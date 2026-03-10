Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε

Η συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης τη Δευτέρα 9/03, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ξεκίνησε με συζήτηση για τις μακροοικονομικές εξελίξεις, με τον ίδιο να τονίζει πως «η κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί βαθιά ανησυχία. Εκτός από την οικονομική αναταραχή, παρατηρούμε μια κατάσταση με ευρείες γεωπολιτικές συνέπειες. Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, η ΕΕ στέκεται αλληλέγγυα με τους φίλους της στην περιοχή και με τους πληγέντες πολίτες», τόνισε.

Όπως δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, η ΕΕ παρακολουθεί στενά τις αντιδράσεις των αγορών στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που κυριαρχούν στις διεθνείς ειδήσεις. «Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει τη δυνατότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει προσωρινά σοκ. Ταυτόχρονα, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια πιο παρατεταμένη περίοδο αστάθειας, με πιθανές διαταραχές στη ναυτιλία, αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και συνέπειες για τον πληθωρισμό».

Ο ίδιος επεσήμανε πως η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. «Παρατηρούμε ανοδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και συζητήσαμε τα είδη των μέτρων που εξετάζουν τα κράτη μέλη, καθώς και την ανάγκη να παραμείνουμε συντονισμένοι στις ενέργειές μας, παρακολουθώντας παράλληλα την κατάσταση επί τόπου. Αυτό είναι σημαντικό για την προστασία των πολιτών μας και των επιχειρήσεών μας».

Όπως τόνισε, διαταραχές στην ενέργεια καταγράφηκαν και στο παρελθόν και υπογράμμισε ότι τα ενεργειακά δίκτυα και η συνολική ενεργειακή αρχιτεκτονική χτίζονται σε μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες και απαιτούν μια σαφή στρατηγική οπτική, καθώς και ένα σταθερό και αξιόπιστο πολιτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. «Εστιάσαμε στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, στην περαιτέρω ανάπτυξη και διασύνδεση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων, στη διασφάλιση καλά λειτουργουσών και ολοκληρωμένων ενεργειακών αγορών, καθώς και στην υποστήριξη επενδύσεων σε υποδομές ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια».

Οι συζητήσεις των υπουργών της Ευρωζώνης έγιναν με τη συμβολή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Νάντια Καλβίνο. Ο κ. Πιερρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup, επεσήμανε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει σε συνεχή κατάσταση διαχείρισης κρίσεων και πως η στρατηγική της Ευρώπης πρέπει να υπερβαίνει την κρίση της στιγμής. «Έχουμε αυτήν τη διπλή προσέγγιση γιατί, από τη μία, προσπαθούμε να επιλύσουμε εκκρεμή ζητήματα του παρελθόντος και, από την άλλη, να απαντήσουμε στην αναδυόμενη κρίση και τις προκλήσεις του αύριο. Οι πρόσφατες εξελίξεις ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτερα για να ενισχύσουμε την οικονομία μας και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά

«Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν στρατηγικά και πράγματα που χρειάζονται άμεση αντίδραση. Η ενεργειακή πολιτική ανήκει στους υπουργούς Ενέργειας, αλλά οι υπουργοί Οικονομικών πρέπει να την παρακολουθούν, διότι οι βασικοί παράγοντες πληθωρισμού τώρα στην ΕΕ είναι οι τιμές ενέργειας, κατοικίας και τροφίμων. Αυτά επηρεάζουν τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη», τόνισε για τα εργαλεία της ενεργειακής κρίσης.

«Στρατηγικά, χρειαζόμαστε διασυνδέσεις, μια ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά και προσαρμογές στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η ενεργειακή πολιτική είναι κεντρική για την ανταγωνιστικότητα και την ενότητα της ΕΕ. Παράλληλα, πρέπει να μπορούμε να αντιδράμε σε κρίσεις. Η ΕΕ έχει ιστορικά ενσωματώσει κρίσεις και αναπτύξει νέα εργαλεία. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αναπτύξαμε εργαλεία για κρίσεις, αλλά προς το παρόν δεν είμαστε ακόμη στο σημείο να τα ενεργοποιήσουμε. Χρειάζεται σταθερότητα για να σκεφτούμε τις κατάλληλες δράσεις. Το μήνυμα είναι ότι έχουμε εργαλεία και πολιτική βούληση να αντιδράσουμε, αν χρειαστεί».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο νέο ψηφιακό χρηματοοικονομικό έργο, με το Eurogroup να πραγματοποιεί την πρώτη του συνεδρία, λέγοντας πως «αν το πετύχουμε, η ψηφιακή χρηματοδότηση μπορεί να μειώσει την απόσταση μεταξύ των αποταμιευτών και των καινοτόμων, μεταξύ μικρών επιχειρήσεων και μεγάλων κεφαλαιακών αγορών, και μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αγορών».

Τέλος, για το ψηφιακό ευρώ έδωσε το δικό του μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «ότι το χρειαζόμαστε τώρα», και συμπλήρωσε πως «ως Ένωση πιστεύουμε ότι πρέπει να συνδυάσουμε μια ισχυρή δημόσια υποδομή, το ψηφιακό ευρώ, με την ιδιωτική καινοτομία γύρω από αυτό».

«Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία μας υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές ενέργειας και πόσο εκτεθειμένες παραμένουν οι οικονομίες μας σε εξωτερικούς κραδασμούς», δήλωσε τη Δευτέρα 9/03 ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά το πέρας του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Οι υπουργοί οικονομικών συζήτησαν για τις αναταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην οικονομία της ευρωζώνης

Ο Κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι οι υπουργοί Οκονομικών παρακολουθούν στενά τις αντιδράσεις της αγοράς από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή οικονομία έχει την ικανότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει προσωρινά σοκ. Ωστόσο προειδοποίησε, ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια πιο παρατεταμένη περίοδο αστάθειας με πιθανές διαταραχές στη ναυτιλία, αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και επιπτώσεις στον πληθωρισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αλλά και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία μας υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές ενέργειας και πόσο εκτεθειμένες μπορεί να παραμείνουν οι οικονομίες μας σε εξωτερικούς κραδασμούς.

«Βλέπουμε ανοδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και συζητήσαμε τα είδη μέτρων που εξετάζουν τα κράτη μέλη, μαζί με την ανάγκη να παραμείνουμε συντονισμένοι στη δράση», ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ο Κ. Πιερρακάκης ανέφερε επίσης ότι παράλληλα με τη συζήτηση για τις άμεσες εξελίξεις στις αγορές ενέργειας, το Eurogroup εξέτασε και τις διαρθρωτικές πτυχές της ενέργειας στην Ευρώπη, εστιάζοντας στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, στην περαιτέρω ανάπτυξη και διασύνδεση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων, στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και ολοκληρωμένων ενεργειακών αγορών, και στην υποστήριξη των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, ενεργειακή απόδοση και ενεργειακή ασφάλεια.

Κατά τον Κ. Πιερρακάκη, η τρέχουσα κατάσταση αναδεικνύει το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει σε μια συνεχή λειτουργία διαχείρισης κρίσεων και η ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να υπερβεί την κρίση της στιγμής. Όπως είπε, «οι πρόσφατες εξελίξεις ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα για να ενισχύσουμε την οικονομία μας, μαζί με τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «τώρα απαιτούνται άλματα προς τα εμπρός, μαζί με πιο αποφασιστική δράση». Η κρίση, τόνισε, δεν αλλάζει τους στόχους μας, αντιθέτως επιταχύνει την ανάγκη για την επίτευξή τους.

Ερωτηθείς αν οι χώρες της ευρωζώνης είναι έτοιμες να κάνουν χρήση των μέτρων και «εργαλείων» που δημιουργήθηκαν το 2022 για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση μετά τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «δεν είμαστε ακόμα εκεί». Όπως είπε τα κράτη-μέλη είναι σε συντονισμό, μαζί και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - «η εργαλειοθήκη υπάρχει» - και όταν θα είναι αναγκαίο θα απαντήσουμε κατάλληλα. Όπως είπε, σημασία έχει να δοθεί έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών και να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόβσκις, τόνισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία κινείται σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο και απρόβλεπτο παγκόσμιο περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη επηρεάσει σημαντικά τις τιμές της ενέργειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αντίκτυπος στην ευρωπαϊκή οικονομία θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια, το εύρος και την ένταση της σύγκρουσης. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι εάν συνεχιστεί η σύγκρουση, η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει από ένα πληθωριστικό σοκ. Όπως εξήγησε, το υψηλό κόστος ενέργειας συνδυάζεται με ασθενέστερη εμπιστοσύνη, διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού και αυστηρότερες οικονομικές συνθήκες. Ο Β. Ντομπρόβσκις ανέφερε ότι σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε ποιο σενάριο θα βρεθούμε και εκτίμησε πως είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες σχετικά με συγκεκριμένες πολιτικές. Ο ίδιος συνέστησε «ψυχραιμία» και συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης.

Αναφερόμενος στη σημερινή τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών των χωρών της G7, ο Β. Ντομπρόβσκις είπε ότι είναι έτοιμες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο για αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Ωστόσο, σημείωσε ότι σε αυτό το στάδιο δεν ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις και το ζήτημα θα συζητηθεί και αύριο από τους υπουργούς Ενέργειας της G7.

Ο Β. Ντομπρόβσκις τόνισε ότι «οι νέες προκλήσεις στον κόσμο υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη να δράσουμε αποφασιστικά» - το οποίο σημαίνει να εφαρμοστούν πολιτικές που θα απελευθερώσουν το πλήρες δυναμικό της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη (π.χ. μείωση της γραφειοκρατίας, εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, ενίσχυση του εμπορικού δικτύου, μείωση της ενεργειακής μας εξάρτησης). Πρόσθεσε ότι ο επερχόμενος οδικός χάρτης «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά» θα καθορίσει συγκεκριμένα βήματα και προθεσμίες για την επίτευξη αυτών των στόχων.

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιερ Γκραμένια, επεσήμανε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει, προσωρινά, μετριάσει τη θετική τάση των επενδυτών στις προοπτικές ανάπτυξης της ΕΕ, η οποία υπήρχε πριν από αυτή τη γεωπολιτική αναταραχή και αυτό οφείλεται, όπως είπε, κυρίως στο γεγονός ότι η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές της ενέργειας. Ανέφερε, συγκεκριμένα ότι από την αρχή του πολέμου, οι ευρωπαϊκές μετοχές μειώθηκαν κατά περίπου 9%, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περίπου 40% - με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η Ευρώπη έχει αποκτήσει «ανθεκτικότητα» και έχει αντλήσει μαθήματα πολιτικής από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση.