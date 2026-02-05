ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54
Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/02/2026 - 11:23
Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 10:55
Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 10:22
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 09:38
Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 09:04
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 08:37
Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Χαώδης η απόσταση μεταξύ κυβερνητικής ρητορικής και πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/02/2026 - 08:06
Ηλεκτροπαραγωγή: Οι περικοπές ΑΠΕ κράτησαν στάσιμες τις εκπομπές παρά το ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/02/2026 - 08:04
Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/02/2026 - 08:02
Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/02/2026 - 15:35
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Δεκέμβριος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 15:16
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/02/2026 - 14:40
Προδημοσίευση προγράμματος «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 14:13
ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:58
ΔΕΔΔΗΕ: Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:06

To ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης, στη συμβολή των οδών Ακακίου 4 και Ηπείρου, παρέδωσε στον Δήμο Αθηναίων η ΔΕΗ, στο πλαίσιο του στόχου της για ενίσχυση της αστικής βιωσιμότητας.

Το νέο ΔΕΗ MiniPark, με συνολική έκταση 424 τ.μ., αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο αναψυχής, που προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία για επισκέπτες κάθε ηλικίας και στοχεύει στη μείωση της θερμοκρασίας τοπικά, τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η διαμόρφωση του ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης, περιλαμβάνει νέο αστικό εξοπλισμό, σύγχρονο σύστημα άρδευσης και αναβαθμισμένες υποδομές που ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των επισκεπτών. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ έχει φροντίσει για την τοποθέτηση έξι ξύλινων καθιστικών και ενός ηλιακού καθιστικού με θύρα USB, φωτιστικών, σημείων παροχής νερού, καθώς και ειδικών υποδομών όπως φωλιές πουλιών και ποτίστρες ζώων, χώρο ανταλλαγής βιβλίων και χώρο δραστηριοτήτων για παιδιά με ένα σκάμμα άμμου και μία τρίλιζα, δημιουργώντας ένα φιλόξενο και ευχάριστο περιβάλλον για μικρούς και μεγάλους.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη φύτευση, με επιλογή ειδών που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα του πάρκου. Στον χώρο έχουν φυτευτεί 4 δέντρα (δύο ψευδοπιπεριές & δύο προύνοι), καθώς και πληθώρα θάμνων και καλλωπιστικών φυτών, μεταξύ των οποίων γκάουρα, γκαζάνια έρπουσα, μυρτιά, βερβέναμποναριένσις, τριανταφυλλιά iceberg, πενισέτουμ, φτέρη, λιριόπη, πλέκτρανθος, γκάουρα λευκό, σάλβια jamen sischerrypie, καθώς και αναρριχώμενα είδη όπως βουκαμβίλια. Οι νέες φυτεύσεις δημιουργούν χώρο πρασίνου που συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, ενώ το σύστημα άρδευσης εξασφαλίζει την ισορροπημένη συντήρησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενίσχυση του αστικού πρασίνου σε όλη τη χώρα

Το ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης προστίθεται στη λίστα των δεκαέξι πάρκων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε Δήμους της Αττικής, σε Μαρούσι, Πέραμα, Γέρακα, Άλιμο, Χαλάνδρι, Πειραιά, Αγία Παρασκευή, Κορυδαλλό, Πετρούπολη και Κηφισιά. Η ΔΕΗ έχει αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση συνολικά 25 ΔΕΗ MiniParks, σε όλη την επικράτεια σε σημεία που επιλέγονται σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους. Με μέσο όρο επιφάνειας τα 300 τ.μ., τα νέα αυτά σημεία αστικού πρασίνου σχεδιάζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και εντάσσονται αρμονικά στον ιστό της πόλης.

Βασικό στοιχείο των ΔΕΗ Mini Parks αποτελεί καιη φύτευση, με ποικιλία δέντρων, θάμνων, καλλωπιστικών και αναρριχώμενων φυτών που δημιουργούν μία μικρή όαση πρασίνου, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, τα ΔΕΗ Mini Parks διαθέτουν σύγχρονο σύστημα άρδευσης, το οποίο εξασφαλίζει τη σωστή συντήρηση και την αντοχή των φυτεύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ οι χωματουργικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί, εξασφαλίζουν σταθερότητα, λειτουργικότητα,αλλά και αισθητική αρμονία.

Πράσινες πρωτοβουλίες για καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων

Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, η ΔΕΗ υλοποιεί πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο και συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Τα ΔΕΗ Mini Parks εντάσσονται σε αυτή τη λογική, καθώς προσφέρουν πρακτικές λύσεις που συνδυάζουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση με την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.

