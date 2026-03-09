Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απείλησαν σήμερα να στοχοθετήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ συνεχίσει να πλήττει τις ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Οι κυβερνήσεις των ισλαμικών χωρών οφείλουν να προειδοποιήσουν το ταχύτερο την εγκληματική Αμερική και το άγριο σιωνιστικό καθεστώς εναντίον τέτοιων δειλών και απάνθρωπων δράσεων», ανακοίνωσε το κεντρικό γενικό επιτελείο Χάταμ αλ-Ανμπίγια, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Διαφορετικά, παρόμοια μέτρα θα ληφθούν στην περιοχή και, αν μπορείτε να αντέξετε ένα πετρέλαιο πάνω από 200 δολάρια το βαρέλι, συνεχίστε αυτό το παιγνίδι», απείλησε.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι τουλάχιστον 104 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίσθηκαν από την αμερικανική επίθεση σε ιρανικό πολεμικό πλοίο την περασμένη εβδομάδα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα.

Αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε τη φρεγάτα Dena την Τετάρτη στον Ινδικό Ωκεανό, σε απόσταση περίπου 19 ναυτικών μιλίων ανοικτά του λιμανιού Γκάλε στη νότια Σρι Λάνκα, σκοτώνοντας δεκάδες ναύτες και διευρύνοντας θεαματικά την καταδίωξη από την Ουάσινγκτον των πλοίων του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.