ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στ. Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αφηρημένη έννοια – είναι χρέος μας στην Πατρίδα, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές
Newsroom
Πέμπτη, 23/04/2026 - 09:16

Την περιοχή του Κρυονερίου επισκέφθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου προκειμένου να παραλάβει τα ολοκληρωμένα αντιδιαβρωτικά έργα που υλοποιήθηκαν προς αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.

Τα έργα υλοποιήθηκαν από την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ και το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, ως ιδιωτών αναδόχων, υπό τον συντονισμό και την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αυτά σχεδιάστηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Δασών, κ. Στάθης Σταθόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Δασών, κ. Βαγγέλης Γκουντούφας, οι Δήμαρχοι Διονύσου, κα Κατερίνα Μαϊχόσογλου και Ωρωπού κ. Γώργος Ασημάκης, ο γενικός διευθυντής στην Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής, κ. Αθανάσιος Ρέππας και οι Δασάρχες Καπανδριτίου, κα Αναστασία Κιούση, Πάρνηθας, κα Αλεξάνδρα Λυκούδη και Πεντέλης, κ. Θόδωρος Κολοβός.

Η καταστροφική πυρκαγιά της 26ης Ιουλίου 2025 στη θέση «Κρυονέρι-Δροσοπηγή» κατέκαψε συνολική έκταση 2.265,21 στρεμμάτων. Οι παρεμβάσεις έγιναν σε επιλεγμένα τμήματα της περιοχής, με έμφαση σε ζώνες υψηλού κινδύνου διάβρωσης. Η περιοχή εντάσσεται στο ευρύτερο οικοσύστημα της Πάρνηθας, το οποίο χαρακτηρίζεται από πλούσια πανίδα και ιδιαίτερα σημαντική ορνιθοπανίδα 158 ειδών πτηνών. Παράλληλα, η εγγύτητα της καμένης έκτασης με οικιστικές και παραγωγικές δραστηριότητες ενισχύει την ανάγκη άμεσης υλοποίησης αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, για την προστασία τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και των υποδομών και των εν λόγω περιοχών.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 1.085.539,31 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η μελέτη εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από τη Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στην αυτοψία συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Δασικής Υπηρεσίας, καθώς και της εταιρείας ΤΙΤΑΝ και του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ να παραλάβουμε τα αντιδιαβρωτικά έργα. Στις 26 Ιουλίου του 2025, η περιοχή εδώ, ανάμεσα σε τρεις δήμους -Αφιδνών, Διονύσου και Ωρωπού- δοκιμάστηκε. Σε λιγότερο από έναν χρόνο, έχουμε καταφέρει να αποκαταστήσουμε τη φύση. Ήρθαμε εδώ όχι για λόγια και υποσχέσεις, αλλά για να δούμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αποτελέσματα, τα οποία προστατεύουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος δεν είναι μια πολυτέλεια. Ούτε είναι μια θεωρητική, γενική, αφηρημένη έννοια. Είναι μια υποχρέωση της Πολιτείας προς την Πατρίδα μας, προς τα παιδιά μας, προς τις επόμενες γενιές. Και για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα έργα, υπήρχε αγαστή συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης -και οι τρεις δήμοι συνεργάστηκαν άψογα-, εθελοντών -πολύ σημαντικό-, κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικού τομέα. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους και ιδιαίτερα και την βιομηχανία ΤΙΤΑΝ και το Ίδρυμα Παύλος και Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου, οι οποίοι βοήθησαν να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά τα έργα. Στις προκλήσεις απαντάμε με συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα».

Ο κ. Νέλλος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ και Πρόεδρος του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, υπογράμμισε: «Στο Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου θεωρούμε αυτονόητη τη συμμετοχή μας στην εθνική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση περιοχών που επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών. Μαζί με τον Τιτάνα, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους αρμόδιους φορείς, αναλάβαμε την εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων στο Κρυονέρι, που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025. Έργα που συμβάλλουν στη συγκράτηση του εδάφους, στον περιορισμό της διάβρωσης, και στη μείωση των κινδύνων πυρκαγιάς και πλημμυρών. Θωρακίζεται, έτσι, μια σημαντική δασική έκταση, επιτρέποντας τη φυσική αναγέννηση και ανάπλαση της περιοχής προς όφελος των κοινοτήτων και του περιβάλλοντος».

Ο κ. Γιάννης Πανιάρας, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Ευρώπης Ομίλου ΤΙΤΑΝ, υπογράμμισε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συμβάλαμε και σε αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία της Πολιτείας για την ανάπλαση και προστασία της Πάρνηθας, έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πνεύμονες της Αττικής. Στο συγκεκριμένο έργο, ο ΤΙΤΑΝ και το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου αναλάβαμε Ανάδοχοι Αποκατάστασης μίας περιοχής περίπου 1.000 στρεμμάτων στο Κρυονέρι. Αποτελεί συνέχεια σε μία σειρά από δράσεις που έχουμε αναλάβει τα τελευταία χρόνια, πάντα από κοινού με το Ίδρυμα, όπως η αποκατάσταση μεγαλύτερης έκτασης στην δυτική πλευρά της Πάρνηθας το 2023, και διαχρονικά δωρεές σε οχήματα, εξοπλισμό και δεξαμενές πυρόσβεσης. Σήμερα παραδίνεται με χαρά το έργο αυτό ολοκληρωμένο στην Πολιτεία και στα αρμόδια Δασαρχεία, και ελπίζουμε σύντομα, στους ρυθμούς της φύσης, να δούμε το όμορφο αυτό τοπίο να ξαναγεννιέται και να γεμίζει πράσινο».

Ημέρα της Γης 2026: όταν ο πλανήτης δείχνει τα όριά του 23 Απριλίου 2026
Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: Δεν εφησυχάζουμε - Να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει

Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες

Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Υπογραφή της σύμβασης Γεώτρησης για το Block 2 μεταξύ της Energean και της εταιρείας Stena Drilling

Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο

Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ

Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413