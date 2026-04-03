Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ

Την πρώτη του επίσκεψη με τον Διευθυντή του ΛΚΔΜ κ. Αντώνη Νίκου είχε το Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ, με τη νέα του σύνθεση .

Η συνάντηση δεν περιορίστηκε στον εθιμοτυπικό χαρακτήρα καθώς συζητήθηκαν τρέχοντα ζητήματα της ενεργειακής επικαιρότητας.

Για μία ακόμα φορά το συνδικάτο έβαλε στο τραπέζι της συζήτησης το θέμα της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, το ζήτημα της μονάδας «Πτολεμαΐδα V», θέματα του προσωπικού και ζητήματα που συνδέονται με το μέλλον της περιοχής.

Από την πλευρά της Διοίκησης, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση για υλοποίηση του σχεδιασμού της επιχείρησης ως έχει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το συνδικάτο παραιτείται των διεκδικήσεων και της προσπάθειας, ώστε να μην υπάρξουν ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας και περαιτέρω κρίσεως.