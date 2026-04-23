Ο δίλεπτος έλεγχος που μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και 375 ευρώ

Ειδικοί προτείνουν έναν δίλεπτο έλεγχο του λέβητα, ο οποίος θα μπορούσε να εξοικονομήσει εκατοντάδες ευρώ κατά τους θερμότερους μήνες του έτους.

Ειδικοί της Utility Bidder, βρετανικής εταιρείας που αναζητά τα καλύτερα τιμολόγια ενέργειας για επιχειρήσεις, αποκάλυψαν ότι κάνοντας μερικές απλές αλλαγές στις ρυθμίσεις του λέβητα, μπορεί κανείς να γλυτώσει έως και 325 λίρες (ή 375 ευρώ) από τους λογαριασμούς αυτό το καλοκαίρι.

Ο Μαρκ Γκάμπλ εξήγησε ότι ακόμη και ο έλεγχος της θερμοκρασίας ροής του λέβητα μπορεί να τον κάνει να λειτουργεί πιο αποδοτικά, μειώνοντας παράλληλα τον λογαριασμό: «Η μείωση της θερμοκρασίας ροής του λέβητα μπορεί να τον κάνει να λειτουργεί πολύ πιο αποδοτικά, χωρίς να κάνει το σπίτι σας να φαίνεται πιο κρύο. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λέβητα και μειώστε τη θερμοκρασία ροής περίπου στους 60°C ή χαμηλότερα.

Αυτό βοηθά τους σύγχρονους λέβητες να λειτουργούν σε «λειτουργία συμπύκνωσης», η οποία χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας ροής στα σωστά επίπεδα μπορεί να αυξήσει την απόδοση του λέβητα περίπου κατά 15%. Με βάση το τρέχον ανώτατο όριο τιμών της Ofgem, αυτή η απλή προσαρμογή ισοδυναμεί με εξοικονόμηση περίπου 325 λιρών τον χρόνο στον λογαριασμό φυσικού αερίου.»

Ο ειδικός μοιράστηκε όμως και άλλες συμβουλές που μπορούν να εξοικονομήσουν επιπλέον χρήματα.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει να ελέγξουν αν ο λέβητάς τους διαθέτει θερινή λειτουργία, καθώς η ενεργοποίησή της «αγνοεί σήματα από θερμοστάτες ή χρονοδιακόπτες που διαφορετικά θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν κατά λάθος τη θέρμανση, συμβάλλοντας στη μείωση της περιττής κατανάλωσης ενέργειας», κάτι που μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 23 ευρώ τον μήνα.

Επιπλέον, οι θερμοστάτες θα πρέπει να μειωθούν κατά έναν βαθμό, καθώς η μείωση από τη μέση θερμοκρασία των 20°C μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στους λογαριασμούς. Σύμφωνα με τον ειδικό και το Energy Saving Trust, η κίνηση αυτή μπορεί να εξοικονομήσει στα νοικοκυριά από 90 έως 170 ευρώ τον χρόνο.

«Το να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να ελέγξετε τώρα τις ρυθμίσεις του λέβητα δεν βοηθά μόνο στη μείωση της περιττής κατανάλωσης ενέργειας κατά τους θερμότερους μήνες.

Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι όταν η θέρμανση είναι κλειστή, η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται πλήρως, όμως στην πραγματικότητα οι χρονοδιακόπτες, οι θερμοστάτες και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μπορούν ακόμη να ενεργοποιούν το σύστημα στο παρασκήνιο.

Κάνοντας μερικές μικρές προσαρμογές, είτε πρόκειται για ενεργοποίηση της θερινής λειτουργίας, μείωση της θερμοκρασίας ροής ή καλύτερη ρύθμιση των χρονοδιακοπτών, μπορεί να υπάρξει αισθητή επίδραση στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Πρόκειται για γρήγορες και απλές αλλαγές, αλλά συνολικά μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση με την πάροδο του χρόνου.»

Πηγή: express.co.uk