Ρεύμα: Αντέχουν τα πράσινα τιμολόγια παρά τη στροφή στα μπλε

Όπως προκύπτει από την έκθεση της ΡΑΑΕΥ για τη λιανική αγορά ενέργειας για το 2025, που δημοσιεύτηκαν χθες η τάση υπέρ των σταθερών ενισχύθηκε μήνα με τον μήνα, ωστόσο τα πράσινα εξακολουθούν να κρατούν το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, κλείνοντας τον Δεκέμβριο με μερίδιο 57,98%, δηλαδή σχεδόν έξι στους δέκα οικιακούς μετρητές.

Η εικόνα αποτυπώνει καθαρά τη διπλή τάση της αγοράς. Από τη μία, οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο την ασφάλεια της σταθερής χρέωσης, ειδικά σε μια περίοδο που η μεταβλητότητα στις τιμές παραμένει βασικός παράγοντας ανησυχίας. Από την άλλη, η μαζική βάση των πράσινων τιμολογίων δεν έχει ανατραπεί. Τον Ιανουάριο τα πράσινα είχαν μερίδιο 70,26% και τα σταθερά 14,72%. Τον Φεβρουάριο τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 68,99% και 16,69%, τον Μάρτιο σε 67,92% και 18,06%, τον Απρίλιο σε 67,03% και 19,12%, τον Μάιο σε 66,05% και 20,22% και τον Ιούνιο σε 64,92% και 20,65%. Τον Ιούλιο τα πράσινα υποχώρησαν στο 63,39% με τα σταθερά να ανεβαίνουν στο 22,14%, τον Αύγουστο διαμορφώθηκαν σε 62,37% και 23,40%, τον Σεπτέμβριο σε 61,05% και 24,60%, τον Οκτώβριο σε 59,88% και 25,78%, τον Νοέμβριο σε 58,95% και 26,77%, για να κλείσει η χρονιά τον Δεκέμβριο με 57,98% για τα πράσινα και 27,83% για τα σταθερά. Τα κυμαινόμενα κινήθηκαν πολύ πιο σταθερά, κοντά στο 14%-15% όλη τη χρονιά, κλείνοντας στο 14,19%.

Σε απόλυτους αριθμούς, τα σταθερά οικιακά τιμολόγια αυξήθηκαν μέσα στη χρονιά κατά 786.823 μετρητές, φτάνοντας τους 1.653.984 τον Δεκέμβριο από 867.161 τον Ιανουάριο. Στον αντίποδα, τα πράσινα μειώθηκαν κατά 694.414 μετρητές, από 4.140.451 σε 3.446.037. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν μακράν η μεγαλύτερη κατηγορία στην οικιακή αγορά, στοιχείο που δείχνει ότι η στροφή προς τα μπλε είναι ισχυρή, αλλά όχι ακόμη αρκετή για να αλλάξει την πρωτιά.

Στην κατηγορία των μη οικιακών καταναλωτών η εικόνα είναι αντίστοιχη, αλλά με πιο ήπια μετακίνηση προς τα σταθερά τιμολόγια. Τα πράσινα διατηρούν την κυριαρχία σε όλη τη διάρκεια του 2025, αν και υποχωρούν σταδιακά, από 65,22% τον Ιανουάριο σε 58,66% τον Δεκέμβριο. Την ίδια περίοδο, τα σταθερά ενισχύονται από 17,19% σε 23,72%, αποτυπώνοντας τη στροφή επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε λύσεις με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα κόστους, χωρίς ωστόσο να ανατρέπεται η συνολική εικόνα της αγοράς.

Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών, τα σταθερά μη οικιακά τιμολόγια αυξήθηκαν κατά περίπου 108.000 μετρητές μέσα στο 2025, φτάνοντας τους 384.079 τον Δεκέμβριο από 276.167 στην αρχή του έτους. Αντίστοιχα, τα πράσινα υποχώρησαν κατά σχεδόν 98.000 μετρητές, από 1.047.556 σε 949.741, διατηρώντας όμως καθαρό προβάδισμα. Τα κυμαινόμενα κινήθηκαν σε πιο σταθερά επίπεδα, με μικρές διακυμάνσεις γύρω από το 17%, επιβεβαιώνοντας ότι η βασική «μάχη» στην αγορά δίνεται μεταξύ πράσινων και μπλε τιμολογίων.