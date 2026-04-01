Το ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε για να δουλεύει σωστά το κλιματιστικό

Το ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε για να δουλεύει σωστά το κλιματιστικό
Τετάρτη, 01/04/2026 - 06:58

Θέλετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη μονάδα του κλιματιστικού σας; Κάνοντας αυτό το ένα πράγμα τακτικά, θα έχετε ένα αποδοτικό κλιματιστικό και περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας!

Καθώς ο καιρός αρχίσει να ζεσταίνει, το κλιματιστικό έρχεται και πάλι στο προσκήνιο.

Xωρίς ένα λειτουργικό κλιματιστικό, το σπίτι μετατρέπεται σε κόλαση τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ πολλοί το χρησιμοποιούν και για σκοπούς αφύγρανσης και θέρμανσης.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει τρόπος να διασφαλίσετε πως η συσκευή σας εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά.

Το μυστικό; Κρατήστε το καθαρό. Ειδικά τα πηνία του συμπυκνωτή.

Μπορεί να φαίνεται αυτονόητο να διατηρείτε καθαρά τα αντικείμενα στο σπίτι, αλλά ίσως δεν γνωρίζετε πόσο μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα του κλιματιστικού η σκόνη και η βρωμιά. Μάλιστα επηρεάζουν μέχρι και την ενεργειακή αποδοτικότητα της συσκευής, αναγκάζοντάς την να δουλεύει πιο σκληρά - κι επομένως να καίει περισσότερο ρεύμα.

Γιατι εστιάζουμε όμως στα πηνία του συμπυκνωτή;

Τα πηνία κρατούν τον κύκλο ψύξης σε λειτουργία. Ο συμπυκνωτής απορροφά τη θερμότητα μέσω του ψυκτικού μέσου στα πηνία του εξατμιστή για να προετοιμαστεί για τον επόμενο κύκλο ψύξης. Αν αυτά τα πηνία είναι φραγμένα από σκόνη, βρωμιά ή ακόμη και λάδι, μπορεί να προκληθούν προβλήματα σε ολόκληρο το σύστημα ψύξης. Τα φραγμένα πηνία εμποδίζουν τη ροή αέρα και παρεμποδίζουν την ανταλλαγή θερμότητας κατά τη διαδικασία ψύξης.

Όταν το σύστημα μπλοκάρει, το κλιματιστικό προσπαθεί να δουλέψει πιο σκληρά για να φέρει τον δροσερό αέρα που περιμένετε. Αυτό μειώνει την αποδοτικότητα της μονάδας, με αποτέλεσμα φυσικά να αυξάνονται τα έξοδα.

Συνεπώς, το απλό καθάρισμα της μονάδας και των πηνίων του συμπυκνωτή μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά όσον αφορά το κόστος και την ψύξη του σπιτιού σας.

Πηγή: familyhandyman.com

Τελευταία τροποποίηση στις 01/04/2026 - 06:58

