ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 14:17
Ερώτηση Βουλευτών Νέας Αριστεράς για την απολιγνιτοποίηση χωρίς Δίκαιη Μετάβαση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 13:39
Κυρ. Μητσοτάκης: Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 13:11
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 12:50
Ξεκινάει σήμερα το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 12:10
Ημέρα της Γης στο σπίτι: Πώς οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές της LG μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 11:31
Πυρά των IRGC κατά containership ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 10:43
Το ΔΙΠΑΕ και το ΕΚΕΤΑ εμβαθύνουν τη σύμπραξή τους με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 10:10
ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 09:42
ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 09:18
Ο κάθετος διάδρομος στο επίκεντρο της συνάντησης Σ. Παπασταύρου - Joshua Volz
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 08:45
Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/04/2026 - 08:21
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Κατεδάφιση 21 αυθαιρέτων εντός του ρέματος Πικροδάφνης μετά από 50 χρόνια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/04/2026 - 08:10
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/04/2026 - 08:02
Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/04/2026 - 07:59
Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 06:36
Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 06:36
Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες
ΚΟΣΜΟΣ
22/04/2026 - 06:35
Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/04/2026 - 15:52
Data Centers και δημόσιο συμφέρον: Τέσσερις άξονες δράσης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/04/2026 - 15:47
Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 15:15
Ο Όμιλος CORDIA αποκτά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ZEB
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 15:12
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 13:18

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026

Newsroom
Τετάρτη, 22/04/2026 - 15:45

Από σήμερα 22 Απριλίου και έως το Σάββατο 25 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπηθεί από μέλη του Σώματος των Επιτρόπων στην 11η ετήσια συνάντηση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο, το Φόρουμ προσφέρει ένα βήμα στους συμμετέχοντες για να συζητήσουν θέματα περιβαλλοντικής και κοινωνικά υπεύθυνης ανάπτυξης, με έμφαση, σε περιφερειακό επίπεδο, στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νότια Ευρώπη.

Την Παρασκευή, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέσα Ριμπέρα, θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, με θέμα «Ενεργειακή ασφάλεια, οικονομική προσιτότητα και καθαρή μετάβαση σε περιόδους κρίσης». Θα έχει επίσης σειρά διμερών συναντήσεων, μεταξύ άλλων με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό κ. Παπασταύρου, και, την επόμενη Δευτέρα, με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την Πέμπτη, ο Επίτροπος Οικονομίας, Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης, Βάλντις Ντομπρόβσκις, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη στην Αθήνα και θα παραδώσει την έβδομη εκταμίευση της Ελλάδας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ). Θα συναντηθεί επίσης με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον Αναπληρωτή Υπουργό, αρμόδιο για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Νίκο Παπαθανάση, ενώ θα επισκεφθεί και την InterTrade S.A., βιομηχανία παραγωγής χαρτιού στη Βοιωτία που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Την Παρασκευή, ο Επίτροπος Ντομπρόβσκις θα συμμετάσχει σε άτυπη συζήτηση στους Δελφούς με τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας Κυριάκο Πιερρακάκη με θέμα «Η ευρωπαϊκή ευημερία σε μια εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας».

Την Τετάρτη, η Επίτροπος για τη Μεσόγειο Ντουμπράβκα Σούιτσα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Φόρουμ με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα παραμείνει στην Ελλάδα και την Πέμπτη, στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής της στη χώρα, η οποία θα περιλαμβάνει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, και τον Υπουργό κ. Παπασταύρου.

Την Πέμπτη, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και τον Υπουργό κ. Γεραπετρίτη. Την Παρασκευή θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Από την ήπια ισχύ στη σκληρή πραγματικότητα: η μεγάλη ευρωπαϊκή επανεξισορρόπηση».

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής θα συμμετάσχει σε άτυπη ανταλλαγή απόψεων και σε διμερείς συναντήσεις σχετικά με το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τους ωκεανούς, τον κανονισμό για την κοινή αλιευτική πολιτική, τις επικείμενες στρατηγικές της ΕΕ για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, καθώς και το όραμα για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια με ορίζοντα το 2040. Μετά τις συζητήσεις αυτές, ο Επίτροπος θα επισκεφθεί το Γαλαξίδι την Παρασκευή για να συναντηθεί με τοπικούς αλιείς και υδατοκαλλιεργητές.

Την Πέμπτη, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, θα συμμετάσχει σε συζήτηση για τη στρατιωτική κινητικότητα, με έμφαση στην ενίσχυση της συλλογικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης. Ο Επίτροπος θα συμμετάσχει επίσης σε συζήτηση με τον Έλληνα Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ερώτηση Βουλευτών Νέας Αριστεράς για την απολιγνιτοποίηση χωρίς Δίκαιη Μετάβαση
Ξεκινάει σήμερα το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που παίρνει μέτρα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
ΚΟΣΜΟΣ

Στις Βρυξέλλες ο Σταύρος Παπασταύρου για το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα αύξησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας στην ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Πώς καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ

