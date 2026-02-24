Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της HENGAS για τον Δήμο Διστόμου, Αράχοβας, Αντίκυρας

Ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου (Γ-9717) της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Διστόμου, Αράχοβας, Αντίκυρας

Η εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, ΟΤ 36, ΝΒ7, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 57022, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ I-410763/11.02.2026 (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΑΕΥ Γ-9717) αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου για τον Δήμο Διστόμου, Αράχοβας, Αντίκυρας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).

Το προτεινόμενο δίκτυο για την τροφοδότηση της περιοχής της Δημοτικής κοινότητας Αραχόβης, θα αποτελείται από ένα σύστημα αγωγών χαμηλής πίεσης (4 bar) και από ένα σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG station) δυναμικότητας 2.000Nm3/h, με δυνατότητα διπλασιασμού της δυναμικότητας εφόσον αυτό απαιτηθεί. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα μεταφέρεται από τη Ρεβυθούσα με ειδικά βυτία. Παράλληλα, ο σταθμός θα διαθέτει κατάλληλη τεχνική διαμόρφωση για μελλοντική υποδοχή και έγχυση βιομεθανίου.

Το δίκτυο αγωγών χαμηλής πίεσης (4bar) θα αποτελείται από τρείς επιμέρους διακριτούς τομείς: α) Δίκτυο αγωγών διατομής Φ160, το οποίο θα συνδέει τον σταθμό αποσυμπίεσης φυσικού αερίου με το δίκτυο διανομής, β) Δίκτυο αγωγών διατομής Φ125, το οποίο θα αποτελεί το Κεντρικό Δίκτυο και θα εξυπηρετεί τους βασικούς μεγαλύτερους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές και γ) Δίκτυο αγωγών διατομής Φ63, το οποίο θα συνδέεται στο Κεντρικό Δίκτυο και θα χρησιμοποιείται για την πύκνωση του Δικτύου και την εξυπηρέτηση παράπλευρων περιοχών

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΑΕΥ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.