Δήμοι επενδύουν στη βιομάζα για ενέργεια, πρόληψη πυρκαγιών και κυκλική οικονομία – συμπεράσματα από την BIOMASS DAY 2026

Εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) στο πλαίσιο της 8 ης Verde.Tec

Τι κοινό έχουν η πόλη της Minneapolis στις ΗΠΑ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμοι της Ανατολικής Αττικής; Αντιμετωπίζουν τη βιομάζα όχι ως απόβλητο, αλλά ως στρατηγικό πόρο.

Στη Minneapolis, δημοτικό έργο παραγωγής βιοάνθρακα (biochar) μετατρέπει οργανικά υπολείμματα και κλαδέματα σε εδαφοβελτιωτικό προϊόν και ανανεώσιμη ενέργεια. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η χωροθέτηση μονάδων αξιοποίησης βιομάζας και η χρήση σύγχρονων συστημάτων πέλλετ σε δημοτικά κτήρια αναδεικνύουν τις δυνατότητες αξιοποίησης ενός έως σήμερα ανεκμετάλλευτου πόρου. Στην Ανατολική Αττική, πέντε Δήμοι προχωρούν σε κοινή πρωτοβουλία αξιοποίησης περιαστικών κλαδεμάτων που μέχρι πρόσφατα κατέληγαν σε ΧΥΤΑ.

Τα παραδείγματα αυτά αποτέλεσαν σημείο αναφοράς της εκδήλωσης «BIOMASS DAY 2026 – Δημοτική και Δασική Βιομάζα: Επίκαιρες Προκλήσεις και Πολυεπίπεδες Λύσεις», που διοργανώθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και το εξειδικευμένο portal Bioenergy News, στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στην 8η διεθνή έκθεση περιβαλλοντικών τεχνολογιών Verde.Tec στο MEC Παιανίας.

Σε μια περίοδο αυξημένων κινδύνων δασικών πυρκαγιών, κλιματικής πίεσης και ανάγκης ενεργειακής μετάβασης, η εκδήλωση ανέδειξε τον ρόλο της δημοτικής και δασικής βιομάζας ως εργαλείου πρόληψης, ενεργειακής αξιοποίησης και περιφερειακής ανάπτυξης. Μέσα από παρουσιάσεις και συζητήσεις εξετάστηκαν οι προκλήσεις διαχείρισης βιομάζας στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις, καθώς και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη τοπικών αλυσίδων αξίας βιοενέργειας.

Στον χαιρετισμό της εκ μέρους της ΕΛΕΑΒΙΟΜ, η Πρόεδρος του Δ.Σ. Μανταλένα Γερασίμου υπογράμμισε ότι στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει πώς η ορθολογική διαχείριση βιομάζας μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής δημόσιας αξίας, τομέας ανάπτυξης περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά και σημαντικό εργαλείο πολιτικής προστασίας. Στη συνέχεια, ο Νίκος Δαμάτης, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΛΕΑΒΙΟΜ, παρουσίασε μια συνοπτική εικόνα του ευρωπαϊκού και ελληνικού κλάδου αξιοποίησης στερεής βιομάζας, τονίζοντας τον ρόλο της βιοενέργειας στη θέρμανση κτηρίων και στη βιομηχανική παραγωγή θερμότητας, όπως άλλωστε προβλέπεται και μέσα στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Η εκδήλωση οργανώθηκε γύρω από δύο θεματικά πάνελ με τη συμμετοχή επιστημόνων, στελεχών της αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων επιχειρήσεων του κλάδου.

Πάνελ 1: Πολιτικές και διακυβέρνηση της βιομάζας

Το πρώτο πάνελ, με τίτλο «Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Πολιτικές, Ρόλοι και Προκλήσεις Διακυβέρνησης», συντονίστηκε από τον δημοσιογράφο και EU Climate Pact Ambassador Αθανάσιο Λασκούδη. Συμμετείχαν οι Κωνσταντίνος Αραβώσης, Αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ και Πρόεδρος του θεματικού κλάδου Αποβλήτων, Χρήστος Αηδόνης, Δήμαρχος Παλλήνης, Δημήτριος Καρδοματέας, Πρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής του ΚΑΠΕ, Νικόλας Χρ. Κακογιάννης, ιδρυτής και Managing Director της ResNovae Consultants και ο Νίκος Δαμάτης.

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης παρουσίασε τον ρόλο της ΡΑΑΕΥ στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της ορθολογικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων, τονίζοντας την ανάγκη οργάνωσης των logistics συλλογής οργανικών αποβλήτων και φυτικής βιομάζας από τους δήμους.

Ο Χρήστος Αηδόνης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των δήμων στη διαχείριση αποβλήτων, φέρνοντας ως παράδειγμα την Αυστρία, όπου ακόμη και μικροί δήμοι αναπτύσσουν έργα βιομάζας για ενεργειακή κάλυψη τοπικών αναγκών. Τόνισε ότι η πρωτοβουλία πέντε δήμων της Ανατολικής Αττικής για μονάδα παραγωγής βιοενέργειας από κλαδέματα βασίζεται στην πεποίθηση ότι τέτοια έργα είναι εφικτά όταν υπάρχει πολιτική βούληση.

Ο Δημήτριος Καρδοματέας αναφέρθηκε στην εμπειρία του ΚΑΠΕ στη μελέτη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δήλωσε ότι το Κέντρο μπορεί να υποστηρίξει δήμους στην αποτίμηση του διαθέσιμου δυναμικού βιομάζας και στον σχεδιασμό τεχνοοικονομικά βιώσιμων έργων. Παράλληλα πρότεινε τη δημιουργία μόνιμου επιστημονικού συμβουλίου για ζητήματα διαχείρισης βιομάζας.

Ο Νικόλας Χρ. Κακογιάννης επισήμανε ότι οι δήμοι έχουν ακόμη σημαντικό δρόμο να διανύσουν για την οργάνωση της διαχείρισης φυτικής υπολειμματικής βιομάζας, τονίζοντας ότι η σωστή διαχείριση μπορεί να συμβάλει και στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο των Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης Εκπομπών.

Ο Νίκος Δαμάτης υπογράμμισε ότι η ανάγκη διαχείρισης της συσσωρευμένης βιομάζας σε δασικές και αστικές περιοχές αναδείχθηκε έντονα τα τελευταία χρόνια λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών. Τόνισε επίσης τον ρόλο της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη διαβούλευση πολιτικών για την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή και στην υποστήριξη πρωτοβουλιών δήμων για αξιοποίηση στερεής βιομάζας.

Πάνελ 2: Τεχνολογικές λύσεις και πρακτικές εφαρμογές

Το δεύτερο πάνελ, με τίτλο «Τεχνολογικές Λύσεις & Ορθές Πρακτικές Αξιοποίησης Βιομάζας», συντονίστηκε από τη δημοσιογράφο Κατερίνα Λαδοπούλου. Συμμετείχαν οι Λευτέρης Μουστάκας (Geocycle Hellas – Όμιλος Ηρακλής), Γιώργος Νικολαΐδης (AXINAR και μέλος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ), Γιώργος Παρασκευόπουλος (AGRIGAS Ενεργειακή Α.Ε.), Δρ. Ιωάννης Φάλλας (CluBE – Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας) και Δρ. Βασίλης Φιλίππου (ΕΚΕΤΑ και Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας).

Ο Λευτέρης Μουστάκας αναφέρθηκε στην ανάπτυξη εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων για την απανθρακοποίηση της τσιμεντοβιομηχανίας, επισημαίνοντας το παράδοξο ότι στην ελληνική ύπαιθρο εξακολουθούν να καίγονται γεωργικά υπολείμματα κοντά σε βιομηχανίες που αναζητούν βιομάζα ως καύσιμο.

Ο Γιώργος Νικολαΐδης τόνισε τη συμβολή των στερεών βιοκαυσίμων και ειδικά των πέλλετ στην αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου σε δημοτικά και τριτογενή κτήρια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εξοικείωσης τεχνικών και χρηστών με τα σύγχρονα συστήματα.

Ο Γιώργος Παρασκευόπουλος παρουσίασε την εμπειρία μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας στη Λάρισα, η οποία συλλέγει πρώτες ύλες από γεωργικά υπολείμματα και κλαδέματα μέσω συνεργασιών με συνεταιρισμούς, δήμους και ιδιώτες, ενώ διερευνάται και η αξιοποίηση δασικών υπολειμμάτων.

Ο Δρ. Φάλλας παρουσίασε τις δράσεις του CluBE στην ενεργειακή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο φορέων όπως η ΔΙΑΔΥΜΑ σε προγράμματα κυκλικής οικονομίας και της ΔΕΤΕΠΑ στη λειτουργία μονάδας θερμικής ενέργειας βιομάζας και στη δημιουργία τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων για την τηλεθέρμανση του Αμυνταίου.

Ο Δρ. Φιλίππου παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της Ενεργειακής Κοινότητας Καρδίτσας για αντικατάσταση λεβήτων ορυκτών καυσίμων με λέβητες πέλλετ σε δημοτικά κτήρια, επισημαίνοντας τις θεσμικές και κοινωνικές προκλήσεις αλλά και τη σημασία συνεργασίας και επιμονής για την επιτυχία τέτοιων έργων.

Διεθνής εμπειρία και ερευνητικά έργα

Μεταξύ των πάνελ προβλήθηκε παρουσίαση του Jim Doten, Διευθυντή Δημοτικών Προγραμμάτων Βιοάνθρακα και Δέσμευσης Διοξειδίου του Άνθρακα στον Δήμο Minneapolis ΗΠΑ και μέλους του Δ.Σ. της US Biochar Initiative. Ο κ. Doten παρουσίασε τα προγράμματα παραγωγής «αστικού βιοάνθρακα» από δημοτική βιομάζα, ο οποίος χρησιμοποιείται για βελτίωση εδαφών, διαχείριση πλημμυρών και δασικές εφαρμογές. Αναφέρθηκε επίσης στην υπό κατασκευή δημοτική μονάδα παραγωγής biochar, την πρώτη στη Βόρεια Αμερική που ανήκει και λειτουργεί από δήμο, η οποία αναμένεται να δημιουργεί έσοδα μέσω πώλησης βιοάνθρακα, ενέργειας και πιστώσεων άνθρακα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης δύο ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Η Δρ. Χρύσα Παγκάλου, Γενική Διευθύντρια της ΕΤΑΜ Α.Ε., παρουσίασε το έργο PROMOFER, το οποίο αναπτύσσει τεχνολογίες παραγωγής βιοπλαστικών και άλλων βιοπροϊόντων από απορρίμματα και γεωργικά υπολείμματα και σε πλήρη εμπορική ανάπτυξη θα επεξεργάζεται ποσότητες βιομάζας άνω των 200 kt ετησίως. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία ΕΤΑΜ και ΕΛΕΑΒΙΟΜ για την ανάπτυξη αναπαραγώγιμου μοντέλου συλλογής και προεπεξεργασίας βιομάζας στο πλαίσιο της πρότασης των «Πράσινων Σημείων Βιομάζας».

Το έργο PRIMARY παρουσιάστηκε από τον Δρ. Μιχάλη-Αλέξανδρο Κουγιουμτζή, επιστημονικό συνεργάτη του ΕΚΕΤΑ. Το έργο, με συμμετοχή 12 εταίρων από Ελλάδα, Εσθονία και Φινλανδία, αναπτύσσει λύσεις αξιοποίησης αγροτικής βιομάζας υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως παραγωγή πρωτεϊνών, βιώσιμων υλικών συσκευασίας, στερεών βιοκαυσίμων, ενέργειας και biochar.

Απολογισμός συμμετοχής και επόμενες πρωτοβουλίες της ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Η 9η έκδοση της εκδήλωσης BIOMASS DAY προσέλκυσε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες δήμων και περιφερειών, φορείς χάραξης πολιτικής, επιστήμονες, μηχανικούς, δασολόγους, περιβαλλοντολόγους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη βιώσιμη διαχείριση δασικής και δημοτικής βιομάζας. Τον συνολικό συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Νίκος Δαμάτης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης και Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ. Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της εκδήλωσης θα βρίσκονται σύντομα αναρτημένα στο κανάλι YouTube του Bioenergy News και της ΕΛΕΑΒΙΟΜ.

Πριν από την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΑΒΙΟΜ, κατά την οποία εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις του Δ.Σ. επί του σχεδίου δράσεων για το 2026 και των θέσεων πολιτικής του Συνδέσμου στους άξονες ηλεκτροπαραγωγής, βιοθερμότητας και πέλλετ, δέσμευσης βιογενούς άνθρακα και αξιοποίησης βιοάνθρακα, πιστοποίησης βιωσιμότητας μέσω του σχήματος SURE, σύνδεσης βιοενέργειας με δασική διαχείριση και πολιτική προστασία, καθώς και κινητοποίησης του ανεκμετάλλευτου δυναμικού στερεής βιομάζας μέσω του μοντέλου «Πράσινων Σημείων Βιομάζας».

Το Δ.Σ. της ΕΛΕΑΒΙΟΜ ευχαριστεί όλους τους ομιλητές, συντονιστές, συμμετέχοντες, συνεργάτες και χορηγούς (Alfa Wood Group και Προγράμματα PROMOFER και PRIMARY), καθώς και τον όμιλο T-Press και τους διοργανωτές της έκθεσης Verde.Tec για την υποστήριξη της εκδήλωσης και της συνολικής συμμετοχής της ΕΛΕΑΒΙΟΜ ως εκθέτη.

Επόμενη ευκαιρία συνάντησης του κλάδου βιώσιμης αξιοποίησης βιομάζας θα υλοποιηθεί εντός της Forward Green Expo 2026 στη ΔΕΘ Helexpo από 26/3 έως 28/3/2026, όπου η ΕΛΕΑΒΙΟΜ συμμετέχει ως εκθέτης μαζί με το Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτ.Μακεδονίας (CluBE) (Περίπτερο 15-Stand 8-8A) όσο και ως συνδιοργανωτής εκδήλωσης. Περισσότερες πληροφορίες και πρόγραμμα για αυτή τη δραστηριότητα θα είναι σύντομα διαθέσιμα.

Φωτογραφίες της εκδήλωσης BIOMASS DAY 2026