Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σήμερα στο Παρίσι η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια με τη συμμετοχή και του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 10:10
Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 09:50
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 09:09
ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01
Πότε θα στηθούν οι κάλπες; Οι τρεις επιλογές Μητσοτάκη
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
09/03/2026 - 12:55
Power Connect Day Greece: Η Sungrow αναδεικνύει τις προοπτικές των έργων και ESS στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 12:31
Η G7 θα συζητήσει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου - Ιστορικό άλμα στις τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 12:01
HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 11:22
Forvis Mazars: Η άνοδος του πετρελαίου δεν συνιστά ακόμη οικονομική κρίση
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/03/2026 - 11:15
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Η αλήθεια για τις τιμές των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 10:42
Δήμοι επενδύουν στη βιομάζα για ενέργεια, πρόληψη πυρκαγιών και κυκλική οικονομία – συμπεράσματα από την BIOMASS DAY 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 10:16
Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 09:41
Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:58
Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36

Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Newsroom
Δευτέρα, 09/03/2026 - 09:41

Έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Οικονομίας G7 σήμερα το μεσημέρι στη βελγική πρωτεύουσα

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, καθώς και στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Οικονομικών της G7 που θα προηγηθεί της συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή που ήδη προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, αναμένεται να κυριαρχήσει στις σημερινές συζητήσεις στο Eurogroup. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εξετάσουν τις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας και στον πληθωρισμό, καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών, σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Στη βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα στις συνεδριάσεις του Eurogroup.

Τα βασικά θέματα που θα εξετάσει το ECOFIN

Στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης του ECOFIN, πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα βρεθεί η δέσμη μέτρων για την ολοκλήρωση και την ενίσχυση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU). Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, στη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις και στη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα εξετάσουν επίσης τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο της συνεχιζόμενης ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, όπως και τη συνέχιση της ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής στήριξης προς τη χώρα.

Στο ECOFIN θα συνεχιστούν ακόμη οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις για την επικείμενη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20, καθώς και για τις εαρινές συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

