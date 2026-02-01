Πότε έρχεται το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» - Τα τελευταία νέα για τη νέα επιδότηση

Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω», ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, με επιχορήγηση έως 80% και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία, καλύπτει όχι μόνο ενεργειακές παρεμβάσεις αλλά και βασικές εργασίες αναβάθμισης

Το νέο πρόγραμμα για ανακαίνηση διαμερισμάτων και κατοικιών, το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» ανακοινώθηκε και επίσημα από τους υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ. Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα που δίνει επιδότηση έως 80% για εργασίες ανακαίνισης, από πλακάκια και υδραυλικά, μέχρι κουζίνες και πατώματα.

«Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, συνολικά για τη χώρα, και εγώ θα έλεγα ότι τώρα το βλέπουμε και στην Ευρώπη συνολικότερα, ως ανάγκη σε πάρα πολλές περιοχές με προγράμματα που έχουν πετύχει πολύ σε άλλα σημεία της ηπείρου και τα οποία εμείς έχουμε εμπνευστεί. Το νέο πρόγραμμα, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, με επιχορήγηση έως 80% και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία, καλύπτει όχι μόνο ενεργειακές παρεμβάσεις αλλά και βασικές εργασίες αναβάθμισης» τόνισε, ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Θέλουμε μια Ελλάδα όπου το σπίτι δεν είναι βάρος αλλά ευκαιρία και δημιουργική δύναμη. Μια χώρα στην οποία το κράτος δεν στέκεται απέναντι στον ιδιοκτήτη, αλλά δίπλα του, ως εγγυητής σταθερότητας. Γιατί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης είναι το θεμέλιο μιας υγιούς αγοράς ακινήτων, αλλά και μιας κοινωνίας με ασφάλεια, συνοχή και προοπτική, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης. «Στην Ελλάδα το ακίνητο δεν ήταν ποτέ απλώς μία επένδυση. Είναι ρίζες, καταγωγή, οικογένεια, είναι στοιχείο κοινωνικής ασφάλειας. Κι όμως, υπήρξε μια μακρά περίοδος κατά την οποία η ιδιοκτησία μετατράπηκε σχεδόν σε ενοχή. Φορολογήθηκε υπέρμετρα, αντιμετωπίστηκε με καχυποψία, συνδέθηκε με εισπρακτική λογική και όχι με αναπτυξιακή στρατηγική, ανέφερε ο υπουργός στο ξεκίνημα του χαιρετισμού του».

Σταύρος Παπασταύρου: «Η ακίνητη περιουσία είναι κάτι παραπάνω από ένα περιουσιακό στοιχείο, είναι κόπος ζωής, είναι οι ρίζες μας. Σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η προστασία και η ενίσχυσή της με υπεύθυνες πολιτικές»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, απηύθυνε χαιρετισμό στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, κατόπιν πρόσκλησης που έλαβε από την ΠΟΜΙΔΑ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βούληση για ουσιαστικό διάλογο και συνεργασία με τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντησή με την ΠΟΜΙΔΑ, υπενθύμισε ότι επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικοί κοινοί τόποι και ουσιαστικά σημεία σύγκλισης που οδήγησαν μάλιστα σε νομοθετικές παρεμβάσεις που είχαν προταθεί από την Ομοσπονδία..

Ο κ. Παπασταύρου είπε ότι «απαίτηση των καιρών μας είναι να μπει τάξη και να οργανωθεί ο χώρος. Να υπάρξει επιτέλους απλοποίηση, διαφάνεια, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότητα, σε ασφάλεια δικαίου και σε πραγματική προστασία της ακίνητης περιουσίας».

«Προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες μπορούν να οργανώσουν τον το χώρο. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν έχουν πολιτικό χρώμα, έχουν εθνικό χρώμα», εξήγησε.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία αποτέλεσε ένα τιτάνιο έργο εφτά ετών, «συγκεντρώνοντας σε 477 άρθρα, νομοθεσία 102 ετών, σε πάνω από 170 νομοθετήματα», αλλά και στην πολύ σημαντική μεταρρύθμιση της δημιουργίας 227 τοπικών και 18 ειδικών πολεοδομικών σχεδίων.

Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νέο σημαντικό πρόγραμμα, που ξεκινά με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το «Ανακαινίζω-Αναβαθμίζω», ύψους 400 εκατ. ευρώ: «Πρόκειται για το πρόγραμμα που θα βγει σε δύο μήνες για ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις, με το οποίο θα μπορέσουν να αναβαθμιστούν πολλά ακίνητα, με όρους που θα επιτρέψουν στη μεσαία τάξη να αξιοποιήσει κλειστά ακίνητα που είναι μια πληγή».

Εν συνεχεία ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην άλλη σημαντική πολεοδομική μεταρρύθμιση, η οποία είναι σε εξέλιξη για τη δημιουργία ενός «gov.gr» στην πολεοδομία: «Να κάνουμε δηλαδή ένα ψηφιακό ενιαίο σημείο όπου όλα τα θέματα της ιδιοκτησίας και του ακινήτου θα είναι ουσιαστικά κάτω από μια ομπρέλα». Και επεσήμανε ότι συγκροτείται ο Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης, ένας ενιαίος, ψηφιακός φορέας εθνικής εμβέλειας για όλα τα ζητήματα που αφορούν στο ακίνητο.