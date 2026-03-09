ΕΝ.ΒΕ.Θ: Η αλήθεια για τις τιμές των καυσίμων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01
Πότε θα στηθούν οι κάλπες; Οι τρεις επιλογές Μητσοτάκη
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
09/03/2026 - 12:55
Power Connect Day Greece: Η Sungrow αναδεικνύει τις προοπτικές των έργων και ESS στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 12:31
Η G7 θα συζητήσει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου - Ιστορικό άλμα στις τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 12:01
HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 11:22
Forvis Mazars: Η άνοδος του πετρελαίου δεν συνιστά ακόμη οικονομική κρίση
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/03/2026 - 11:15
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Η αλήθεια για τις τιμές των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 10:42
Δήμοι επενδύουν στη βιομάζα για ενέργεια, πρόληψη πυρκαγιών και κυκλική οικονομία – συμπεράσματα από την BIOMASS DAY 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 10:16
Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 09:41
Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:58
Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36
Η άνοδος του πετρελαίου αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα στο επιτελείο Τραμπ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:32
«Κλειδώνει» το Fuel Pass 3 - Θα κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η βενζίνη «έκαψε» την αύξηση του κατώτατου μισθού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:07

ΕΝ.ΒΕ.Θ: Η αλήθεια για τις τιμές των καυσίμων
Newsroom
Δευτέρα, 09/03/2026 - 10:42

Η Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης οφείλει να υπενθυμίσει στους καταναλωτές και τον κάθε ενδιαφερόμενο για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι λιανικές τιμές των καυσίμων και μάλιστα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Τα πρατήριά μας προμηθεύονται τα καύσιμα τους από τα Ελληνικά διυλιστήρια μέσω των εταιριών χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών και αναπροσαρμόζουν τις λιανικές τιμές τους ανάλογα με τις τιμές που διαμορφώνουν αυτά (διυλιστήρια) και πάντα με χρονική καθυστέρηση στην άνοδο και στη πτώση.

Η ανοδική πορεία των τιμών ξεκίνησε από την αρχή του έτους και εντάθηκε σημαντικά στη περίοδο του πολέμου από την αρχή του μηνός Μαρτίου μέχρι και σήμερα 8/3/2026 με προοπτικές και άλλων αυξήσεων, εφόσον βέβαια δεν υπάρξει άμεση πολεμική απεμπλοκή.

Τα στοιχεία για τη πορεία των τιμών τα οποία είναι καταγεγραμμένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης , δείχνουν ότι η αύξηση των τιμών στα διυλιστήρια από την αρχή του έτους και αντίστοιχα προμηθεύτηκαν τα πρατήρια είναι:

  • για την Αμόλυβδη Βενζίνη 18,4 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο,
  • για το Πετρέλαιο Κίνησης 40,3 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και
  • για το Πετρέλαιο Θέρμανσης 36,5 λεπτά του ευρώ.

Όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών στις 8/3/2026 η αύξηση των λιανικών τιμών στο νομό Θεσσαλονίκης και ανάλογα στη χώρα είναι:

  • για την Αμόλυβδη Βενζίνη 13,1 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο,
  • για το Πετρέλαιο Κίνησης 26,7 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και
  • για το Πετρέλαιο θέρμανσης 25,4 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποδεικνύεται για πολλοστή φορά ότι η λιανική αγορά λειτουργεί με σύνεση και με σημαντική χρονική καθυστέρηση στην αύξηση των τιμών.

Η υστέρηση στην αύξηση των τιμών είναι:

  • για την Αμόλυβδη Βενζίνη 5,3 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο,
  • για το Πετρέλαιο Κίνησης 13,6 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και
  • για το Πετρέλαιο Θέρμανσης 11,1 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο

Το Υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του τα στοιχεία που το ίδιο αναρτά στις ιστοσελίδες του, ώστε και από τη πλευρά του να ενημερώνει ανάλογα τους καταναλωτές. Θεωρούμε αδικαιολόγητη τη συνεχή αναφορά σε αισχροκέρδεια από πλευράς πρατηρίων, όταν η ροή των αυξήσεων υπολείπονται σημαντικά στις αντλίες των πρατηρίων. Διαχρονικά οι τιμές αυξάνονται και μειώνονται με χρονική καθυστέρηση στη λιανική αγορά γεγονός που αποδεικνύεται για άλλη μία φορά. Σε επίπεδο πρατηρίων η αγορά είναι πλήρως ανταγωνιστική.

Η επιβολή πλαφόν θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη διακίνηση καυσίμων με πρώτη την εκ νέου αύξηση της παραβατικότητας . Άλλωστε πρέπει να μας απασχολήσει το γεγονός ότι καμία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα δεν προέβη σε επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους στα καύσιμα όταν μάλιστα ήδη στη Γερμανία η τιμή Πετρελαίου Κίνησης ξεπέρασε τα 2,00 ευρώ το λίτρο.

Ο κλάδος μας συνεχίζει να ζητά διάλογο με τη Πολιτεία ώστε να επιλυθούν τα δεκάδες προβλήματα που λιμνάζουν, γεγονός που το θεωρούμε αδιανόητο κάνοντας κακό σε όλους.

Επαναλαμβάνουμε ότι πρώτη προτεραιότητα πρέπει να παραμένει η νομιμότητα στην αγορά σε ότι αφορά τη ποιότητα και την ποσότητα των καυσίμων , τις δίκαιες τιμές, τον υγιή και ανόθευτο ανταγωνισμό από την καθετοποίηση της αγοράς και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας.

