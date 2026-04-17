Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της

Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επτά (7) κατηγοριών προϊόντων, όπως λιπαντικά κινητήρων οχημάτων, μέχρι βιομηχανικά, υδραυλικά, ναυτιλιακά λιπαντικά και άλλα. Μέσω των EPDs, η ΕΚΟ παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένα και επαληθευμένα στοιχεία για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων της, ενισχύοντας τη διαφάνεια και επιτρέποντας στους πελάτες και συνεργάτες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Παράλληλα, διευκολύνεται η αξιολόγηση βασικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως η κατανάλωση ενέργειας, οι εκπομπές CO₂ και η διαχείριση αποβλήτων.
Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της ΕΚΟ για υπεύθυνη λειτουργία, βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της – από την παραγωγή έως τη χρήση και την τελική διαχείριση. Για την υλοποίηση της ενέργειας, η ΕΚΟ συνεργάστηκε με τον ανεξάρτητο φορέα επιθεωρήσεων, ελέγχων και πιστοποιήσεων EUROCERT.
Με παρουσία στον χώρο των λιπαντικών από το 1992, η ΕΚΟ αναπτύσσει και διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σύγχρονων κινητήρων και βιομηχανικών εφαρμογών.
Τα λιπαντικά της ΕΚΟ:
• παράγονται από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
• προσφέρουν υψηλές επιδόσεις και αποτελεσματική προστασία κινητήρα και εξοπλισμού
• καλύπτουν το σύνολο των αναγκών λίπανσης, από απλές έως ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές
• συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Η ΕΚΟ συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο υπεύθυνου και διαφανούς ενεργειακού μέλλοντος.