ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34
Το ZAP Taxi Club στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:00
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αδικαιολόγητες αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 13:03
Άμεσες ενέργειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιών απέναντι στην κλιματική κρίση, ζητά από την Κομισιόν ο Δημήτρης Τσιόδρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 12:24
ΔΑΠΕΕΠ: Διαδικασία κατάθεσης μεταβολών συμβάσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 11:35
Επιτυχής ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 10:45
Προεδρικό διάταγμα Τραμπ για επιπρόσθετους δασμούς σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 10:13
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η άνοδος του ευρώ προσθέτει μια νέα πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:59
Athens Energy Summit 2026: Από τις γεωτρήσεις στην πράσινη μετάβαση: Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 09:38
Το 100% της ΤΕΡΝΑ FIBER Απέκτησε ο ΟΤΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:19
B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:57
Η Principia ολοκλήρωσε την εξαγορά και απόκτηση του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 08:44
Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
30/01/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Η αόρατη ανεργία στην Ελλάδα δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/01/2026 - 08:17
Προ των πυλών νέο «Εξοικονομώ» με στόχευση στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 08:14
Κάθετος Διάδρομος: Πολιτική βούληση από τις ΗΠΑ, ανοιχτό το στοίχημα της βιωσιμότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:06
Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές κρατούν τα κλειδιά της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 06:36
Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 06:36
Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 15:48
Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:42
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 15:31
Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:12
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 14:55
Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:56
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το υβριδικό ενεργειακό πάρκο στη Λέσβο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:18
Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/01/2026 - 13:09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας

Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
Newsroom
Παρασκευή, 30/01/2026 - 15:51

Χάρη στις εξελίξεις στην τεχνολογία HVAC, οι αντλίες θερμότητας μπορούν πλέον να λειτουργούν αποτελεσματικά ακόμη και σε θερμοκρασίες έως και -26°C.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί πιστεύουν ακόμα τον μύθο ότι οι αντλίες θερμότητας δεν αντέχουν σε σκληρούς χειμώνες, μια εταιρεία ήρθε να ξεκαθαρίσει την αλήθεια.

Η καναδική Prestige Home Improvement χρησιμοποίησε το TikTok για να ενημερώσει τους κατοίκους του Οντάριο σχετικά με την αξιοπιστία των αντλιών θερμότητας στο ψυχρό κλίμα.

«Οι αντλίες θερμότητας δεν λειτουργούν στον ψυχρό χειμώνα του Οντάριο - αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους μύθους που ακούω συνεχώς», δήλωσε ένας τεχνικός HVAC.

«Στην πραγματικότητα οι αντλίες θερμότητας μπορούν να θερμάνουν ακόμα και σε θερμοκρασίες έως -30°C, οπότε μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα παραμείνετε ζεστοί καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα».

Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν μεταφέροντας αέρα αντί να καίνε καύσιμα, γεγονός που τις καθιστά πολύ πιο αποδοτικές από λέβητες ή καυστήρες. Σύμφωνα με στοιχεία της Rewiring America, οι αντλίες βοηθούν τους χρήστες να εξοικονομήσουν 370-1.000 δολάρια ετησίως στους λογαριασμούς ρεύματος.

Σημειώνεται πως η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας μπορεί να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Υπάρχουν επίσης εφαρμογές, όπως η Palmetto Home, που προσφέρουν έως και 5.000 δολάρια ως ανταμοιβή για αναβαθμίσεις του σπιτιού μέσω απλών, οικονομικά αποδοτικών προκλήσεων, όπως η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Οι χρήστες που έχουν ήδη αντλίες θερμότητας αναφέρουν θετικά αποτελέσματα: «Έχω αντλία και το -20°C δεν είναι πρόβλημα. Έχω και ξυλόσομπα για backup σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και κρατάω το σπίτι ζεστό ακόμη και στους -40 ή -50°C. Καίω μόνο μισό κορμό ξύλου τον χρόνο», γράφει ένας χρήστης.

Άλλος ιδιοκτήτης αναφέρει: «Λειτουργεί τέλεια για θέρμανση και κάνει το σπίτι πολύ πιο άνετο, καθώς παρέχει σταθερή, ήπια θερμότητα και όχι εκρήξεις ζεστού αέρα όπως ένας καυστήρας».

Επιπλέον, πολλοί παρατηρούν ότι οι αντλίες θερμότητας είναι οικονομικότερες από το φυσικό αέριο κατά τη διάρκεια της «μεταβατικής περιόδου», ενώ στον χειμώνα οι τιμές τους συγκρίνονται περίπου με το κόστος θέρμανσης με αέριο.

Πηγή: TheCoolDown

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση 30 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Enaon EDA: Οδηγίες Προστασίας Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου λόγω Χαμηλών Θερμοκρασιών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Enaon EDA: Οδηγίες Προστασίας Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου λόγω Χαμηλών Θερμοκρασιών

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του φυσικού αερίου και συστάσεις ενόψει χαμηλών θερμοκρασιών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του φυσικού αερίου και συστάσεις ενόψει χαμηλών θερμοκρασιών