Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ

Το συνδικάτο έχει πολλές φορές επισημάνει την κρισιμότητα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί για την περιοχή μας και έχει καλέσει σε εγρήγορση και ετοιμότητα φορείς και θεσμούς, σε μία προσπάθεια να αποτραπεί το σενάριο της απόλυτης καταστροφής, την ώρα που με μεγάλη δυσκολία η περιοχή κρατιέται στο χείλος του γκρεμού.

Η συνάντηση του νέου Προεδρείου του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Δήμαρχο Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά όχι μόνο έδωσε την ευκαιρία να επισημανθούν, εκ νέου, κόκκινες γραμμές αλλά έβαλε και προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα καθώς το συνδικάτο προσανατολίζεται σε κινητοποιήσεις προκειμένου να δώσει δυναμική στις διεκδικήσεις του.

Η συνέχιση λειτουργίας λιγνιτικών μονάδων

Το μέλλον της μονάδας «Πτολεμαΐδα V», μετά και το ομόφωνο ΟΧΙ του Δημοτικού Συμβουλίου για μετατροπή της σε μονάδα Φυσικού Αερίου

Η ανάγκη να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Θέματα που αφορούν μόνιμο, εργολαβικό προσωπικό αλλά και συμβασιούχους,

συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνάντηση, επιδιώκοντας ότι με σωστή ενημέρωση από τις δύο πλευρές, θα υπάρχει η δυνατότητα καλύτερου συντονισμού.

Το Προεδρείο ζήτησε από τον Δήμαρχο και έλαβε τη διαβεβαίωση ότι θα παραμείνει σταθερά στο πλευρό του Συνδικάτου απαντώντας μάλιστα θετικά στο αίτημα του σωματείου για θεσμική παραίτηση αν και όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει τις ενημερώσεις και θα αναπτύξει το πλαίσιο των κινητοποιήσεών του σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.