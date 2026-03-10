Φον ντερ Λάιεν: Στρατηγικό σφάλμα η απόφαση για την μείωση του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας στην ενεργειακή παραγωγή στην ΕΕ

Η απόφαση για την μείωση της πυρηνικής ενέργειας στο μίγμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στρατηγικό σφάλμα, δεδομένου ότι η ΕΕ δεν είναι παραγωγός πετρελαίου ή φυσικού αερίου, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της στην διάσκεψη κορυφής για τη πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι.

«Η μείωση αυτή στο μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας ήταν επιλογή. Πιστεύω ότι ήταν ένα στρατηγικό σφάλμα η Ευρώπη να γυρίσει την πλάτη σε μία αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή, χαμηλών εκπομπών πηγή ενέργειας», είπε.

Η πυρηνική ενέργεια αντιπροσώπευε το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1990 και σήμερα έχει περιορισθεί σχεδόν στο 15%, παραδέχθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων για να μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, ανακοίνωσε.

«Είμαστε μάρτυρες μίας παγκόσμιας επιστροφής στην πυρηνική ενέργεια. Και η Ευρώπη θέλει να συμμετάσχει σε αυτό», πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοινώνοντας την διάθεση από την ΕΕ του ποσού των 200 εκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση επενδύσεων στην ανάπτυξη των μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων (Small Modular Reactors - SMR).

Το ποσόν θα προέλθει από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θέλουμε αυτή η νέα τεχνολογία να βρίσκεται σε επιχειρησιακό στάδιο στις αρχές της δεκαετίας του 2030», διευκρίνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή αποτελεί «σκληρή υπενθύμιση» του βαθμού στον οποίο η Ευρώπη είναι ευάλωτη ως εισαγωγέας ορυκτών καυσίμων, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν υπογραμμίζοντας την σημασία της αύξησης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και πυρηνικούς αντιδραστήρες.