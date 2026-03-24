Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ

Newsroom
Τρίτη, 24/03/2026 - 14:02

Στο τραπέζι τα προβλήματα των φωτοβολταϊκών με τη συμμετοχή φορέων της αγοράς και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου

Σημαντική σύσκεψη για τα οξυμένα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των φωτοβολταϊκών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων της αγοράς. Μεταξύ των προσκεκλημένων βρίσκεται και ο Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδος, σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με εκτεταμένες περικοπές ενέργειας και πιέσεις από τις χαμηλές ή αρνητικές τιμές.

Παρουσία της πολιτικής ηγεσίας

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου και ώρα 9:30 π.μ., παρουσία του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος και της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Δέσποινα Παληαρούτα.

Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων και συλλογικών σχημάτων του κλάδου, μεταξύ αυτών και ο Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδος.

Οξυμένα προβλήματα στην αγορά φωτοβολταϊκών

Η συνάντηση γίνεται σε μια συγκυρία όπου στον τομέα των φωτοβολταϊκών καταγράφονται σημαντικές δυσκολίες, όπως:

  • αυξημένες περικοπές στην παραγόμενη ενέργεια
  • συχνές μηδενικές ή αρνητικές τιμές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
  • οικονομική πίεση για αρκετούς παραγωγούς

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην αγορά.

Στόχος η εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων

Στόχος της σύσκεψης είναι να εξεταστούν τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και να συζητηθούν πιθανές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξομάλυνση της κατάστασης.

Παράλληλα, από πλευράς φορέων, μεταξύ αυτών και του Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδος, έχει εκφραστεί προβληματισμός για την εξέλιξη της αγοράς και τις επιπτώσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.

Σε κρίσιμη καμπή ο κλάδος των ΑΠΕ

Το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό για τη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα επηρεάσουν τόσο τις υφιστάμενες επενδύσεις όσο και τον σχεδιασμό νέων έργων στον τομέα της πράσινης ενέργειας.

Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
