Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:43
Η METLEN φέρνει τη νέα γενιά μηχανικών στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλουργίας – «Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων» για 2η χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 15:07
Κυριάκος Μητσοτάκης από τη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια: Είναι σαφές ότι η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:00
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 5,3% για τον Ιανουάριο του 2026 παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 14:31
Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 13:48
Φον ντερ Λάιεν: Στρατηγικό σφάλμα η απόφαση για την μείωση του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας στην ενεργειακή παραγωγή στην ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 13:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Χάος στην τηλεμέτρηση του ΔΕΔΔΗΕ – Εξωφρενικοί λογαριασμοί πνίγουν οικονομικά τους αγρότες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 12:53
Πρόεδρος ΕΤΕπ για την ενεργειακή κρίση: Είμαστε σε καλύτερη θέση από το 2022
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 12:21
Πτώση 15% στην Τιμή του Ευρωπαϊκού Φυσικού Αερίου μετά τις Δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για το Τέλος του Πολέμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 11:46
Α. Σπυρόπουλος: Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 11:19
Σήμερα στο Παρίσι η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια με τη συμμετοχή και του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 10:10
Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 09:50
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 09:09
ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01
Πότε θα στηθούν οι κάλπες; Οι τρεις επιλογές Μητσοτάκη
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
09/03/2026 - 12:55
Power Connect Day Greece: Η Sungrow αναδεικνύει τις προοπτικές των έργων και ESS στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 12:31

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών

Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών
Newsroom
Τρίτη, 10/03/2026 - 13:48

Ενθάρρυνση της τηλεργασίας, περιορισμός της χρήσης αερίου στα εστιατόρια, πλαφόν στις τιμές στα πρατήρια: πολλές χώρες, και κυρίως στην Ασία που εξαρτώνται πολύ από τους υδρογονάνθρακες του Κόλπου, λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι οικονομικές επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πλαφόν στις τιμές

Προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ η Ταϊβάν ανακοίνωσε σήμερα την ενεργοποίηση ενός έκτακτου μηχανισμού που επιτρέπει την απορρόφηση κατά 60% της αύξησης της τιμής και μειώσεις στον φόρο επί των πετρελαϊκών προϊόντων.

«Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να μειώσουμε το οικονομικό βάρος στους πολίτες», δήλωσε ο πρωθυπουργός Τσο Γιουνγκ- τάι.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, χθες Δευτέρα η Νότια Κορέα είχε ανακοινώσει «ένα σύστημα επιβολής πλαφόν στις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων».

Η Ταϊλάνδη επέβαλε πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου κίνησης για 15 ημέρες, ενώ η Κροατία και η Ουγγαρία από σήμερα υιοθέτησαν ανώτατες τιμές πώλησης της βενζίνης και του ντίζελ.

Το Βιετνάμ κατήργησε ως τα τέλη Απριλίου τους δασμούς στις εισαγωγές καυσίμων.

Τηλεργασία και κλειστά πανεπιστήμια

Σήμερα οι αρχές της Ταϊλάνδης κάλεσαν τους δημόσιους υπαλλήλους να προτιμήσουν την τηλεργασία, εφόσον είναι δυνατό, και ζήτησαν να περιοριστεί στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στα δημόσια κτίρια προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια.

Η χώρα είχε επισημάνει την προηγούμενη εβδομάδα ότι διαθέτει επαρκή αποθέματα πετρελαίου για δύο μήνες, αλλά ανέστειλε τις εξαγωγές προκειμένου να τα διατηρήσει.

Στο Βιετνάμ οι αρχές ενθάρρυναν τις εταιρείες να προτιμήσουν την τηλεργασία «στο μέτρο που είναι δυνατό» και κάλεσαν τους κατοίκους να προτιμούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς, το ποδήλατο ή να μοιράζονται το αυτοκίνητό τους με άλλους.

Χιλιάδες δικυκλιστές έκαναν ουρές σήμερα στα πρατήρια βενζίνης, όπου οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 20% από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Στις Φιλιππίνες οι κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν υιοθετήσει από χθες την εβδομάδα εργασίας τεσσάρων ημερών.

Στο Μπανγκλαντές για να περιοριστεί η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα πανεπιστήμια θα κλείσουν νωρίτερα για το Ραμαζάνι.

Περιορισμοί στο φυσικό αέριο

Η Ινδία, η δεύτερη μεγαλύτερη εισαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως, αποφάσισε να αυξήσει την παραγωγή αερίου για το μαγείρεμα, αλλά δίνοντας προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των ιδιωτών, προς μεγάλη απογοήτευση των εστιατορίων και των ξενοδοχείων.

Σήμερα η Εθνική Ένωση Εστιατορίων Ινδίας παρατήρησε ότι αυτή η απόφαση οδήγησε τους προμηθευτές LNG να ανακοινώσουν την αναστολή των παραδόσεων στα καταστήματα εστίασης. «Οποιαδήποτε διακοπή στον ανεφοδιασμό θα προκαλέσει το καταστροφικό κλείσιμο της πλειονότητας των εστιατορίων», κατήγγειλε.

Ανεφοδιασμός από τα πρατήρια με το δελτίο

Το Μπανγκλαντές έχει θέσει από την Κυριακή όριο στην ποσότητα των καυσίμων που μπορούν να αγοράσουν οι πολίτες με αποτέλεσμα να προκληθεί συνωστισμός μπροστά από τα πρατήρια και βίαιες συμπλοκές μεταξύ πελατών.

Ο στρατός έχει αναπτυχθεί από σήμερα στις κεντρικές αποθήκες πετρελαίου, ενώ η αστυνομία πραγματοποιεί περιπολία γύρω από τα πρατήρια.

Η χώρα έχει αρχίσει να αγοράζει ντίζελ από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ινδία, με αξιωματούχους να εκτιμούν ότι διαθέτει επαρκή αποθέματα για περίπου έναν μήνα, ενώ γίνονται προετοιμασίες για 30 ακόμη ημέρες.

Επιπλέον προϋπολογισμός

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας ξεκίνησε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, όμως η Νότια Κορέα ήδη εξετάζει έναν επιπλέον προϋπολογισμό για να χρηματοδοτήσει μέτρα που θα απαλύνουν τις οικονομικές επιπτώσεις.

«Θα χρησιμοποιήσουμε πλήρως τον ήδη υπάρχοντα προϋπολογισμό και, αν είναι απαραίτητο, θα εξετάσουμε ενεργά την εφαρμογή επιπλέον μέτρων», δήλωσε ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Οικονομικών Κου Γιουν- σεόλ.

Προσαρμογή της προμήθειας

Για να διασφαλίσει την προμήθεια LNG, η Ταϊβάν έχει ενεργοποιήσει ένα σχέδιο προσαρμογής, με την Ταϊπέι να ισχυρίζεται ότι έχει εξασφαλίσει τον εφοδιασμό του νησιού για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εξασφάλισε την «επείγουσα παράδοση» 4 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου μέσω λιμανιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρακάμπτοντας το Στενό του Χορμούζ.

Εν τω μεταξύ, η Ινδία συνεχίζει να εισάγει φυσικό αέριο από τη Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες Δευτέρα ότι είναι έτοιμος να προμηθεύσει τις ευρωπαϊκές χώρες με πετρέλαιο και φυσικό αέριο εάν ταχθούν υπέρ μιας «βιώσιμης και σταθερής συνεργασίας» με τη Μόσχα.

Χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων;

Οι χώρες της G7 δήλωσαν χθες έτοιμες «να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, περιλαμβανομένης της χρήσης των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου προκειμένου να σταθεροποιήσουν την αγορά», αν και δεν έλαβαν καμία συγκεκριμένη απόφαση.

Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Τόκιο εξετάζει το ενδεχόμενο αξιοποίησης των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Αυστηροποίηση των εξαγωγών

Σύμφωνα με το Bloomberg η Κίνα ζήτησε από τα κεντρικά διυλιστήριά της να αναστείλουν τις εξαγωγές ντίζελ και βενζίνης.

Η Ταϊλάνδη επίσης ανέστειλε τις εξαγωγές για να διατηρήσει τα αποθέματά της.

Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου 10 Μαρτίου 2026

