντική πρόοδο.

Το γάλλιο είναι ένα άλλο παράδειγμα της ικανότητας της Ευρώπης να δρα. Η METLEN αναπτύσσει ένα έργο στην Ελλάδα ικανό να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της δυτικής ζήτησης, αποδεικνύοντας ότι τα στρατηγικά υλικά μπορούν να παραχθούν ανταγωνιστικά στην Ευρώπη όταν συνδυάζονται οι επενδύσεις, η τεχνολογία και η βιομηχανική τεχνογνωσία.

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη έχει αναπτύξει μια πολύ ευρύτερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν τα μέταλλα στην άμυνα, τα ενεργειακά συστήματα, τις προηγμένες τεχνολογίες, τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και την οικονομική ασφάλεια. Η σημασία της βιομηχανικής ικανότητας δεν αμφισβητείται πλέον, αλλά πρέπει τώρα να προχωρήσουμε στην εφαρμογή.

Αυτό που απαιτείται είναι ένα πλαίσιο πολιτικής που να στηρίζει την ανταγωνιστικότητα, να απελευθερώνει επενδύσεις και να κινείται με τον ρυθμό που απαιτείται σε έναν ολοένα και πιο ανταγωνιστικό κόσμο. Η Ευρώπη έχει την ικανότητα. Πρέπει τώρα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την κλιμάκωσή του.

Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο Šefčovič, την European Metals και τη Sasha Twining για τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις».

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