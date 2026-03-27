Metlen: Αναβάλλεται για τις 9 Απριλίου η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων

Η METLEN Energy & Metals PLC («METLEN» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος των εξωτερικών ελεγκτών της, η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 μετατίθεται κατά εννέα (9) ημερολογιακές ημέρες. Οι εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας, PricewaterhouseCoopers LLP και PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A., χρειάζονται πρόσθετο χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνήθεις ελεγκτικές διαδικασίες επί των πρώτων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ως εταιρείας με διπλή εισαγωγή στο London Stock Exchange και στο ΑΤΗΕΧ.

Η Εταιρεία επιβεβαιώνει το guidance της αναφορικά με το αναμενόμενο EBITDA για το 2025, το οποίο εκτιμάται σε επίπεδο περί τα €750 εκατ., σε ευθυγράμμιση με προηγούμενη επικοινωνία της στις 6 Φεβρουαρίου.

Η METLEN θα δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση του 2025 στις 9 Απριλίου 2026