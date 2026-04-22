Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
22/04/2026 - 14:17
Ερώτηση Βουλευτών Νέας Αριστεράς για την απολιγνιτοποίηση χωρίς Δίκαιη Μετάβαση
22/04/2026 - 13:39
Κυρ. Μητσοτάκης: Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
22/04/2026 - 13:11
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
22/04/2026 - 12:50
Ξεκινάει σήμερα το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών
22/04/2026 - 12:10
Ημέρα της Γης στο σπίτι: Πώς οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές της LG μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας
22/04/2026 - 11:31
Πυρά των IRGC κατά containership ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο
22/04/2026 - 10:43
Το ΔΙΠΑΕ και το ΕΚΕΤΑ εμβαθύνουν τη σύμπραξή τους με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
22/04/2026 - 10:10
ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
22/04/2026 - 09:42
ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
22/04/2026 - 09:18
Ο κάθετος διάδρομος στο επίκεντρο της συνάντησης Σ. Παπασταύρου - Joshua Volz
22/04/2026 - 08:45
Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες
22/04/2026 - 08:21
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Κατεδάφιση 21 αυθαιρέτων εντός του ρέματος Πικροδάφνης μετά από 50 χρόνια
22/04/2026 - 08:10
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
22/04/2026 - 08:02
Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
22/04/2026 - 07:59
Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις
22/04/2026 - 06:36
Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα
22/04/2026 - 06:36
Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες
22/04/2026 - 06:35
Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων
21/04/2026 - 15:52
Data Centers και δημόσιο συμφέρον: Τέσσερις άξονες δράσης
21/04/2026 - 15:47
Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα
21/04/2026 - 15:15
Ο Όμιλος CORDIA αποκτά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ZEB
21/04/2026 - 15:12
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
21/04/2026 - 13:18

Ξεκινάει σήμερα το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών

Newsroom
Τετάρτη, 22/04/2026 - 12:10

Το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ξεκινά τις εργασίες του σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, για 11η συνεχή χρονιά, στην πόλη των Δελφών. Για τέσσερις ημέρες, μέχρι το Σάββατο 25 Απριλίου περισσότεροι από 1.200 ομιλητές από όλα τα πεδία θα αναλύσουν τους μετασχηματισμούς που αλλάζουν ριζικά τον κόσμο μας. Μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Antonio Costa, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Teresa Ribera και πέντε ακόμη Ευρωπαίοι Επίτροποι.

Ο τίτλος της φετινής συνάντησης «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου), φέρνει στο επίκεντρο τη νέα πραγματικότητα που δημιουργούν οι τεχνολογικές αλλαγές, η κλιματική κρίση και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο γεωπολιτικό πεδίο με έμφαση στις σχέσεις της Ευρώπης με τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 200 συζητήσεις, 25 κλειστές συνεδριάσεις και έξι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Μεταξύ αυτών, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.

Την έναρξη του Φόρουμ θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Την ολομέλεια της πρώτης ημέρας θα κλείσει ο διάλογος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Antonio Costa. Στο Φόρουμ πρόκειται να τοποθετηθούν ακόμη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί σειρά συζητήσεων , μεταξύ κορυφαίων υπουργών της Ελληνικής Κυβέρνησης και Ευρωπαίων Επιτρόπων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης θα συνομιλήσει με τον Επίτροπο Οικονομικών και Παραγωγικότητας Vladis Dombrovskis. O Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, με τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα. O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάυρος Παπασταύρου θα συνομιλήσει με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο για τη Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Teresa Ribera

Στις συζητήσεις του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών θα συμμετάσχουν επίσης η. η Επίτροπος για τη Διεύρυνση της ΕΕ, Marta Kos, ο Επίτροπος για την Αλιεία και του Ωκεανούς, Κώστας Καδής και η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Dubravka Šuica.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης θα συζητήσει για το αναπτυξιακό μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Mathias Cormann. Ακόμη, στο Φόρουμ συμμετέχουν ο Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Pierre Gramegna, οι Αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκης Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Gelsomina Viglioti και Ιωάννης Τσακίρης, καθώς και στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Για μια ακόμη χρονιά, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών φιλοξενεί κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εσθονίας Alar Karis, το μέλος της Προεδρίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Željka Cvijanović, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Edi Rama και η Αυτού Εξοχότητα Πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό.

Ακόμη το «παρών» στο Φόρουμ θα δώσουν περισσότεροι από 20 εν ενεργεία υπουργοί απ’ όλο τον κόσμο, αλλά και προσωπικότητες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην διεθνή πολιτική σκηνή, όπως ο 11ος Πρόεδρος της Τουρκίας, Abdullah Gül, o πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ehud Olmert, οι πρώην Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy και Charles Michel και ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Paolo Gentiloni.

Στις συζητήσεις του Φόρουμ θα τοποθετηθούν επισης επικεφαλής και ανώτατα στελέχη από όλους του μεγάλους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, οι Πρόεδροι και Διευθύνοντας Σύμβουλοι των μεγάλων τραπεζών και Έλληνες και ξένοι CEOs πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα.

ΔΕΙΤΕ αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ

Ημέρα της Γης στο σπίτι: Πώς οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές της LG μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας 22 Απριλίου 2026
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων

