Ο δίλεπτος έλεγχος που μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και 375 ευρώ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/04/2026 - 15:47
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 15:42
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 15:35
Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/04/2026 - 15:03
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 14:28
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 13:37
Α. Εξάρχου: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 13:25
Η Greenpeace προειδοποιεί: 40 χρόνια μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια είναι το ίδιο επικίνδυνη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/04/2026 - 12:30
ΒΕΘ για νέα μέτρα στήριξης: Στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται μείωση έμμεσων φόρων και κόστους ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 12:01
Γκιλφόιλ: Πιο κοντά από ό, τι νομίζετε ένα μέλλον όπου η Ελλάδα θα αποτελεί Προμηθευτή Ενέργειας για την περιοχή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 11:25
11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Επανασχεδιάζοντας τον χάρτη αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας της Ελλάδας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/04/2026 - 11:22
ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το έτος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/04/2026 - 10:38
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπεραμύνεται της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
23/04/2026 - 10:08
Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: Δεν εφησυχάζουμε - Να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/04/2026 - 09:46
Στ. Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αφηρημένη έννοια – είναι χρέος μας στην Πατρίδα, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/04/2026 - 09:16
Γ. Γεραπετρίτης – Ντ. Σουίτσα: Κοινές λύσεις για κοινές προκλήσεις στη Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 08:33
Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 08:23
Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/04/2026 - 08:17
Ημέρα της Γης 2026: όταν ο πλανήτης δείχνει τα όριά του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/04/2026 - 08:08
Ρεύμα: Αντέχουν τα πράσινα τιμολόγια παρά τη στροφή στα μπλε
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/04/2026 - 08:05
Αποθήκευση ενέργειας: 16 νέα έργα αντλησιοταμίευσης και επενδυτική ώθηση με αιχμή τα μεγάλα projects
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/04/2026 - 08:03
Ο δίλεπτος έλεγχος που μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και 375 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/04/2026 - 06:43
10 τρόποι για να μειώσετε το κόστος χρήσης του στεγνωτηρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/04/2026 - 06:43
Κάν' το όπως η Κίνα: Η ενεργειακή κρίση μεταμορφώνει την Ασία
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
23/04/2026 - 06:43
Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 14:17

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο δίλεπτος έλεγχος που μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και 375 ευρώ
Jon Stebbe on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 23/04/2026 - 06:43

Ειδικοί προτείνουν έναν δίλεπτο έλεγχο του λέβητα, ο οποίος θα μπορούσε να εξοικονομήσει εκατοντάδες ευρώ κατά τους θερμότερους μήνες του έτους.

Ειδικοί της Utility Bidder, βρετανικής εταιρείας που αναζητά τα καλύτερα τιμολόγια ενέργειας για επιχειρήσεις, αποκάλυψαν ότι κάνοντας μερικές απλές αλλαγές στις ρυθμίσεις του λέβητα, μπορεί κανείς να γλυτώσει έως και 325 λίρες (ή 375 ευρώ) από τους λογαριασμούς αυτό το καλοκαίρι.

Ο Μαρκ Γκάμπλ εξήγησε ότι ακόμη και ο έλεγχος της θερμοκρασίας ροής του λέβητα μπορεί να τον κάνει να λειτουργεί πιο αποδοτικά, μειώνοντας παράλληλα τον λογαριασμό: «Η μείωση της θερμοκρασίας ροής του λέβητα μπορεί να τον κάνει να λειτουργεί πολύ πιο αποδοτικά, χωρίς να κάνει το σπίτι σας να φαίνεται πιο κρύο. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λέβητα και μειώστε τη θερμοκρασία ροής περίπου στους 60°C ή χαμηλότερα.

Αυτό βοηθά τους σύγχρονους λέβητες να λειτουργούν σε «λειτουργία συμπύκνωσης», η οποία χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας ροής στα σωστά επίπεδα μπορεί να αυξήσει την απόδοση του λέβητα περίπου κατά 15%. Με βάση το τρέχον ανώτατο όριο τιμών της Ofgem, αυτή η απλή προσαρμογή ισοδυναμεί με εξοικονόμηση περίπου 325 λιρών τον χρόνο στον λογαριασμό φυσικού αερίου.»

Ο ειδικός μοιράστηκε όμως και άλλες συμβουλές που μπορούν να εξοικονομήσουν επιπλέον χρήματα.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει να ελέγξουν αν ο λέβητάς τους διαθέτει θερινή λειτουργία, καθώς η ενεργοποίησή της «αγνοεί σήματα από θερμοστάτες ή χρονοδιακόπτες που διαφορετικά θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν κατά λάθος τη θέρμανση, συμβάλλοντας στη μείωση της περιττής κατανάλωσης ενέργειας», κάτι που μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 23 ευρώ τον μήνα.

Επιπλέον, οι θερμοστάτες θα πρέπει να μειωθούν κατά έναν βαθμό, καθώς η μείωση από τη μέση θερμοκρασία των 20°C μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στους λογαριασμούς. Σύμφωνα με τον ειδικό και το Energy Saving Trust, η κίνηση αυτή μπορεί να εξοικονομήσει στα νοικοκυριά από 90 έως 170 ευρώ τον χρόνο.

«Το να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να ελέγξετε τώρα τις ρυθμίσεις του λέβητα δεν βοηθά μόνο στη μείωση της περιττής κατανάλωσης ενέργειας κατά τους θερμότερους μήνες.

Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι όταν η θέρμανση είναι κλειστή, η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται πλήρως, όμως στην πραγματικότητα οι χρονοδιακόπτες, οι θερμοστάτες και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μπορούν ακόμη να ενεργοποιούν το σύστημα στο παρασκήνιο.

Κάνοντας μερικές μικρές προσαρμογές, είτε πρόκειται για ενεργοποίηση της θερινής λειτουργίας, μείωση της θερμοκρασίας ροής ή καλύτερη ρύθμιση των χρονοδιακοπτών, μπορεί να υπάρξει αισθητή επίδραση στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Πρόκειται για γρήγορες και απλές αλλαγές, αλλά συνολικά μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση με την πάροδο του χρόνου.»

Πηγή: express.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2026 - 06:43

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πώς μπορείτε να μειώσετε τους λογαριασμούς σας την άνοιξη
Πώς μπορείτε να μειώσετε τους λογαριασμούς σας την άνοιξη 20 Απριλίου 2026
Μήπως το κλιματιστικό χειροτερεύει τις αλλεργίες σας; Πώς μπορείτε να το ελέγξετε 20 Απριλίου 2026
Μήπως το κλιματιστικό χειροτερεύει τις αλλεργίες σας; Πώς μπορείτε να το ελέγξετε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πόσο επηρεάζει η ενεργειακή κλάση τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόσο επηρεάζει η ενεργειακή κλάση τους λογαριασμούς ρεύματος

Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως

Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού

Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας

Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο

Η χρήση λάθος συσκευής μπορεί να σας κοστίζει έως και εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η χρήση λάθος συσκευής μπορεί να σας κοστίζει έως και εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο