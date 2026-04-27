Αυξήθηκαν κατά 2% και πλέον οι τιμές του πετρελαίου
27/04/2026 - 09:05
Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
27/04/2026 - 08:36
Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
27/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
27/04/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή
27/04/2026 - 08:07
Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
27/04/2026 - 08:00
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
27/04/2026 - 06:28
Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός
27/04/2026 - 06:28
Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
27/04/2026 - 06:28
Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
26/04/2026 - 08:23
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
26/04/2026 - 08:24
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
26/04/2026 - 08:24
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
24/04/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
24/04/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
24/04/2026 - 14:15
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
24/04/2026 - 14:11
Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
24/04/2026 - 13:41
Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»
24/04/2026 - 13:34
Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
24/04/2026 - 13:30
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
24/04/2026 - 13:26
Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»
24/04/2026 - 09:11
ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα
24/04/2026 - 09:09
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης
24/04/2026 - 08:54
Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις
24/04/2026 - 08:48
Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
24/04/2026 - 08:33
Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
24/04/2026 - 08:03
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων

Γιάννης Τριήρης
Δευτέρα, 27/04/2026 - 08:11

Η καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook, χθες, θα μπορούσε κάλλιστα να τιτλοφορείται «φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας».

Με έναν επικοινωνιακό τόνο που βαφτίζει την αποτυχία της εισοδηματικής πολιτικής ως «κοινωνική ευαισθησία», ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα νέο πακέτο οκτώ μέτρων στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ. Όμως, πίσω από τους πανηγυρισμούς για τα «ρεκόρ» των πλεονασμάτων και τις «ενισχύσεις» στους αδύναμους, κρύβεται μια ζοφερή πραγματικότητα. Η Ελλάδα του 2026 διοικείται με όρους προπαγάνδας και επιδοματικής εξάρτησης, την ώρα που το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων έχει κατρακυλήσει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρωθυπουργός υπερηφανεύεται ότι «όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, το πλεόνασμα θα επιστρέφει στους πολίτες». Πρόκειται για έναν οικονομικό παραλογισμό που θα έκανε κάθε πρωτοετή φοιτητή οικονομικών να απορεί. Αυτά τα «υπερπλεονάσματα» –μαμούθ (4,9% του ΑΕΠ ή 12,1 δισ. ευρώ το 2025) δεν είναι προϊόν ανάπτυξης, αλλά προϊόν μιας άγριας φορολογικής αφαίμαξης.

Το κράτος εισπράττει δισεκατομμύρια μέσω του ΦΠΑ –ο οποίος διογκώνεται λόγω της ακρίβειας– και μέσω της άρνησης της κυβέρνησης να τιμαριθμοποιήσει τη φορολογική κλίμακα. Με απλά λόγια, η κυβέρνηση αφήνει τον πληθωρισμό να ροκανίζει την αγοραστική δύναμη, μαζεύει «ζεστό χρήμα» στα ταμεία και μετά επιστρέφει ένα μικρό κλάσμα αυτών των χρημάτων ως «επιδόματα» και «pass». Αυτή η κυκλική διαδικασία δεν είναι οικονομική πολιτική, είναι αναδιανομή της φτώχειας.

‘Άλλωστε το γεγονός ότι η Ελλάδα προσφάτως βρέθηκε από την προτελευταία στην τελευταία θέση των 27 της ΕΕ σε πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, δείχνει το πρόβλημα με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιδεικνύει και μια περίεργη ανοχή στα υπερκέρδη των τραπεζών, που μοιράζουν μερίσματα σχεδόν τριών δισεκατομμυρίων ευρώ σε ξένους μετόχους με τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή στην Ευρώπη (5%), ενώ ο Έλληνας πολίτης καλείται να επιβιώσει με τα 150 ευρώ «ανά παιδί» που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός.

Αν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να στηρίξει την κοινωνία και όχι την εκλογική της πελατεία, οι λύσεις είναι γνωστές:

-Μόνιμη μείωση ή κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του ΕΦΚ στα καύσιμα για να αναπνεύσει η αγορά.

-Γενναία ενίσχυση των μισθών με μόνιμο χαρακτήρα, για να αντισταθμιστεί η μόνιμη πλέον απώλεια της αγοραστικής δύναμης.

-Πραγματική πάταξη της φοροδιαφυγής, αντί για τη σημερινή σιωπηρή αποδοχή της ως «κοινωνική βαλβίδα εκτόνωσης» για την εξασφάλιση ψήφων.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να διατηρεί την οικονομία σε μια κατάσταση ελεγχόμενης ασφυξίας, προσφέροντας κατά καιρούς «μπουκάλες οξυγόνου» με τη μορφή επιδομάτων. Όσο όμως το δομικό πρόβλημα του εισοδήματος παραμένει άλυτο, ο «πολιτικός κύκλος των δώρων» θα οδηγεί μαθηματικά σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών και μόνιμης φτώχειας.

Γιάννης Τριήρης: Εμείς δεν μπορούμε και δεν πρέπει να σιωπούμε
