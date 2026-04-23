Γ. Γεραπετρίτης – Ντ. Σουίτσα: Κοινές λύσεις για κοινές προκλήσεις στη Μεσόγειο

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Μεσογειακές χώρες της ΕΕ εν μέσω διεθνών κρίσεων, αλλά και οι λύσεις που βρίσκονται στο «τραπέζι», τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργου Γεραπετρίτη και της Ευρωπαίας Επιτρόπου για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουίτσα, στο πλαίσιο του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς μεταξύ 22 και 25 Απριλίου.

Αναφερόμενος στην κρίση στην Μέση Ανατολή, ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για μία πολύ επικίνδυνη και ασταθή κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι χρησιμοποιείται η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ως πολεμικό όπλο, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούμε επιθέσεις σε χώρες που δεν εμπλέκονται άμεσα στην ένοπλη σύγκρουση στο Ιράν. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Γεραπετρίτης, πρόκειται για έναν νέο τύπο πολέμου που πράγματι παρουσιάζει ιδιόμορφα και επικίνδυνα χαρακτηριστικά.

O Έλληνας Υπουργός, εκτίμησε ότι μπορεί να δούμε αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Αυτή τη στιγμή, έχουμε 1,2 εκατομμύριο Λιβανέζους που έχουν εκτοπιστεί, τόνισε, και πρόσθεσε ότι αυτό είναι κάτι που προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Επιπροσθέτως αναφέρθηκε στο ζήτημα του εφοδιασμού πετρελαίου και πετρελαιοειδών, αλλά και στις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ για την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Τόνισε την ανάγκη για διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας παγκοσμίως και τάχθηκε κατά της επιβολής τελών ή περιορισμών.

Όσον αφορά στα ενεργειακά projects της χώρας μας, τόνισε ότι: «Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για το έργο GREGY, ώστε να συνδέσουμε την Ευρώπη με την Αφρική. Το IMEC και το GSI, νομίζω ότι είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Πρέπει να εργαστούμε όχι μόνο στο κομμάτι των διασυνδέσεων στην ενέργεια αλλά και στο εμπόριο, των ανθρώπων και της επικοινωνίας μεταξύ των λαών».

Επιπροσθέτως, όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, αν και ο κόσμος εστιάζει στην κρίση στην Ουκρανία και στον πόλεμο στο Ιράν, η Ελλάδα βρίσκεται κοντά τόσο στην Μέση Ανατολή όσο και στην Αφρική όπου σε εξέλιξη βρίσκεται μία ανθρωπιστική κρίση στις υποσαχάριες περιοχές της.

Κυρίαρχο ζήτημα σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό, είναι αυτό της μετανάστευσης, ενώ προσπάθειες γίνονται για τη δημιουργία νόμιμων και άμεσων οδών επικοινωνίας με τις χώρες προέλευσης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη παρακολούθηση, αλλά και οι επιστροφές παράτυπων μεταναστών. Ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για μία δύσκολη άσκηση καθώς η ΕΕ έχει ανάγκη από εργατικά χέρια και ανέφερε ότι η πρόκληση είναι η διασυνδεσιμότητα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καθώς η Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης, ένα ζήτημα «υπαρξιακό για την Ευρώπη», όπως είπε. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα αναπτύσσει τα θαλάσσια πάρκα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, δεν υπάρχει περίπτωση ένα κράτος μόνο του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και επίσης να εμπλέξουμε και άλλα κράτη. Οπως ανέφερε: «Καλούμαστε να βρούμε κοινές λύσεις για κοινά προβλήματα στη Μεσόγειο», δήλωσε.

Από την πλευρά της Ευρωπαία Επίτροπος κυρία Σουίτσα, τόνισε ότι: «Η Ευρώπη και ο κόσμος βρίσκονται σε μία στιγμή -ορόσημο», ενω σημείωσε ότι η σύγκρουση στο Ιράν ανέδειξε πέρα από την ενεργειακή κρίση και μία εμπορική κρίση ενώ ταυτόχρονα στην ΕΕ αντιμετωπίζουμε και μία κρίση κόστους ζωής.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η κατάπαυση του πυρός στο Ιράν δημιουργεί ένα άνοιγμα για διπλωματία, ελπίζω. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος μπροστά, κατά τη γνώμη μου».

Αναφέρθηκε επίσης, στις συνέπειες στις χώρες του Κόλπου, στο Λίβανο, στη Συρία, στη Γάζα και στο Ισραήλ και πρόσθεσε ότι «το να είμαστε εταίροι σε αυτή την περιοχή αποτελεί το κλειδί, προκειμένου να γράψουμε την ιστορία».

Η Επίτροπος αναφέρθηκε και στο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, κάνοντας λόγο για τρεις πυλώνες: την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας, την καλλιέργεια διασυνδέσεων· και τη δημιουργία πραγματικής ευημερίας. «Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Πρέπει να το κάνουμε μαζί, μαζί τα 27 μέλη, αλλά και μαζί με τους 10 νότιους εταίρους μας καθώς αυτή είναι μια κοινή ευθύνη», είπε.

Η κυρία Σουίτσα τόνισε την ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί το κόστος για τους πολίτες, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα σημαντικά ενεργειακά projects που λαμβάνουν χώρα με πρωτοβουλία της Ελλάδας όπως: IMEC, GREGY, TMED, Three Seas Initiative.

«Έχουμε μπροστά μας μία ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη Μεσόγειο μία γέφυρα του κόσμου, αλλά και την Ελλάδα μία γέφυρα προς την Ευρώπη».

Έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη διασύνδεση των λαών της Μεσογείου, καθώς και της εκπαίδευσης των πολιτών και ειδικά των νέων, ενώ συμπλήρωσε ότι διαμορφώνονται νόμιμες οδοί εισόδου στις χώρες της ΕΕ, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπογράφονται συμφωνίες ταλέντων με διάφορες χώρες. Όσον αφορά στην κρίση στο στενό του Ορμούζ, η Επίτροπος έδωσε έμφαση στην ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Τέλος η κυρία Σουίτσα αναφέρθηκε στους τρεις βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά τη Μεσόγειο: Επαφή μεταξύ των λαών, ενέργεια και οικονομία, μετανάστευση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα.

Τη συζήτηση συντόνισε η Δημοσιογράφος του in.gr Αλεξάνδρα Φωτάκη.