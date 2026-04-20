Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 13:18
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 12:56
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/04/2026 - 12:20
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 11:36
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/04/2026 - 11:12
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 10:25
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 09:36
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/04/2026 - 09:19
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 08:55
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 08:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 08:11
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/04/2026 - 08:03
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/04/2026 - 07:59
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/04/2026 - 06:23
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 06:23
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 06:23
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/04/2026 - 15:38
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
20/04/2026 - 15:13
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/04/2026 - 14:44
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/04/2026 - 14:18
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/04/2026 - 13:45
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/04/2026 - 13:26
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/04/2026 - 12:49
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/04/2026 - 12:18
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/04/2026 - 11:45
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/04/2026 - 10:53
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/04/2026 - 10:10
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/04/2026 - 09:42

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα

Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
Newsroom
Δευτέρα, 20/04/2026 - 13:26

Το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026, φέρνει στο προσκήνιο την πορεία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης (IMEC), από τη σύλληψή του έως τη διαμόρφωση ενός δικτύου σιδηροδρομικών, ενεργειακών και ψηφιακών υποδομών με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ Ασίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Ο «Δρόμος του Βαμβακιού» ως Εναλλακτική Λύση

Ο «δρόμος του βαμβακιού» που δημιουργήθηκε ως εναλλακτική απάντηση της Δύσης στο «δρόμο του μεταξιού» της Κίνας, αποτελεί μια πρωτοβουλία που προωθήθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν μέσω της ανάπτυξης υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο του Φόρουμ θα αναδειχθεί ο ρόλος του IMEC ως εναλλακτικής διαδρομής έναντι των υφιστάμενων θαλάσσιων οδών, καθώς και η δυνατότητά του να περιορίσει τον χρόνο και το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Παράλληλα, θα εξεταστούν οι βασικές προκλήσεις για την υλοποίησή του, από τις χρηματοδοτικές και τεχνικές εκκρεμότητες έως τη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή που επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα και τη βιωσιμότητα του έργου.

Προκλήσεις και Γεωπολιτικές Εντάσεις

Καθώς η κατάσταση στην περιοχή παραμένει κρίσιμη εξαιτίας της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, οι προκλήσεις για την υλοποίηση του έργου εντείνονται, δημιουργώντας ερωτήματα ως προς τη βιωσιμότητά του. Ξεχωριστή σημασία στη συζήτηση σχετικά με το μέλλον του IMEC αποκτά η συμμετοχή του Πρίγκιπα Turki AlFaisal, Ιδρυτή του King Faisal Foundation και Προέδρου του King Faisal Center for Research & Islamic Studies στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της περιοχής καθώς το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού διαδρόμου διασχίζει την επικράτειά της, γεγονός που την καθιστά κεντρικό γεωγραφικό και οικονομικό πυλώνα του IMEC.

Διεθνείς Συνεργασίες και Στρατηγική Σημασία

Η συμφωνία για τον διάδρομο υπογράφηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2023, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G20 στο Νέο Δελχί, από την Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά της Ινδίας, στη συζήτηση θα συμμετάσχει ο Gautam Chikermane, Αντιπρόεδρος του Observer Research Foundation, ο οποίος θα αναφερθεί στη στρατηγική σημασία του διαδρόμου για τις νέες εμπορικές και γεωοικονομικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.

Ευρωπαϊκή και Ελληνική Διάσταση

Την ευρωπαϊκή διάσταση της πρωτοβουλίας θα αναπτύξει ο Francesco Talo, Ειδικός Απεσταλμένος της Ιταλίας για τον IMEC, εστιάζοντας στις προϋποθέσεις συνεργασίας που απαιτούνται για την προώθηση του εγχειρήματος. Από ελληνικής πλευράς, ο Αλέξης Κωνσταντόπουλος, Ειδικός Απεσταλμένος για τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) του Υπουργείου Εξωτερικών, θα αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου διαμετακομιστικού εμπορίου, με έμφαση στη γεωστρατηγική θέση της χώρας, στις λιμενικές και μεταφορικές υποδομές της, καθώς και στις δυνατότητες αναβάθμισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της συνδεσιμότητας, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ινδία και των σχέσεων με τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο Brad Staples, Διευθύνων Σύμβουλος της APCO Worldwide στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένεται να αναφερθεί στις οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις του IMEC, με έμφαση στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται για το διεθνές εμπόριο και τις παγκόσμιες ροές μεταφορών.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Έντι Ζεμενίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Hellenic American Leadership Council.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα 20 Απριλίου 2026
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της 21 Απριλίου 2026
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ

Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν

Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ

Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία

Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών

Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα

Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας

Eurelectric: Οι φόροι «κλειδί» για φθηνότερη ενέργεια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Eurelectric: Οι φόροι «κλειδί» για φθηνότερη ενέργεια