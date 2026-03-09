ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:58
Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36
Η άνοδος του πετρελαίου αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα στο επιτελείο Τραμπ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:32
«Κλειδώνει» το Fuel Pass 3 - Θα κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η βενζίνη «έκαψε» την αύξηση του κατώτατου μισθού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:07
Η κρίση στον Κόλπο εκτοξεύει τις τιμές του φυσικού αερίου με τα αποθέματα σε χαμηλά 5ετίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:05
ΕΒΙΚΕΝ: Ζητά επιτάχυνση των νησιωτικών διασυνδέσεων και διαφάνεια για το έλλειμμα ΥΚΩ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:01
Η χειμωνιάτικη συνήθεια που ανανεώνει το σπίτι σε μόλις 5 λεπτά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/03/2026 - 06:41
Πόσο ζεστό νερό χρησιμοποιούν τα πλυντήρια πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/03/2026 - 06:41
Ακριβότερα καύσιμα, πιέσεις στα τρόφιμα, συναγερμός σε τράπεζες και τουρισμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:59
Πώς να παραμείνετε ζεστοί χωρίς να ανεβάσετε τον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Δέκα σημάδια πως το σπίτι σας έχει σοβαρό ηλεκτρολογικό πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Πόσο «καίει» πραγματικά το αερόθερμο: Έτσι θα το υπολογίσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Γιατί η Γερμανία θέλει να κόψει τις επιδοτήσεις μικρών φωτοβολταϊκών;
ΚΟΣΜΟΣ
08/03/2026 - 07:59
Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34

Γιάννης Τριήρης: Η βενζίνη «έκαψε» την αύξηση του κατώτατου μισθού
Γιάννης Τριήρης
Δευτέρα, 09/03/2026 - 08:07

Η αστραπιαία αύξηση των τιμών των καυσίμων, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, «έκαψε» την αύξηση του κατώτατου μισθού πριν καν αυτή πιστωθεί στους λογαριασμούς των εργαζομένων, μετατρέποντας μια πολυδιαφημισμένη εισοδηματική ανάσα σε οικονομική ασφυξία.

Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν στην πλειοψηφία τους τα νοικοκυριά στην Ελλάδα του 2026, όπου οι γεωπολιτικοί τριγμοί στη Μέση Ανατολή γίνονται το τέλειο πρόσχημα για μια νέα επιδρομή στις τσέπες των πολιτών.

Ο εργαζόμενος που περίμενε μια μικρή ενίσχυση για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, διαπιστώνει σήμερα ότι τα επιπλέον ευρώ που θα δει τον Απρίλιο με την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού, έχουν ήδη γίνει καπνός στις καθημερινές διαδρομές για τη δουλειά και στις ανατιμήσεις των βασικών αγαθών.

Με τον κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ και την επικείμενη αύξηση να τον οδηγεί στα 910-920 ευρώ, η απόσταση από την αξιοπρεπή διαβίωση παραμένει χαοτική, καθώς η ακρίβεια τρέχει με ταχύτητες που καμία κυβερνητική εξαγγελία δεν μπορεί να προλάβει.

Όταν η αμόλυβδη στην Ελλάδα κινείται σταθερά σε απαγορευτικά επίπεδα, η ονομαστική αύξηση των 30-40 ευρώ στον μισθό αντιστοιχεί σε λιγότερο από ένα γεμάτο ρεζερβουάρ τον μήνα. Στην ουσία, η κυβέρνηση δίνει με το ένα χέρι ψίχουλα, ενώ η ακρίβεια των καυσίμων και η φορολογία παίρνουν πίσω τα διπλάσια πριν καν φτάσουν στην τσέπη του δικαιούχου.

Το πιο προκλητικό στοιχείο αυτής της κρίσης παραμένει η κατεύθυνση των κρατικών ελέγχων. Παρακολουθούμε μια επικοινωνιακή παράσταση όπου τα κλιμάκια εξαντλούν την αυστηρότητά τους σε συνοικιακά πρατήρια, την ώρα που η πραγματική πηγή του προβλήματος, τα διυλιστήρια, παραμένει στο απυρόβλητο. Ενώ οι διεθνείς τιμές παρουσιάζουν διακυμάνσεις, τα εγχώρια διυλιστήρια εφαρμόζουν μια πολιτική αστραπιαίας ενσωμάτωσης των αυξήσεων και προκλητικής καθυστέρησης των μειώσεων, συσσωρεύοντας κέρδη-μαμούθ.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδεικνύει μια ακατανόητη εμμονή στη διατήρηση των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ) και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα ύψη, αρνούμενη πεισματικά να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση.

Με το πρόσχημα της δημοσιονομικής σταθερότητας, το κράτος λειτουργεί ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της ακρίβειας, εισπράττοντας υπερέσοδα από τον ΦΠΑ πάνω στις ήδη διογκωμένες τιμές. Αυτή η φορολογική ακαμψία πλήττει δυσανάλογα τους χαμηλόμισθους, οι οποίοι βλέπουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους να επιστρέφει στα κρατικά ταμεία μέσω της κατανάλωσης βασικών ειδών, την ίδια στιγμή που οι μεγάλες επιχειρήσεις ενέργειας προστατεύονται από ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Η σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι αμείλικτη και εκθέτει την εγχώρια αδράνεια. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά στις πρώτες θέσεις των πιο ακριβών χωρών στη βενζίνη, παρά το γεγονός ότι διαθέτει από τις χαμηλότερες αγοραστικές δυνάμεις στην Ένωση.

Είναι εξοργιστικό να βλέπουμε εργαζόμενους σε χώρες με υπερδιπλάσιους μισθούς, όπως η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, η Κύπρος, να πληρώνουν φθηνότερα καύσιμα από τον Έλληνα που παλεύει να επιβιώσει με 900 ευρώ.

Αυτή η δυσαναλογία δεν οφείλεται μόνο στον πόλεμο, αλλά στην άρνηση της κυβέρνησης να παρέμβει ουσιαστικά στη ρίζα της τιμολόγησης και να ελέγξει τα περιθώρια κέρδους των μεγάλων πετρελαϊκών ομίλων, επιλέγοντας αντίθετα να ρίχνει «στάχτη στα μάτια» των πολιτών με ελέγχους στο τελευταίο στάδιο της αλυσίδας.

Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται μόνο στο αυτοκίνητο, καθώς το υψηλό κόστος των καυσίμων λειτουργεί ως ντόμινο που γκρεμίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και στο σούπερ μάρκετ.

Κάθε αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης μετακυλύετε αμέσως στις τιμές των βασικών αγαθών, πυροδοτώντας τον πληθωρισμό.

Ο συνδυασμός των χαμηλών μισθών με το υψηλό ενεργειακό κόστος δημιουργεί μια οικονομική ασφυξία που καμία λογιστική αύξηση δεν μπορεί να θεραπεύσει.

Αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να στηρίξει την κοινωνία, πρέπει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από τις διεθνείς συγκυρίες και την εισπρακτική της εμμονή, τολμώντας τη σύγκρουση με τα εγχώρια καρτέλ και τη μείωση των φόρων που στραγγαλίζουν την αγορά.

Ο κατώτατος μισθός δεν πρέπει να είναι ένας αριθμός για τα δελτία ειδήσεων, αλλά ένα εργαλείο επιβίωσης που σήμερα έχει «καεί» ολοσχερώς.

