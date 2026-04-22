Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
22/04/2026 - 14:17
Ερώτηση Βουλευτών Νέας Αριστεράς για την απολιγνιτοποίηση χωρίς Δίκαιη Μετάβαση
22/04/2026 - 13:39
Κυρ. Μητσοτάκης: Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
22/04/2026 - 13:11
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
22/04/2026 - 12:50
Ξεκινάει σήμερα το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών
22/04/2026 - 12:10
Ημέρα της Γης στο σπίτι: Πώς οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές της LG μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας
22/04/2026 - 11:31
Πυρά των IRGC κατά containership ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο
22/04/2026 - 10:43
Το ΔΙΠΑΕ και το ΕΚΕΤΑ εμβαθύνουν τη σύμπραξή τους με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
22/04/2026 - 10:10
ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
22/04/2026 - 09:42
ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
22/04/2026 - 09:18
Ο κάθετος διάδρομος στο επίκεντρο της συνάντησης Σ. Παπασταύρου - Joshua Volz
22/04/2026 - 08:45
Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες
22/04/2026 - 08:21
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Κατεδάφιση 21 αυθαιρέτων εντός του ρέματος Πικροδάφνης μετά από 50 χρόνια
22/04/2026 - 08:10
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
22/04/2026 - 08:02
Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
22/04/2026 - 07:59
Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις
22/04/2026 - 06:36
Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα
22/04/2026 - 06:36
Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες
22/04/2026 - 06:35
Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων
21/04/2026 - 15:52
Data Centers και δημόσιο συμφέρον: Τέσσερις άξονες δράσης
21/04/2026 - 15:47
Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα
21/04/2026 - 15:15
Ο Όμιλος CORDIA αποκτά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ZEB
21/04/2026 - 15:12
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
21/04/2026 - 13:18

ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Newsroom
Τετάρτη, 22/04/2026 - 09:18

Την ανάγκη για άμεσο και συντονισμένο ευρωπαϊκό σχέδιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή στον τομέα των μεταφορών, ανέδειξε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά τη συμμετοχή του στην έκτακτη άτυπη τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας.

Ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε ότι η γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις σε όλα τα μέσα μεταφοράς, επηρεάζοντας αλυσιδωτά τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όπως επισήμανε, η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και οι διαταραχές στις ροές εμπορευμάτων ασκούν έντονες πιέσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα δημόσια έργα υποδομών, με τις επιπτώσεις να είναι ιδιαίτερα αισθητές σε χώρες πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον αεροπορικό τομέα, όπου καταγράφεται αύξηση του κόστους καυσίμων και ακυρώσεις πτήσεων, αλλά και στη ναυσιπλοΐα, όπου εντείνονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών. Παράλληλα, ο κ. Δήμας ανέδειξε τις επιπτώσεις στις οδικές μεταφορές, καθώς και στις κατασκευές, λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ τόνισε τη σημασία διατήρησης της συνδεσιμότητας, ιδίως για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού συντονισμού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των εθνικών πολιτικών και να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού εντός της Ένωσης.

Παρουσιάζοντας τις βασικές ελληνικές προτεραιότητες, ο υπουργός πρότεινε τη διασφάλιση της επάρκειας καυσίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την υιοθέτηση στοχευμένων και προσωρινών μέτρων στήριξης για τον κλάδο των μεταφορών εντός κοινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, καθώς και την παροχή ευελιξίας στις κανονιστικές υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της Ένωσης.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία διατήρησης της συνδεσιμότητας μέσω ευέλικτων ρυθμίσεων στις γραμμές δημόσιας υπηρεσίας, ενώ έθεσε ως κρίσιμη προτεραιότητα την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και των διατροπικών μεταφορών. Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες και σύγχρονες υποδομές, ως βασική προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.

