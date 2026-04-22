Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
Ο κάθετος διάδρομος στο επίκεντρο της συνάντησης Σ. Παπασταύρου - Joshua Volz

Newsroom
Τετάρτη, 22/04/2026 - 08:45

Συνάντηση με τον Ειδικό Απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ενέργεια, κ. Joshua Volz είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως αναφέρει ο υπουργός: «Μετά από συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλαμε τους τελευταίους μήνες, από την Διατλαντική Σύνοδο που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος, τον Φεβρουάριο, για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου (Transatlantic Gas Security Summit), μέχρι και τις συναντήσεις στο πλαίσιο της #CERAWeek2026 στο Χιουστον τον Μάρτιο, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις θετικές εξελίξεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και θωράκιση της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επίκεντρο της συζήτησης αποτέλεσε η πρόσφατη συμφωνία των Διαχειριστών (TSOs), που προσφέρει κανονιστική σαφήνεια σε Ευρωπαικό επίπεδο και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και η υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης μεταξύ της Κοινοπραξίας ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy και της Stena Drilling που ξεκλειδώνει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην ιστορία της χώρας μας σε βαθιά ύδατα.

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οικοδομούν μαζί μια ισχυρή στρατηγική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.

Επόμενος κοινός σταθμός η Κροατία και το Three Seas Initiative Summit».

Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων
ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Στ. Παπασταύρου από Economist: Ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι απλώς ένα δίκτυο αγωγών, είναι μία αρτηρία ανάπτυξης, ευημερίας και ελευθερίας
