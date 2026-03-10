ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σήμερα στο Παρίσι η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια με τη συμμετοχή και του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 10:10
Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 09:50
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 09:09
ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01
Πότε θα στηθούν οι κάλπες; Οι τρεις επιλογές Μητσοτάκη
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
09/03/2026 - 12:55
Power Connect Day Greece: Η Sungrow αναδεικνύει τις προοπτικές των έργων και ESS στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 12:31
Η G7 θα συζητήσει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου - Ιστορικό άλμα στις τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 12:01
HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 11:22
Forvis Mazars: Η άνοδος του πετρελαίου δεν συνιστά ακόμη οικονομική κρίση
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/03/2026 - 11:15
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Η αλήθεια για τις τιμές των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 10:42
Δήμοι επενδύουν στη βιομάζα για ενέργεια, πρόληψη πυρκαγιών και κυκλική οικονομία – συμπεράσματα από την BIOMASS DAY 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 10:16
Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 09:41
Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:58
Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36

Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 10/03/2026 - 08:16

Το πολιτικό θέατρο του παραλόγου που παίζεται στις πλάτες των Ελλήνων καταναλωτών με φόντο τις αντλίες των πρατηρίων έχει ξεπεράσει κάθε όριο προκλητικότητας, καθώς η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δει τον «ελέφαντα στο δωμάτιο».

Ενώ ο πολίτης βλέπει το εισόδημά του να εξατμίζεται πριν καν γεμίσει το ρεζερβουάρ, το οικονομικό επιτελείο ανασύρει από το συρτάρι το πολυφορεμένο πυροτέχνημα του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας και των βενζινοπωλών, μια κίνηση που στερείται κάθε ουσίας και χρησιμεύει μόνο ως επικοινωνιακό ανάχωμα στην οργή της κοινωνίας.

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να στοχοποιούνται τα ψίχουλα του κέρδους της εφοδιαστικής αλυσίδας, που με το ζόρι αγγίζουν το 8%-10% της τελικής τιμής, όταν το ίδιο το κράτος λειτουργεί ως ο μεγαλύτερος και πιο αδίστακτος μεσάζοντας, εισπράττοντας τη μερίδα του λέοντος μέσα από μια ληστρική φορομπηχτική πολιτική.

Η σκληρή πραγματικότητα, την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να αποσιωπήσει με επικοινωνιακά τεχνάσματα, κρύβεται στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στον ΦΠΑ, που μαζί μετατρέπουν ένα βασικό αγαθό σε προϊόν πολυτελείας.

Αν υπήρχε έστω και ψήγμα πολιτικής βούλησης για πραγματική ελάφρυνση, η λύση είναι μπροστά στα μάτια μας και είναι απόλυτα κοστολογημένη.

Είναι η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα κατώτατα επίπεδα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στα 0,359 ευρώ το λίτρο από τα εξωφρενικά 0,70 ευρώ που επιβάλλονται σήμερα, που θα οδηγούσε αυτόματα σε μια ανακούφιση της τάξης των 0,36 ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη.

Αυτή η κίνηση, σε συνδυασμό με μια γενναία μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από το ασφυκτικό 24%, θα δρούσε πολλαπλασιαστικά, αφού ο ΦΠΑ στην Ελλάδα επιβάλλεται προκλητικά ακόμα και πάνω στον ήδη πληρωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο διπλής φορολόγησης που δεν συναντάται σε καμία άλλη σοβαρή οικονομία.

Αντί όμως για αυτή την αυτονόητη δημοσιονομική τομή, η κυβέρνηση προτιμά να συντηρεί έναν μηχανισμό αφαίμαξης που κρατά τις τιμές τεχνητά ψηλά, αρνούμενη να αποχωριστεί τα σίγουρα έσοδα που της εξασφαλίζει η ακρίβεια.

Το να μιλάμε για πλαφόν στο κέρδος των εταιρειών εμπορίας και των πρατηριούχων που εισπράττουν μαζί το 10% της τελικής τιμής των καυσίμων, όταν το κράτος εισπράττει σχεδόν το 60% της τιμής σε φόρους και τα διυλιστήρια το 30%, είναι ένας εμπαιγμός που προσβάλλει τη νοημοσύνη μας.

Είναι μια πολιτική επιλογή που προστατεύει τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού εις βάρος της επιβίωσης των νοικοκυριών και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αποδεικνύοντας ότι το δόγμα της «εισπρακτικής αποτελεσματικότητας» προηγείται πάντα της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Όσο η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει τους έμμεσους φόρους που πλήττουν οριζόντια τους πάντες, κάθε άλλη εξαγγελία για έλεγχο των τιμών θα παραμένει μια κούφια υπόσχεση και μια προσπάθεια μετατόπισης ευθυνών από τον πραγματικό υπαίτιο της ακρίβειας, που δεν είναι άλλος από την ίδια την κυβερνητική φορομπηχτική «βουλιμία».

