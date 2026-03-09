Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 09:50
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 09:09
ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01
Πότε θα στηθούν οι κάλπες; Οι τρεις επιλογές Μητσοτάκη
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
09/03/2026 - 12:55
Power Connect Day Greece: Η Sungrow αναδεικνύει τις προοπτικές των έργων και ESS στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 12:31
Η G7 θα συζητήσει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου - Ιστορικό άλμα στις τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 12:01
HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 11:22
Forvis Mazars: Η άνοδος του πετρελαίου δεν συνιστά ακόμη οικονομική κρίση
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/03/2026 - 11:15
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Η αλήθεια για τις τιμές των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 10:42
Δήμοι επενδύουν στη βιομάζα για ενέργεια, πρόληψη πυρκαγιών και κυκλική οικονομία – συμπεράσματα από την BIOMASS DAY 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 10:16
Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 09:41
Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:58
Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36
Η άνοδος του πετρελαίου αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα στο επιτελείο Τραμπ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:32

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
Newsroom
Δευτέρα, 09/03/2026 - 08:55

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απείλησαν σήμερα να στοχοθετήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ συνεχίσει να πλήττει τις ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Οι κυβερνήσεις των ισλαμικών χωρών οφείλουν να προειδοποιήσουν το ταχύτερο την εγκληματική Αμερική και το άγριο σιωνιστικό καθεστώς εναντίον τέτοιων δειλών και απάνθρωπων δράσεων», ανακοίνωσε το κεντρικό γενικό επιτελείο Χάταμ αλ-Ανμπίγια, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Διαφορετικά, παρόμοια μέτρα θα ληφθούν στην περιοχή και, αν μπορείτε να αντέξετε ένα πετρέλαιο πάνω από 200 δολάρια το βαρέλι, συνεχίστε αυτό το παιγνίδι», απείλησε.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι τουλάχιστον 104 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίσθηκαν από την αμερικανική επίθεση σε ιρανικό πολεμικό πλοίο την περασμένη εβδομάδα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα.

Αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε τη φρεγάτα Dena την Τετάρτη στον Ινδικό Ωκεανό, σε απόσταση περίπου 19 ναυτικών μιλίων ανοικτά του λιμανιού Γκάλε στη νότια Σρι Λάνκα, σκοτώνοντας δεκάδες ναύτες και διευρύνοντας θεαματικά την καταδίωξη από την Ουάσινγκτον των πλοίων του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο 06 Μαρτίου 2026
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη 10 Μαρτίου 2026
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη

