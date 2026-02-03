ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 15:48
Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/02/2026 - 15:26
Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 15:02
Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/02/2026 - 14:44
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 14:31
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 13:56
Σημαντικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/02/2026 - 13:16
Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 12:40
Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 12:00
Nτ. Τραμπ: Αν δεν κλειστεί συμφωνία με το Ιράν θα γίνουν «κακά πράγματα»
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 11:24
Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 10:58
IENE: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Απονομή των Βραβείων «Προμηθέας» 2026 σε Διακεκριμένα Στελέχη του Ενεργειακού Τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 10:20
ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 09:50
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός «παίκτης» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 09:06
Η Eldorado και η Foran συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο παραγωγό χρυσού και χαλκού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 08:50
Υπογράφηκε η συμφωνία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με την Sung Shin Rolling Stock Tehncology για παραγωγή τροχαίου υλικού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/02/2026 - 08:12
Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 08:11
Ρεκόρ ΑΠΕ, αλλά και 8η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική χονδρεμπορική αγορά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/02/2026 - 08:02
Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38
Ηλιακά πάνελ χωρίς ούτε ένα ευρώ επένδυση: Το νέο επαναστατικό μοντέλο leasing
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38
Τελικά βοηθάει το αλουμινόχαρτο πίσω από τα καλοριφέρ; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 06:38
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029

ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
Newsroom
Τρίτη, 03/02/2026 - 09:50

Η ΔΕΗ και η Cycling Greece (Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Ποδηλασίας του Υπουργείου Αθλητισμού) συνεχίζουν μαζί την πορεία του ΔΕΗ Tour of Hellas, μίας διοργάνωσης που αυξάνει τη δυναμική της και αποκτά σταθερά μεγαλύτερο αποτύπωμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη περσινή σεζόν, ο κορυφαίος διεθνής ποδηλατικός αγώνας της χώρας ανεβάζει... ταχύτητα για τα επόμενα χρόνια, με παράταση της συνεργασίας με τη ΔΕΗ ως μεγάλου χορηγού και ονοματοδότη έως το 2029, ενισχύοντας τη σταθερότητα, τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε: «Ο ΔΕΗ Tour of Hellas είναι μια διοργάνωση που εξελίσσεται διαρκώς και ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα του ελληνικού αθλητισμού. Με τη Cycling Greece, ως Οργανωτική Επιτροπή του Υπουργείου Αθλητισμού, δουλεύουμε συστηματικά ώστε ο Γύρος να μεγαλώνει κάθε χρόνο: να γίνεται πιο εξωστρεφής, πιο δυνατός, πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες. Η παράταση της συνεργασίας με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα, τη ΔΕΗ, έως το 2029 δημιουργεί σταθερότητα και προοπτική. Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη, προβάλλοντας την Ελλάδα μέσα από έναν σύγχρονο θεσμό, που προωθεί την άθληση, την ασφάλεια και το ποδήλατο ως βιώσιμη μετακίνηση. Ευχαριστούμε τη ΔΕΗ για τη σταθερή της συμβολή σε αυτή την κοινή προσπάθεια».

Η Cycling Greece, ως Οργανωτική Επιτροπή του Υπουργείου Αθλητισμού, υλοποιεί έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που εστιάζει στη διεθνή αξιοπιστία, την ασφάλεια, την εμπειρία για αθλητές και θεατές, καθώς και στη σύνδεση του ΔΕΗ Tour of Hellas με την κοινωνική συμμετοχή και τις σύγχρονες πολιτικές βιωσιμότητας.

Αναγνωρίζοντας την αξία του ποδηλάτου ως μέσου αθλητισμού και βιώσιμης μετακίνησης, η ΔΕΗ, για 5η συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνει τη στήριξή της στον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029, διατηρώντας τον ρόλο του ονομαστικού και μεγάλου χορηγού του κορυφαίου διεθνούς ποδηλατικού αγώνα της χώρας.

Μέσα από τα ΔΕΗ fan zones και με κεντρικό μήνυμα «ΔΕΗ Power Up The Race», η ΔΕΗ δίνει και φέτος δυναμικό «παρών» με δράσεις ενημέρωσης και διαδραστικές εμπειρίες για το κοινό, αναδεικνύοντας τη σημασία του ποδηλάτου ως μέσου άθλησης, ψυχαγωγίας και βιώσιμης αστικής μετακίνησης, στο πλαίσιο της διαχρονικής της στήριξης στον ΔΕΗ Tour of Hellas και με όραμα για ένα καλύτερο και πιο πράσινο μέλλον για όλους.

Η γενική διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Δηλώνουμε υπερήφανοι που, ως ΔΕΗ, στηρίζουμε έως το 2029 τον ΔΕΗ Tour of Hellas, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή μας δέσμευση στη στήριξη αθλητικών θεσμών με μακροπρόθεσμο όραμα και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Για εμάς στη ΔΕΗ, η υποστήριξη μιας διοργάνωσης που προάγει τον αθλητισμό και τη βιώσιμη κινητικότητα, ενώ παράλληλα ενώνει πόλεις, περιφέρειες και ανθρώπους αναδεικνύοντας τις φυσικές ομορφιές της χώρας μας, αποτελεί στρατηγική επιλογή που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το όραμά μας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Ο Όμιλος ΔΕΗ στηρίζει ενεργά τον ΔΕΗ Tour of Hellas, ενισχύοντας τη δυναμική του ως ενός σταθερού, αξιόπιστου και διαρκώς εξελισσόμενου διεθνούς αθλητικού θεσμού. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες και να απολαύσουν στο μέγιστο τη μοναδική αυτή αθλητική εμπειρία».

