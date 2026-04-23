Ρεύμα: Αντέχουν τα πράσινα τιμολόγια παρά τη στροφή στα μπλε

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/04/2026 - 15:47
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 15:42
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 15:35
Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/04/2026 - 15:03
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 14:28
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 13:37
Α. Εξάρχου: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 13:25
Η Greenpeace προειδοποιεί: 40 χρόνια μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια είναι το ίδιο επικίνδυνη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/04/2026 - 12:30
ΒΕΘ για νέα μέτρα στήριξης: Στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται μείωση έμμεσων φόρων και κόστους ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 12:01
Γκιλφόιλ: Πιο κοντά από ό, τι νομίζετε ένα μέλλον όπου η Ελλάδα θα αποτελεί Προμηθευτή Ενέργειας για την περιοχή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 11:25
11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Επανασχεδιάζοντας τον χάρτη αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας της Ελλάδας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/04/2026 - 11:22
ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το έτος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/04/2026 - 10:38
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπεραμύνεται της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
23/04/2026 - 10:08
Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: Δεν εφησυχάζουμε - Να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/04/2026 - 09:46
Στ. Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αφηρημένη έννοια – είναι χρέος μας στην Πατρίδα, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/04/2026 - 09:16
Γ. Γεραπετρίτης – Ντ. Σουίτσα: Κοινές λύσεις για κοινές προκλήσεις στη Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 08:33
Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 08:23
Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/04/2026 - 08:17
Ημέρα της Γης 2026: όταν ο πλανήτης δείχνει τα όριά του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/04/2026 - 08:08
Ρεύμα: Αντέχουν τα πράσινα τιμολόγια παρά τη στροφή στα μπλε
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/04/2026 - 08:05
Αποθήκευση ενέργειας: 16 νέα έργα αντλησιοταμίευσης και επενδυτική ώθηση με αιχμή τα μεγάλα projects
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/04/2026 - 08:03
Ο δίλεπτος έλεγχος που μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και 375 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/04/2026 - 06:43
10 τρόποι για να μειώσετε το κόστος χρήσης του στεγνωτηρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/04/2026 - 06:43
Κάν' το όπως η Κίνα: Η ενεργειακή κρίση μεταμορφώνει την Ασία
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
23/04/2026 - 06:43
Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 14:17

Ρεύμα: Αντέχουν τα πράσινα τιμολόγια παρά τη στροφή στα μπλε

Ρεύμα: Αντέχουν τα πράσινα τιμολόγια παρά τη στροφή στα μπλε
Άννα Διανά
Πέμπτη, 23/04/2026 - 08:05

Παρά τη σταθερή μετακίνηση των οικιακών καταναλωτών προς τα μπλε σταθερά τιμολόγια με κλειδωμένη τιμή, τα πράσινα τιμολόγια διατηρούν ακόμη την πρωτοκαθεδρία στην αγορά.

Όπως προκύπτει από την έκθεση της ΡΑΑΕΥ για τη λιανική αγορά ενέργειας για το 2025, που δημοσιεύτηκαν χθες η τάση υπέρ των σταθερών ενισχύθηκε μήνα με τον μήνα, ωστόσο τα πράσινα εξακολουθούν να κρατούν το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, κλείνοντας τον Δεκέμβριο με μερίδιο 57,98%, δηλαδή σχεδόν έξι στους δέκα οικιακούς μετρητές.

Η εικόνα αποτυπώνει καθαρά τη διπλή τάση της αγοράς. Από τη μία, οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο την ασφάλεια της σταθερής χρέωσης, ειδικά σε μια περίοδο που η μεταβλητότητα στις τιμές παραμένει βασικός παράγοντας ανησυχίας. Από την άλλη, η μαζική βάση των πράσινων τιμολογίων δεν έχει ανατραπεί. Τον Ιανουάριο τα πράσινα είχαν μερίδιο 70,26% και τα σταθερά 14,72%. Τον Φεβρουάριο τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 68,99% και 16,69%, τον Μάρτιο σε 67,92% και 18,06%, τον Απρίλιο σε 67,03% και 19,12%, τον Μάιο σε 66,05% και 20,22% και τον Ιούνιο σε 64,92% και 20,65%. Τον Ιούλιο τα πράσινα υποχώρησαν στο 63,39% με τα σταθερά να ανεβαίνουν στο 22,14%, τον Αύγουστο διαμορφώθηκαν σε 62,37% και 23,40%, τον Σεπτέμβριο σε 61,05% και 24,60%, τον Οκτώβριο σε 59,88% και 25,78%, τον Νοέμβριο σε 58,95% και 26,77%, για να κλείσει η χρονιά τον Δεκέμβριο με 57,98% για τα πράσινα και 27,83% για τα σταθερά. Τα κυμαινόμενα κινήθηκαν πολύ πιο σταθερά, κοντά στο 14%-15% όλη τη χρονιά, κλείνοντας στο 14,19%.

Σε απόλυτους αριθμούς, τα σταθερά οικιακά τιμολόγια αυξήθηκαν μέσα στη χρονιά κατά 786.823 μετρητές, φτάνοντας τους 1.653.984 τον Δεκέμβριο από 867.161 τον Ιανουάριο. Στον αντίποδα, τα πράσινα μειώθηκαν κατά 694.414 μετρητές, από 4.140.451 σε 3.446.037. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν μακράν η μεγαλύτερη κατηγορία στην οικιακή αγορά, στοιχείο που δείχνει ότι η στροφή προς τα μπλε είναι ισχυρή, αλλά όχι ακόμη αρκετή για να αλλάξει την πρωτιά.

Στην κατηγορία των μη οικιακών καταναλωτών η εικόνα είναι αντίστοιχη, αλλά με πιο ήπια μετακίνηση προς τα σταθερά τιμολόγια. Τα πράσινα διατηρούν την κυριαρχία σε όλη τη διάρκεια του 2025, αν και υποχωρούν σταδιακά, από 65,22% τον Ιανουάριο σε 58,66% τον Δεκέμβριο. Την ίδια περίοδο, τα σταθερά ενισχύονται από 17,19% σε 23,72%, αποτυπώνοντας τη στροφή επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε λύσεις με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα κόστους, χωρίς ωστόσο να ανατρέπεται η συνολική εικόνα της αγοράς.

Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών, τα σταθερά μη οικιακά τιμολόγια αυξήθηκαν κατά περίπου 108.000 μετρητές μέσα στο 2025, φτάνοντας τους 384.079 τον Δεκέμβριο από 276.167 στην αρχή του έτους. Αντίστοιχα, τα πράσινα υποχώρησαν κατά σχεδόν 98.000 μετρητές, από 1.047.556 σε 949.741, διατηρώντας όμως καθαρό προβάδισμα. Τα κυμαινόμενα κινήθηκαν σε πιο σταθερά επίπεδα, με μικρές διακυμάνσεις γύρω από το 17%, επιβεβαιώνοντας ότι η βασική «μάχη» στην αγορά δίνεται μεταξύ πράσινων και μπλε τιμολογίων.

Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας 22 Απριλίου 2026

Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα

Eurelectric: Οι φόροι «κλειδί» για φθηνότερη ενέργεια
Eurelectric: Οι φόροι «κλειδί» για φθηνότερη ενέργεια

ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026

ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW

Σε πλήρη ετοιμότητα το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα- Σε επιφυλακή οι Διαχειριστές για την ευστάθεια
Σε πλήρη ετοιμότητα το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα- Σε επιφυλακή οι Διαχειριστές για την ευστάθεια

Ηλεκτρισμός: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την αντοχή του συστήματος εν όψει Πάσχα- Με φόντο τη νέα κρίση
Ηλεκτρισμός: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την αντοχή του συστήματος εν όψει Πάσχα- Με φόντο τη νέα κρίση