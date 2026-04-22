Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
22/04/2026 - 14:17
Ερώτηση Βουλευτών Νέας Αριστεράς για την απολιγνιτοποίηση χωρίς Δίκαιη Μετάβαση
22/04/2026 - 13:39
Κυρ. Μητσοτάκης: Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
22/04/2026 - 13:11
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
22/04/2026 - 12:50
Ξεκινάει σήμερα το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών
22/04/2026 - 12:10
Ημέρα της Γης στο σπίτι: Πώς οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές της LG μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας
22/04/2026 - 11:31
Πυρά των IRGC κατά containership ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο
22/04/2026 - 10:43
Το ΔΙΠΑΕ και το ΕΚΕΤΑ εμβαθύνουν τη σύμπραξή τους με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
22/04/2026 - 10:10
ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
22/04/2026 - 09:42
ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
22/04/2026 - 09:18
Ο κάθετος διάδρομος στο επίκεντρο της συνάντησης Σ. Παπασταύρου - Joshua Volz
22/04/2026 - 08:45
Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες
22/04/2026 - 08:21
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Κατεδάφιση 21 αυθαιρέτων εντός του ρέματος Πικροδάφνης μετά από 50 χρόνια
22/04/2026 - 08:10
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
22/04/2026 - 08:02
Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
22/04/2026 - 07:59
Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις
22/04/2026 - 06:36
Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα
22/04/2026 - 06:36
Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες
22/04/2026 - 06:35
Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων
21/04/2026 - 15:52
Data Centers και δημόσιο συμφέρον: Τέσσερις άξονες δράσης
21/04/2026 - 15:47
Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα
21/04/2026 - 15:15
Ο Όμιλος CORDIA αποκτά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ZEB
21/04/2026 - 15:12
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
21/04/2026 - 13:18

Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων

Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
Τετάρτη, 22/04/2026 - 15:47

«Δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα για το θέμα της παροχής ή της έλλειψης αεροπορικού καυσίμου, αλλά περισσότερο με το θέμα του κόστους και της τιμής» δήλωσε ο πρόεδρος της AEGEAN κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, κατά τη διάρκεια της σημερινής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Κάνοντας μια εκτενή αναφορά στην επίπτωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή στη δραστηριότητα της εταιρείας και στα κόστη της λόγω της αύξησης της τιμής των αεροπορικών καυσίμων, όπως είπε ο κος Βασιλάκης, «εφόσον οι τιμές αρχίσουν να υποχωρούν στο 2ο εξάμηνο και να είναι αντίστοιχες με αυτές που φαίνονται στην καμπύλη προαγορών, το συνολικό επιπλέον κόστος από την άνοδο των καυσίμων εκτιμάται στα 90-110 εκατ. ευρώ για το 2026, ακόμη και μετά τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεπούς στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου που ακολουθεί η AEGEAN (hedging). Χωρίς αυτές, το κόστος θα ήταν έως και 2,5 φορές υψηλότερο. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο, η επιβάρυνση αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 40 και 60 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τη φετινή χρονιά "δύσκολη"».

Πάντως η AEGEAN διατηρεί ισχυρή θέση, με ταμειακά διαθέσιμα 290 εκατ. ευρώ, ενώ προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,9 ευρώ ανά μετοχή, συνεχίζοντας την πολιτική επιστροφής αξίας στους μετόχους - συνολικά 2,45 ευρώ ανά μετοχή την τελευταία τριετία.

Ως προς την επάρκεια καυσίμων, όπως ανέφερε, αυτό που ακούμε από τους προμηθευτές μας και από την ίδια την αγορά (Helleniq Energy και Motor Oil) δεν διαφαίνεται άμεσο πρόβλημα για τους επόμενους 3-4 μήνες.

«Έχουν σημαντική δυνατότητα παραγωγής κάνουν εξαγωγές jet fuel, έτοιμου δηλαδή προϊόντος, και θεωρούν ότι έχουν σημαντική επάρκεια παραγωγής αρκετούς μήνες μπροστά. Για τα ελληνικά αεροδρόμια για τους επόμενους 3-4 μήνες δε φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα." είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε «αντίστοιχα και με δύο τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού που ασχολούνται με τη διαχείριση συμβολαίων καυσίμων (hedging) και είχαμε επαφές την περασμένη Παρασκευή ενημερωθήκαμε ότι τα αποθέματα της Ευρώπης ήταν στα ίδια επίπεδα που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Η δική μας η πρόβλεψη, αν δεν υπάρξει κάποια άλλη παρέμβαση είναι ότι δεν θα υπάρχει ζήτημα έλλειψης καυσίμων, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις που δημιουργούνται για το ζήτημα με εναλλακτικές διαδρομές».

Σε σχέση με την αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων, σημειώνεται πως η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει, από τις αρχές Απριλίου, σε διαφοροποιήσεις τιμών, ωστόσο, όπως τονίστηκε από την διοίκηση, το κατά πόσο αυτές θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν το αυξημένο κόστος καυσίμων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της ζήτησης.

Ειδικότερα ανέφερε «έχουμε από τις αρχές Απριλίου κάνει κάποια διαφοροποίηση στις τιμές. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι μέρος αυτού του κόστους θα μπορέσει να προστατευτεί, να καλυφθεί, να ισορροπηθεί, να ισορροπηθεί από τις αξίες αυτές των τιμών. Επισήμανε πάντως πως η ενεργειακή κρίση επηρεάζει ευρύτερα την καταναλωτική δυνατότητα και όχι μόνο τον κλάδο των αερομεταφορών δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους για τη συνολική αγορά.
Τέλος, έκανε λόγο για μια «δύσκολη χρονιά, μια χρονιά στην οποία σίγουρα το πρώτο εξάμηνο θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις και από κει και πέρα η εξέλιξή της θα φανεί από το πόσο γρήγορα θα τελειώσει αυτή η ιστορία που μας ταλαιπωρεί όλους και βέβαια όλο τον κόσμο».

Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα 22 Απριλίου 2026

