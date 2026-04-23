ΒΕΘ για νέα μέτρα στήριξης: Στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται μείωση έμμεσων φόρων και κόστους ενέργειας

Μέτρα - ανάσα για σημαντικό μέρος της κοινωνίας χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μάριος Παπαδόπουλος τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αξιοποιώντας το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα.

«Η νέα δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε, χθες, αναμφίβολα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς στοχεύει στην αναχαίτιση της ακρίβειας που προελαύνει λόγω και των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, ως θετική εξέλιξη, το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ.

Ωστόσο για τη ρύθμιση οφειλών, ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραμμίζει πως θα μπορούσε να επιμηκυνθεί σε 120 δόσεις, ώστε να αποτελέσει ουσιαστική βοήθεια στην προσπάθεια αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους.

«Πάγια θέση μας, την οποία επαναλαμβάνουμε είναι η μείωση των έμμεσων φόρων. Η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, κυρίως σε τρόφιμα, έστω και για βραχύ χρονικό διάστημα, για όσο, δηλαδή, συνεχιστεί η έκρυθμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για μέτρα που έχουν υιοθετήσει και άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ» σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει το ζήτημα της μείωσης των έμμεσων φόρων, καθώς μπορεί να συμβάλει στην συγκράτηση των τιμών. Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις εντάσεως ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας.

Αναφορικά με την επέκταση της επιδότησης στο diesel κίνησης, την αύξηση της οικονομικής στήριξης σε χαμηλοσυνταξιούχους και άλλους ευάλωτους συμπολίτες μας, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, την αύξηση του αριθμού των ενοικιαστών που θα ωφεληθούν με την επιστροφή ενός ενοικίου, ο πρόεδρος του ΒΕΘ τα χαρακτηρίζει θετικά, υπογραμμίζοντας πως τα εν λόγω μέτρα θα συνδράμουν στην ανακούφιση των νοικοκυριών.