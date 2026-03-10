Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας

Στο επίκεντρο βρίσκεται τόσο η άνοδος της τιμής του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι όσο και του φυσικού αερίου στα 56 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα.

Σε ετοιμότητα για ενεργοποίηση μέτρων ανακούφισης από το κόστος ενέργειας που θα μπορούσαν να φθάσουν ακόμη και τα 600 εκατ. ευρώ βρίσκεται η κυβέρνηση εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή διαρκέσει για περισσότερο των πέντε εβδομάδων και η τιμή του πετρελαίου διατηρηθεί για ένα μήνα στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Σε κυβερνητική σύσκεψη που έγινε χθες με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών στο Μέγαρο Μαξίμου, εξετάσθηκαν οι οικονομικές συνέπειες της νέας ανόδου στις τιμές της ενέργειας και την εξέταση πιθανών παρεμβάσεων για τη στήριξη των πολιτών. Στο επίκεντρο βρέθηκε τόσο η άνοδος της τιμής του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι όσο και του φυσικού αερίου στα 56 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα.

Αν και στη σύσκεψη δεν υπήρξε κάποια άμεση απόφαση για την ανακοίνωση νέων μέτρων πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τραπέζι της συζήτησης εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, μέτρα που είχαν εφαρμοστεί και στο παρελθόν, κυρίως κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής συγκεκριμένη απόφαση για την επαναφορά τους.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, μεταξύ των μέτρων που είχαν υιοθετηθεί ήταν η προπληρωμένη κάρτα για την αγορά καυσίμων κίνησης (fuel pass), ύψους 300 εκατ. ευρώ, η επιστροφή μέρους της αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά με εισόδημα έως 45.000 ευρώ μέσω του power pass, ύψους 296 εκατ. ευρώ, καθώς και η επιδότηση 200 ευρώ προς τους οδηγούς ταξί τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, μέτρο συνολικού ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Πέρα από αυτό το ενεργειακό πακέτο, από τον Φεβρουάριο 2023 έως τον Οκτώβριο 2023 η κυβέρνηση παρείχε οικονομική ενίσχυση σε περίπου 2,8 εκατ. νοικοκυριά με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης των τιμών (market pass) με κόστος 755 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, είναι άγνωστο το εάν η κυβέρνηση θα προχωρήσει και σε αυτή τη φάση σε market pass.

Στη βάση αυτή η προσοχή της κυβέρνησης είναι στραμμένη σήμερα στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Ενέργειας των χωρών της G7 που έχει ως αντικείμενο την πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά που προκάλεσε η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν. Στην ομάδα των επτά συμμετέχουν ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αμερικανική πλευρά εκτιμά ότι μια κοινή απελευθέρωση μεταξύ 300 και 400 εκατομμυρίων βαρελιών θα ήταν κατάλληλη για τη σταθεροποίηση της αγοράς. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 25% έως 30% των συνολικών στρατηγικών αποθεμάτων που διαθέτουν οι χώρες της ομάδας, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια.