Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
Α. Εξάρχου: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια
Η Greenpeace προειδοποιεί: 40 χρόνια μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια είναι το ίδιο επικίνδυνη
ΒΕΘ για νέα μέτρα στήριξης: Στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται μείωση έμμεσων φόρων και κόστους ενέργειας
Γκιλφόιλ: Πιο κοντά από ό, τι νομίζετε ένα μέλλον όπου η Ελλάδα θα αποτελεί Προμηθευτή Ενέργειας για την περιοχή
11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Επανασχεδιάζοντας τον χάρτη αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας της Ελλάδας
ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το έτος 2026
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπεραμύνεται της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: Δεν εφησυχάζουμε - Να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει
Στ. Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αφηρημένη έννοια – είναι χρέος μας στην Πατρίδα, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές
Γ. Γεραπετρίτης – Ντ. Σουίτσα: Κοινές λύσεις για κοινές προκλήσεις στη Μεσόγειο
Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης
Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας
Ημέρα της Γης 2026: όταν ο πλανήτης δείχνει τα όριά του
Ρεύμα: Αντέχουν τα πράσινα τιμολόγια παρά τη στροφή στα μπλε
Αποθήκευση ενέργειας: 16 νέα έργα αντλησιοταμίευσης και επενδυτική ώθηση με αιχμή τα μεγάλα projects
Ο δίλεπτος έλεγχος που μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και 375 ευρώ
10 τρόποι για να μειώσετε το κόστος χρήσης του στεγνωτηρίου
Κάν' το όπως η Κίνα: Η ενεργειακή κρίση μεταμορφώνει την Ασία
Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: Δεν εφησυχάζουμε - Να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει

Πέμπτη, 23/04/2026 - 09:46

Στις ενέργειες εκείνες που θα πρέπει να συνεχιστούν ως απάντηση στο πρόβλημα της λειψυδρίας που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, αναφέρθηκαν οι συμμετέχοντες στη σχετική συζήτηση του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πέτρος Βαρελίδης, σημείωσε σχετικά: «Φέτος είχαμε μια καλή υδρολογική χρονιά σε πολλές περιοχές και αυτό μας δίνει μια ανάσα. Τα προβλήματα είναι δομικά, δεν σχετίζονται καν με την κλιματική αλλαγή· η λειψυδρία είναι το “κερασάκι στην τούρτα”. Τα υδρολογικά συστήματα στη χώρα δουλεύουν στα όριά τους. Έχουμε αύξηση της ζήτησης λόγω της αύξησης τουρισμού. Δεν εφησυχάζουμε που κερδίσαμε έναν χρόνο ακόμα λόγω των φετινών βροχών. Δεν μπορεί να τίθεται εν αμφιβόλω η παροχή νερού. Πρέπει να ενισχυθεί το δίκτυο. Θέλουμε το έργο του Εύρυτου που έχουμε σχεδιάσει, προκειμένου να έχουμε νερό άριστης ποιότητας σε πολύ χαμηλή τιμή».

Αναφερόμενος στην τάση αποκέντρωσης από πλευράς κυβέρνησης, ανέφερε: «Είναι σύνθετη η εικόνα, ειδικά στη Θεσσαλία λόγω της άρδευσης, και πρόκειται για μια αναγκαία μεταρρύθμιση. Σαν πολιτεία πρέπει να βρούμε ισορροπημένη λύση με ενιαίο οργανισμό και ενιαία διαχείριση, ώστε να μπει μια τάξη. Μιλάμε για κάτι σύνθετο. Ετοιμάζουμε τη μεταρρύθμιση με ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ ώστε να έχουμε και ύδρευση και άρδευση και στη Θεσσαλονίκη. Να δώσουμε χρόνο να αποδώσουν όσα έχουν γίνει, Να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης επισήμανε μεταξύ άλλων: «Η ΕΥΔΑΠ είναι υπεύθυνη για την αδιάλειπτη παροχή νερού σε όλη τη χώρα. Το νερό πρέπει να φτάνει στον καταναλωτή και να συνεχίζει την πορεία του προς την επαναχρησιμοποίηση, πολύ σημαντική όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή και ανομβρία. Έχουμε κάνει ενέργειες για να μειώσουμε τις επιπτώσεις της ανομβρίας και να γλιτώσουμε τη λειψυδρία. Δεν εφησυχάζουμε, πρέπει να μας δοθεί ο χρόνος να προχωρήσουμε με τα σχέδιά μας. Το έργο της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Σκοπός μας είναι να ξεπεράσουμε τα έργα ύψους 200 εκατ. ευρώ. Τα έργα μας συνολικά μέσα στη δεκαετία είναι ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Μεγάλο μέρος των επενδύσεων στην αποχέτευση στην Ψυτάλλεια είναι για την επαναχρησιμοποίηση. Το νερό στην Ελλάδα είναι το φθηνότερο στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα έργα με τον αποδοτικότερο τρόπο. Πολύ σημαντικό οι πρωτοβουλίες για συγχωνεύσεις να κρατήσουν σε σταθερά επίπεδα την τιμή του νερού».

Ο Επικεφαλής του Τομέα Ενέργειας, Πόρων, Βιομηχανίας & Βιωσιμότητας στην Deloitte Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, τόνισε: «Έχουμε 740 φορείς στην Ελλάδα που διαχειρίζονται το νερό, αρκετοί εξ αυτών δεν είναι βιώσιμοι. Θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις πιο γρήγορα. Υπάρχει μια κυκλικότητα στο νερό. Πρέπει να κινηθούμε άμεσα. Ίδιο πρόβλημα υπήρχε και σε άλλες χώρες. Εκεί συνένωσαν ώστε μέσα από τις οικονομίες κλίμακας να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό δρομολογείται και εδώ ευτυχώς, από την ΕΥΔΑΠ και την κυβέρνηση. Επενδύσεις που θα αποφέρουν ένα εμπροσθοβαρές αποτέλεσμα ώστε να μην έχουμε προβλήματα διαχείρισης πόρων. Έχουν γίνει βήματα, τα τελευταία δύο με τρία χρόνια το νερό αποτελεί μέρος της συζήτησης».

Η επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα Μαριάννα Ναθαναήλ από την πλευρά της ανέφερε, σχετικά: «Χρειάζεται μια σωστή διακυβέρνηση στο θέμα του νερού. Οι γεωπολιτικές πιέσεις επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων, αλλάζει ο τρόπος σχεδίασης των πολιτικών και επενδύσεων. Η συζήτηση για το νερό πρέπει να είναι πιο ολιστική, η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει η Ευρώπη να επενδύσει και την περιφέρεια για να δημιουργήσει την κατάλληλη ανάπτυξη. Μέσα στο 2025 - 2027 να επενδύσουμε 17 δισ. ευρώ, με στόχο να κινητοποιήσουμε επενδύσεις πάνω από 40 εκατ. ευρώ. Για την ΕτΕ το νερό δεν είναι θέμα περιβάλλοντος μόνο, αλλά θέμα οικονομικής ανάπτυξης. Η Ελλάδα συμπυκνώνει λίγο την εικόνα της Ευρώπης. Είμαστε σε συνεργασία με τη ΕΥΔΑΠ παρέχοντας χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα. Υπάρχει επενδυτική ομάδα που συνδιαλέγεται με τους αρμόδιους φορείς. Το νερό είναι στρατηγική προτεραιότητα για την ΕτΕ, να προλάβουμε την κρίση, είμαστε στρατηγικός εταίρος της χώρας».

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Just a Drop Φιόνα Τζέφρι επισήμανε: «Τα οικοσυστήματα νερού είναι πιθανώς ο πιο σημαντικός φυσικός πόρος που διαθέτουμε, εκτός από τον αέρα που αναπνέουμε. Και όμως, 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι φέτος θα υποφέρουν από έλλειψη νερού σε κάποιο σημείο. Και ο ΟΗΕ έχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για το νερό και τώρα αναφέρονται στην κρίση του νερού, δεν είναι πλέον κρίση ή πίεση νερού. Μιλάνε για χρεοκοπία νερού. Για να μπορέσουμε να επιλύσουμε τις υδάτινες λύσεις που όλοι αντιμετωπίζουμε παγκοσμίως, υπάρχει πραγματική ανάγκη ο δημόσιος τομέας, ο επιχειρηματικός τομέας και ο τομέας των ΜΚΟ να συνεργαστούν».

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο δημοσιογράφος της Athens Voice, Ανδρέας Ζαμπούκας.

Στ. Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αφηρημένη έννοια – είναι χρέος μας στην Πατρίδα, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές
11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Επανασχεδιάζοντας τον χάρτη αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας της Ελλάδας

