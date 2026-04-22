Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026

Από σήμερα 22 Απριλίου και έως το Σάββατο 25 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπηθεί από μέλη του Σώματος των Επιτρόπων στην 11η ετήσια συνάντηση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο, το Φόρουμ προσφέρει ένα βήμα στους συμμετέχοντες για να συζητήσουν θέματα περιβαλλοντικής και κοινωνικά υπεύθυνης ανάπτυξης, με έμφαση, σε περιφερειακό επίπεδο, στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νότια Ευρώπη.

Την Παρασκευή, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέσα Ριμπέρα, θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, με θέμα «Ενεργειακή ασφάλεια, οικονομική προσιτότητα και καθαρή μετάβαση σε περιόδους κρίσης». Θα έχει επίσης σειρά διμερών συναντήσεων, μεταξύ άλλων με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό κ. Παπασταύρου, και, την επόμενη Δευτέρα, με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την Πέμπτη, ο Επίτροπος Οικονομίας, Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης, Βάλντις Ντομπρόβσκις, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη στην Αθήνα και θα παραδώσει την έβδομη εκταμίευση της Ελλάδας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ). Θα συναντηθεί επίσης με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον Αναπληρωτή Υπουργό, αρμόδιο για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Νίκο Παπαθανάση, ενώ θα επισκεφθεί και την InterTrade S.A., βιομηχανία παραγωγής χαρτιού στη Βοιωτία που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Την Παρασκευή, ο Επίτροπος Ντομπρόβσκις θα συμμετάσχει σε άτυπη συζήτηση στους Δελφούς με τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας Κυριάκο Πιερρακάκη με θέμα «Η ευρωπαϊκή ευημερία σε μια εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας».

Την Τετάρτη, η Επίτροπος για τη Μεσόγειο Ντουμπράβκα Σούιτσα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Φόρουμ με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα παραμείνει στην Ελλάδα και την Πέμπτη, στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής της στη χώρα, η οποία θα περιλαμβάνει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, και τον Υπουργό κ. Παπασταύρου.

Την Πέμπτη, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και τον Υπουργό κ. Γεραπετρίτη. Την Παρασκευή θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Από την ήπια ισχύ στη σκληρή πραγματικότητα: η μεγάλη ευρωπαϊκή επανεξισορρόπηση».

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής θα συμμετάσχει σε άτυπη ανταλλαγή απόψεων και σε διμερείς συναντήσεις σχετικά με το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τους ωκεανούς, τον κανονισμό για την κοινή αλιευτική πολιτική, τις επικείμενες στρατηγικές της ΕΕ για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, καθώς και το όραμα για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια με ορίζοντα το 2040. Μετά τις συζητήσεις αυτές, ο Επίτροπος θα επισκεφθεί το Γαλαξίδι την Παρασκευή για να συναντηθεί με τοπικούς αλιείς και υδατοκαλλιεργητές.

Την Πέμπτη, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, θα συμμετάσχει σε συζήτηση για τη στρατιωτική κινητικότητα, με έμφαση στην ενίσχυση της συλλογικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης. Ο Επίτροπος θα συμμετάσχει επίσης σε συζήτηση με τον Έλληνα Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα.