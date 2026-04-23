Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
Α. Εξάρχου: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια
Η Greenpeace προειδοποιεί: 40 χρόνια μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια είναι το ίδιο επικίνδυνη
ΒΕΘ για νέα μέτρα στήριξης: Στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται μείωση έμμεσων φόρων και κόστους ενέργειας
Γκιλφόιλ: Πιο κοντά από ό, τι νομίζετε ένα μέλλον όπου η Ελλάδα θα αποτελεί Προμηθευτή Ενέργειας για την περιοχή
11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Επανασχεδιάζοντας τον χάρτη αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας της Ελλάδας
ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το έτος 2026
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπεραμύνεται της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: Δεν εφησυχάζουμε - Να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει
Στ. Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αφηρημένη έννοια – είναι χρέος μας στην Πατρίδα, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές
Γ. Γεραπετρίτης – Ντ. Σουίτσα: Κοινές λύσεις για κοινές προκλήσεις στη Μεσόγειο
Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης
Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας
Ημέρα της Γης 2026: όταν ο πλανήτης δείχνει τα όριά του
Ρεύμα: Αντέχουν τα πράσινα τιμολόγια παρά τη στροφή στα μπλε
Αποθήκευση ενέργειας: 16 νέα έργα αντλησιοταμίευσης και επενδυτική ώθηση με αιχμή τα μεγάλα projects
Ο δίλεπτος έλεγχος που μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και 375 ευρώ
10 τρόποι για να μειώσετε το κόστος χρήσης του στεγνωτηρίου
Κάν' το όπως η Κίνα: Η ενεργειακή κρίση μεταμορφώνει την Ασία
Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
ΒΕΘ για νέα μέτρα στήριξης: Στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται μείωση έμμεσων φόρων και κόστους ενέργειας
Πέμπτη, 23/04/2026 - 12:01

Μέτρα - ανάσα για σημαντικό μέρος της κοινωνίας χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μάριος Παπαδόπουλος τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αξιοποιώντας το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα.

«Η νέα δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε, χθες, αναμφίβολα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς στοχεύει στην αναχαίτιση της ακρίβειας που προελαύνει λόγω και των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, ως θετική εξέλιξη, το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ.

Ωστόσο για τη ρύθμιση οφειλών, ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραμμίζει πως θα μπορούσε να επιμηκυνθεί σε 120 δόσεις, ώστε να αποτελέσει ουσιαστική βοήθεια στην προσπάθεια αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους.

«Πάγια θέση μας, την οποία επαναλαμβάνουμε είναι η μείωση των έμμεσων φόρων. Η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, κυρίως σε τρόφιμα, έστω και για βραχύ χρονικό διάστημα, για όσο, δηλαδή, συνεχιστεί η έκρυθμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για μέτρα που έχουν υιοθετήσει και άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ» σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει το ζήτημα της μείωσης των έμμεσων φόρων, καθώς μπορεί να συμβάλει στην συγκράτηση των τιμών. Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις εντάσεως ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας.

Αναφορικά με την επέκταση της επιδότησης στο diesel κίνησης, την αύξηση της οικονομικής στήριξης σε χαμηλοσυνταξιούχους και άλλους ευάλωτους συμπολίτες μας, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, την αύξηση του αριθμού των ενοικιαστών που θα ωφεληθούν με την επιστροφή ενός ενοικίου, ο πρόεδρος του ΒΕΘ τα χαρακτηρίζει θετικά, υπογραμμίζοντας πως τα εν λόγω μέτρα θα συνδράμουν στην ανακούφιση των νοικοκυριών.

Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
Α. Εξάρχου: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια
Κυρ. Μητσοτάκης: Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
Κυρ. Πιερρακάκης: Τα μέτρα που ενεργοποιούνται σήμερα δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας διαρκούς στήριξης
