Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 09:50
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 09:09
ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01
Πότε θα στηθούν οι κάλπες; Οι τρεις επιλογές Μητσοτάκη
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
09/03/2026 - 12:55
Power Connect Day Greece: Η Sungrow αναδεικνύει τις προοπτικές των έργων και ESS στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 12:31
Η G7 θα συζητήσει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου - Ιστορικό άλμα στις τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 12:01
HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 11:22
Forvis Mazars: Η άνοδος του πετρελαίου δεν συνιστά ακόμη οικονομική κρίση
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/03/2026 - 11:15
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Η αλήθεια για τις τιμές των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 10:42
Δήμοι επενδύουν στη βιομάζα για ενέργεια, πρόληψη πυρκαγιών και κυκλική οικονομία – συμπεράσματα από την BIOMASS DAY 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 10:16
Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 09:41
Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:58
Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36
Η άνοδος του πετρελαίου αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα στο επιτελείο Τραμπ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:32

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»

Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
Newsroom
Δευτέρα, 09/03/2026 - 08:58

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας, στις συμφωνίες για αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας, αλλά και στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Mega και στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», με τους δημοσιογράφους Στέλλα Γκαντώνα και Ντίνο Σιωμόπουλο.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι κανείς δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος από ένα παρατεταμένο πόλεμο, «ειδικά όταν εξελίσσεται με τέτοιο μη προβλέψιμο τρόπο», τονίζοντας ότι «γι’ αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για μία χώρα να έχει δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα και αποτρεπτική δύναμη».

Ερωτηθείς για την ενεργειακή επάρκεια της Ελλάδας, ο Υπουργός επανέλαβε ότι, ειδικά για το φυσικό αέριο, οι ροές αυτή τη στιγμή είναι κανονικές, επισημαίνοντας ότι «έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, σε μια παρατεταμένη κρίση, αυτό που θα μας επηρεάσει δεν είναι η ασφάλεια εφοδιασμού, αλλά η συνέπεια της παρατεταμένης κρίσης στις τιμές».

Επίσης, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ότι σκέφτεται να διακόψει εντελώς τις ροές ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι οι απειλές αυτές επιβεβαιώνουν την ορθότητα της επιλογής της ΕΕ για πλήρη απεξάρτηση από τη Ρωσία.

Αναφερόμενος στα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση προκειμένου να μην υπάρξουν μεγάλες ανατιμήσεις στην αγορά, επανέλαβε ότι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει σε όλες τις κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει, ότι παίρνει εγκαίρως μέτρα που στηρίζουν τον Έλληνα πολίτη. Και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, όπως στην περίπτωση του κορωνοϊού, έτσι και τώρα «θα αναζητηθούν λύσεις, ή θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις και πρωτοβουλίες που να έχουν πανευρωπαϊκό χαρακτήρα».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κλήθηκε να σχολιάσει και τις χθεσινές δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με τις τιμές ενέργειας της χώρας μας, αλλά και τους χαρακτηρισμούς που εξαπέλυσε εναντίον του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη: «Ένας τέως εκλεγμένος πρωθυπουργός, σχολιάζει άκρως υποτιμητικά, με τοξικότητα, τον δύο φορές εκλεγμένο πρωθυπουργό. Δηλαδή, ξαναγυρνάμε στη ρητορική του “ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο”», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου.

Και αναφερόμενος στα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Τσίπρας για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, είπε ότι τα μόνα στοιχεία που μπορεί να επικαλείται κάποιος, είναι αυτά της Eurostat, τα οποία κατέθεσε και ο πρωθυπουργός στη Βουλή και σύμφωνα με τα οποία, είμαστε κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στις τιμές: «Είναι αυτό αρκετό; Όχι. Δεν είναι. Θέλουμε να έχουμε το φθηνότερο δυνατό ρεύμα», διευκρίνισε ο Υπουργός.

Ο κ. Παπασταύρου μίλησε επίσης, για τις συμβάσεις με τη Chevron, που συζητούνται ήδη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, επαναλαμβάνοντας ότι με τις συμφωνίες αυτές δεν εκχωρείται «κανένα κυριαρχικό δικαίωμα και ό,τι να συμβεί περνάει από την αποκλειστική δικαιοδοσία της Ελλάδας. Η σύμβαση αυτή, αν κάνει κάτι, είναι να δυναμώνει την Ελλάδα. Μας κάνει πιο ισχυρούς. Σε μια περίοδο μεγάλης κρίσης το να μπορέσει η Πατρίδα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον των παιδιών μας».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης 09 Μαρτίου 2026
Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης 09 Μαρτίου 2026
Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στην Ουάσιγκτον ο ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ουάσιγκτον ο ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου

Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron

Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα

Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο

Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων

Στ. Παπασταύρου από το Future Minerals Forum: Το ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου από το Future Minerals Forum: Το ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο