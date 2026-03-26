METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση

Η METLEN Energy & Metals, σε συνεργασία με την knowl, ανακοινώνουν την έναρξη του 1ου κύκλου Clean Mellon. Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό Επιταχυντή Δεξιοτήτων Ενεργειακής & Πράσινης Μετάβασης, σχεδιασμένο για νέους και νέες που θέλουν να μετατρέψουν το πτυχίο τους σε μια ισχυρή καριέρα με μέλλον και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Ευρώπη κινείται προς την κλιματική ουδετερότητα και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 2,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας αναμένονται έως το 2030, με 123.000 από αυτές να αφορούν την Ελλάδα.

Βασισμένο στη βραβευμένη μεθοδολογία της knowl, το Clean Mellon αποτελεί έναν ολιστικό Επιταχυντή Δεξιοτήτων, "χτισμένο" πάνω στα δυνατά σημεία κάθε συμμετέχοντα και συμμετέχουσας. Το πρόγραμμα παρέχει εξατομικευμένη επαγγελματική ενδυνάμωση και άμεση σύνδεση με κλάδους αιχμής (Ενέργεια, Κυκλική Οικονομία, Ηλεκτροκίνηση), εστιάζοντας στις "πράσινες" δεξιότητες που αναζητούν οι κορυφαίες εταιρείες σήμερα.

Η δράση προσφέρεται δωρεάν, καθώς εντάσσεται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της METLEN Energy & Metals, στηρίζοντας έμπρακτα τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για Μηδενική Φτώχεια (1), Ποιοτική Εκπαίδευση (4), Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη (8) και Λιγότερες Ανισότητες (10).

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν!

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Αν θέλεις να είσαι μέρος της νέας γενιάς επαγγελματιών που θα κάνουν καριέρα στο sustainability, κάνε την κίνησή σου τώρα.