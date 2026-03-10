ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
Newsroom
Τρίτη, 10/03/2026 - 08:39

Την αποχώρηση του Αριστοτέλη Χαντάβα από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) ανακοίνωσε η Principia. Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος θα ανακοινωθεί σύντομα

Η Principia - της οποίας μέτοχοι είναι η Enel SpA και funds τα οποία διαχειρίζεται η Macquarie Asset Management - ανακοινώνει την αποχώρηση του Αριστοτέλη Χαντάβα από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), με ισχύ από τις 27 Μαρτίου 2026.

Ο Αριστοτέλης Χαντάβας εντάχθηκε στην εταιρεία το 2018 ως Head of Europe Area της Enel Green Power και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μετεξέλιξη της εταιρείας στη σημερινή Principia, μετά την εξαγορά της από funds που διαχειρίζεται η Macquarie Asset Management.

Η Principia ευχαριστεί θερμά τον Αριστοτέλη Χαντάβα για τη συμβολή του στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της εταιρείας και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας

