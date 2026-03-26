ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 08:18
BIOMASS WORKSHOP σε συνεργασία ΕΛΕΑΒΙΟΜ – CluBE – EKETA στο πλαίσιο της FORWARD GREEN EXPO 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/03/2026 - 08:05
Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/03/2026 - 08:02
Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/03/2026 - 08:00
Μετρήσαμε την κατανάλωση των «συσκευών βαμπίρ»: «Σοκαρίστηκα όταν είδα τα αποτελέσματα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/03/2026 - 11:10
Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/03/2026 - 11:10
Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:54

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση

METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
Newsroom
Πέμπτη, 26/03/2026 - 10:55

Η METLEN Energy & Metals, σε συνεργασία με την knowl, ανακοινώνουν την έναρξη του 1ου κύκλου Clean Mellon. Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό Επιταχυντή Δεξιοτήτων Ενεργειακής & Πράσινης Μετάβασης, σχεδιασμένο για νέους και νέες που θέλουν να μετατρέψουν το πτυχίο τους σε μια ισχυρή καριέρα με μέλλον και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Ευρώπη κινείται προς την κλιματική ουδετερότητα και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 2,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας αναμένονται έως το 2030, με 123.000 από αυτές να αφορούν την Ελλάδα.

Βασισμένο στη βραβευμένη μεθοδολογία της knowl, το Clean Mellon αποτελεί έναν ολιστικό Επιταχυντή Δεξιοτήτων, "χτισμένο" πάνω στα δυνατά σημεία κάθε συμμετέχοντα και συμμετέχουσας. Το πρόγραμμα παρέχει εξατομικευμένη επαγγελματική ενδυνάμωση και άμεση σύνδεση με κλάδους αιχμής (Ενέργεια, Κυκλική Οικονομία, Ηλεκτροκίνηση), εστιάζοντας στις "πράσινες" δεξιότητες που αναζητούν οι κορυφαίες εταιρείες σήμερα.

Η δράση προσφέρεται δωρεάν, καθώς εντάσσεται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της METLEN Energy & Metals, στηρίζοντας έμπρακτα τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για Μηδενική Φτώχεια (1), Ποιοτική Εκπαίδευση (4), Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη (8) και Λιγότερες Ανισότητες (10).

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν!

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Αν θέλεις να είσαι μέρος της νέας γενιάς επαγγελματιών που θα κάνουν καριέρα στο sustainability, κάνε την κίνησή σου τώρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

BIOMASS WORKSHOP σε συνεργασία ΕΛΕΑΒΙΟΜ – CluBE – EKETA στο πλαίσιο της FORWARD GREEN EXPO 2026
BIOMASS WORKSHOP σε συνεργασία ΕΛΕΑΒΙΟΜ – CluBE – EKETA στο πλαίσιο της FORWARD GREEN EXPO 2026
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026 26 Μαρτίου 2026
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026

METLEN και Naval Group υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας για projects υποβρυχίων και φρεγατών για τις διεθνείς αγορές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

METLEN και Naval Group υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας για projects υποβρυχίων και φρεγατών για τις διεθνείς αγορές

Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»

Μπορεί ο πόλεμος να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μπορεί ο πόλεμος να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση;

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη

Η METLEN φέρνει τη νέα γενιά μηχανικών στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλουργίας – «Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων» για 2η χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η METLEN φέρνει τη νέα γενιά μηχανικών στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλουργίας – «Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων» για 2η χρονιά

HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία